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31. júla 2026
Domáca pretekárka Ferrandová-Prevotová túži po obhajobe prvenstva na Tour de France
Francúzka bude mať viacero konkurentiek, no je pripravená im čeliť na prestížnom podujatí. Po mužoch prichádzajú na rad ženy. Prestížne cyklistické preteky Tour de France pre "nežné ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Francúzka bude mať viacero konkurentiek, no je pripravená im čeliť na prestížnom podujatí.
Po mužoch prichádzajú na rad ženy. Prestížne cyklistické preteky Tour de France pre "nežné pohlavie" je na programe od soboty, organizátori naplánovali dovedna 9 etáp. Jazdiť sa bude výlučne v okolí Álp. Štart je naplánovaný do švajčiarskeho Lausanne, vyvrcholenie do mesta Nice na pobreží Stredozemného mora.
Prvenstvo bude obhajovať domáca pretekárka Pauline Ferrandová-Prevotová, no čaká ju tvrdý boj s Holanďankou Demi Volleringovou. Olympijská šampiónka v horskej cyklistike sa pred dvoma rokmi vrátila k cestnej cyklistike s jasným cieľom súťažiť na Tour a vlani sa stala prvou francúzskou víťazkou podujatia od roku 1989.
Jej príprava bola starostlivo naplánovaná na Tour, pričom skončila druhá na Okolo Flámska a tretia na Paríž-Roubaix. Po májových pretekoch Vuelta a Espaňa, na ktorých obsadila až 35. miesto, si dala prestávku.
"Mojím cieľom od začiatku je byť pripravená na 100 percent na Tour de France, preto som nikdy nemala v pláne vyhrať iné preteky. Potrebujem špecifickú prípravu na víťazstvo v pretekoch, preto si vyberám svoje bitky, a Tour de France je tá moja. Nie som cyklistka, ktorá chce a môže podávať výkony počas celej sezóny, chcem mať veľký cieľ a sústrediť sa naň,“ povedala Ferrandová-Prevotová na tlačovej konferencii.
Tím Visma-Lease a Bike, za ktorý jazdí, stavila na ďalší pokus o žltý dres a na štarte sa predstaví aj víťazka troch etáp na tomto podujatí Marianne Vosová.
Spolufavoritkou je však Demi Volleringová. Holanďanka má za sebou výnimočnú sezónu, triumfovala na Giro d'Italia a dosiahla aj ďalšie úspechy v jednodňových klasikách, vďaka čomu prichádza ako najsilnejšia pretekárka pelotónu.
Medzi ďalšie kandidátky na víťazstvo patria Švajčiarka Marlen Reusserová, Paula Blasiová či niekdajšia šampiónka Katarzyna Niewiadomá-Phinneyová. Nemožno podceňovať ani ďalšie skúsené pretekárky Elisu Longovú Borghiniovú či Annu van der Breggenovú.
Trasa tohtoročnej Tour de France pre ženy obsahuje takmer 19-tisíc metrov stúpania, časovku jednotlivkýň v Dijone a potenciálne rozhodujúci cieľ na legendárnom Mont Ventoux, ktorý sa prvýkrát objavuje v programe ženskej Tour.
Ak nebude jasná víťazka po stúpaní na Ventoux, rozhodujúcim môže byť náročný záverečný deň v okolí Nice. "Toto je doposiaľ najnáročnejšia ženská Tour. Urobili sme ju o niečo ťažšou, pretože pelotón je silnejší. Trasa je premyslená - každý deň môže priniesť prekvapenia,“ povedala riaditeľka pretekov Marion Rousseová.
Zdroj: SITA.sk - Domáca pretekárka Ferrandová-Prevotová túži po obhajobe prvenstva na Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
Po mužoch prichádzajú na rad ženy. Prestížne cyklistické preteky Tour de France pre "nežné pohlavie" je na programe od soboty, organizátori naplánovali dovedna 9 etáp. Jazdiť sa bude výlučne v okolí Álp. Štart je naplánovaný do švajčiarskeho Lausanne, vyvrcholenie do mesta Nice na pobreží Stredozemného mora.
Prvenstvo bude obhajovať domáca pretekárka Pauline Ferrandová-Prevotová, no čaká ju tvrdý boj s Holanďankou Demi Volleringovou. Olympijská šampiónka v horskej cyklistike sa pred dvoma rokmi vrátila k cestnej cyklistike s jasným cieľom súťažiť na Tour a vlani sa stala prvou francúzskou víťazkou podujatia od roku 1989.
Jej príprava bola starostlivo naplánovaná na Tour, pričom skončila druhá na Okolo Flámska a tretia na Paríž-Roubaix. Po májových pretekoch Vuelta a Espaňa, na ktorých obsadila až 35. miesto, si dala prestávku.
"Mojím cieľom od začiatku je byť pripravená na 100 percent na Tour de France, preto som nikdy nemala v pláne vyhrať iné preteky. Potrebujem špecifickú prípravu na víťazstvo v pretekoch, preto si vyberám svoje bitky, a Tour de France je tá moja. Nie som cyklistka, ktorá chce a môže podávať výkony počas celej sezóny, chcem mať veľký cieľ a sústrediť sa naň,“ povedala Ferrandová-Prevotová na tlačovej konferencii.
Tím Visma-Lease a Bike, za ktorý jazdí, stavila na ďalší pokus o žltý dres a na štarte sa predstaví aj víťazka troch etáp na tomto podujatí Marianne Vosová.
Spolufavoritkou je však Demi Volleringová. Holanďanka má za sebou výnimočnú sezónu, triumfovala na Giro d'Italia a dosiahla aj ďalšie úspechy v jednodňových klasikách, vďaka čomu prichádza ako najsilnejšia pretekárka pelotónu.
Medzi ďalšie kandidátky na víťazstvo patria Švajčiarka Marlen Reusserová, Paula Blasiová či niekdajšia šampiónka Katarzyna Niewiadomá-Phinneyová. Nemožno podceňovať ani ďalšie skúsené pretekárky Elisu Longovú Borghiniovú či Annu van der Breggenovú.
Trasa tohtoročnej Tour de France pre ženy obsahuje takmer 19-tisíc metrov stúpania, časovku jednotlivkýň v Dijone a potenciálne rozhodujúci cieľ na legendárnom Mont Ventoux, ktorý sa prvýkrát objavuje v programe ženskej Tour.
Ak nebude jasná víťazka po stúpaní na Ventoux, rozhodujúcim môže byť náročný záverečný deň v okolí Nice. "Toto je doposiaľ najnáročnejšia ženská Tour. Urobili sme ju o niečo ťažšou, pretože pelotón je silnejší. Trasa je premyslená - každý deň môže priniesť prekvapenia,“ povedala riaditeľka pretekov Marion Rousseová.
Zdroj: SITA.sk - Domáca pretekárka Ferrandová-Prevotová túži po obhajobe prvenstva na Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
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