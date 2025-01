Cash4Car prináša modernú a bezpečnú alternatívu k nebankovej pôžičke. Ako táto služba funguje?

Je tak skvelou alternatívou v prípade, ak je získanie bežnej pôžičky príliš komplikované, zdĺhavé (a vy peniaze potrebujete okamžite) alebo úplne nemožné.

V Cash4Car získa peniaze takmer každý

Hľadáte rýchly a flexibilný spôsob, ako získať peniaze bez zadlžovania? Dočasný výkup ojazdených vozidiel je praktickým riešením pre široké spektrum ľudí. Rýchlo tak získate “peniaze na ruku” (hotovosť) alebo na váš bankový účet, pričom na rozdiel od bežných pôžičiek nemusíte dokladovať svoj príjem ani sa obávať kontroly v úverových registroch, čo vám ušetrí množstvo času a starostí.

Cash4Car nie je ako rýchla pôžička, so všetkými jej nedostatkami – nevzniká tu žiadna povinnosť splátok a úrokov a peniaze získate takmer okamžite, bez zdĺhavej administratívy. Toto riešenie je ideálne pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí stoja pred neočakávanými výzvami, cudzincov, rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke, študentov,... jednoducho pre všetkých, ktorí nemajú stabilný príjem alebo majú negatívny záznam v registri.

Peniaze na účte rýchlo a jednoducho

Možno vás prekvapí, aké jednoduché to naozaj je. Stačí len vyplniť online dotazník na stránke Cash4car.sk obsahujúci základné osobné a kontaktné údaje, informácie o vozidle (model, rok výroby, nájazd) a požadovanú čiastku. Skutočná výška výkupnej ceny však bude určená na základe odborného posúdenia – pre ocenenie vozidla musíte okrem toho poslať 4 fotografie vášho auta. Môžete tak získať peniaze až do výšky 90% hodnoty vozidla. Po podpise zmluvy ich obdržíte takmer okamžite, najneskôr do 24 hodín.

Vyberte si riešenie, ktoré vám najviac vyhovuje

Buď môžete svoje vozidlo naďalej využívať, čím neznížite kvalitu svojho života (ďalej môžete bez problémov dochádzať do práce, školy, jazdiť na nákupy) alebo ho ponechať vo vlastníctve spoločnosti v bezpečí počas trvania zmluvy.

Hneď, ako budete mať dostatok finančných prostriedkov, môžete si svoje auto odkúpiť naspäť, a to za tú istú (výkupnú) sumu, najčastejšie od jedného týždňa až do 12 mesiacov po výkupe, prípadne môžete službu využívať tak dlho, ako budete chcieť.