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31. júla 2026
Casemiro sa v Inter Miami chystá vytvoriť hviezdne duo s Messim
Tagy: MLS Major League Soccer
Brazílsky stredopoliar vyhlásil, že Lionel Messi je futbalový boh. Brazílsky futbalista Casemiro vyslovil veľkú pochvalu na adresu svojho nového spoluhráča Lionela Messiho v americkom Interi Miami. ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Brazílsky stredopoliar vyhlásil, že Lionel Messi je futbalový boh.
Brazílsky futbalista Casemiro vyslovil veľkú pochvalu na adresu svojho nového spoluhráča Lionela Messiho v americkom Interi Miami. Argentínčana nazval "bohom futbalu". Bývalý hráč Realu Madrid povedal, že príchod do MLS a do Miami je práve kvôli Messimu a že chce pomôcť jemu i klubu uspieť.
Casemiro už debutoval v novom tíme v zápase proti Montrealu, ktorý hráči Miami vyhrali 1:0. Messi v tomto stretnutí ešte nehral, keďže sa stále zotavuje po finále svetového šampionátu, v ktorom jeho Argentína podľahla Španielsku.
"Chcem si užiť spoločné vystúpenia s Messim, pomáhať mu víťaziť a urobiť ho ešte väčším," povedal Casemiro, ktorý zdôraznil nemožnosť zastaviť Messiho na ihrisku. Pripomenul aj svoje doterajšie spory s Argentínčanom počas zápasov La Ligy medzi Realom Madrid a FC Barcelona, kde nikdy nezvládol Messiho úplne ubrániť bez pomoci spoluhráčov.
Majiteľ klubu Jorge Mas odovzdal Casemirovi ružový dres a vyvrátil obvinenia o porušení pravidiel v súvislosti s prestupom. MLS momentálne prešetruje tzv. "discovery rights", teda systém, ktorý určuje, ktorý klub môže začať rokovania s vybranými hráčmi. Casemiro bol na zozname tímu LA Galaxy, no zástupcovia Interu Miami podľa Masa kontaktovali tento klub pred začatím rokovaní s hráčom, čím rešpektovali všetky pravidlá.
Casemiro tak nadviazal na svoju kariéru v Európe aj v Premier League, jeho spojenie s Messim vyvoláva veľké očakávania medzi fanúšikmi MLS i svetového futbalu.
Brazílsky stredopoliar hral štyri roky za Manchester United a teraz sa spolu s Messim vynasnaží priviesť Inter Miami k úspechom v Major League Soccer.
Zdroj: SITA.sk - Casemiro sa v Inter Miami chystá vytvoriť hviezdne duo s Messim © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílsky futbalista Casemiro vyslovil veľkú pochvalu na adresu svojho nového spoluhráča Lionela Messiho v americkom Interi Miami. Argentínčana nazval "bohom futbalu". Bývalý hráč Realu Madrid povedal, že príchod do MLS a do Miami je práve kvôli Messimu a že chce pomôcť jemu i klubu uspieť.
Casemiro už debutoval v novom tíme v zápase proti Montrealu, ktorý hráči Miami vyhrali 1:0. Messi v tomto stretnutí ešte nehral, keďže sa stále zotavuje po finále svetového šampionátu, v ktorom jeho Argentína podľahla Španielsku.
"Chcem si užiť spoločné vystúpenia s Messim, pomáhať mu víťaziť a urobiť ho ešte väčším," povedal Casemiro, ktorý zdôraznil nemožnosť zastaviť Messiho na ihrisku. Pripomenul aj svoje doterajšie spory s Argentínčanom počas zápasov La Ligy medzi Realom Madrid a FC Barcelona, kde nikdy nezvládol Messiho úplne ubrániť bez pomoci spoluhráčov.
Majiteľ klubu Jorge Mas odovzdal Casemirovi ružový dres a vyvrátil obvinenia o porušení pravidiel v súvislosti s prestupom. MLS momentálne prešetruje tzv. "discovery rights", teda systém, ktorý určuje, ktorý klub môže začať rokovania s vybranými hráčmi. Casemiro bol na zozname tímu LA Galaxy, no zástupcovia Interu Miami podľa Masa kontaktovali tento klub pred začatím rokovaní s hráčom, čím rešpektovali všetky pravidlá.
Casemiro tak nadviazal na svoju kariéru v Európe aj v Premier League, jeho spojenie s Messim vyvoláva veľké očakávania medzi fanúšikmi MLS i svetového futbalu.
Brazílsky stredopoliar hral štyri roky za Manchester United a teraz sa spolu s Messim vynasnaží priviesť Inter Miami k úspechom v Major League Soccer.
Zdroj: SITA.sk - Casemiro sa v Inter Miami chystá vytvoriť hviezdne duo s Messim © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MLS Major League Soccer
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