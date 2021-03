Slovenskí futbalisti hrajú po štrnástich rokoch na Cypre. Novým lídrom tímu bude Kucka, tvrdí Škrtel

S bundesligistami aj Škriniarom

Nahradiť Hamšíka bude ťažké

Pozitívna bilancia Slovákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne náročný futbalový rok 2021 sa pre slovenskú reprezentáciu začne stredajším duelom kvalifikácie MS 2022 v Nikózii proti Cypru. Súboj s jedným z dvoch outsiderov H-skupiny by mal mať pre Slovákov jednoznačne trojbodový náboj, lenže tréner Štefan Tarkovič musel pred jeho začiatkom riešiť viaceré problémy s absenciami skúsených hráčov.Pre zranenia či chorobu budú v strede poľa chýbať kapitán Marek Hamšík, Stanislav Lobotka aj Vladimír Weiss, absentovať bude aj brankár Marek Rodák.Pozitívom pred odchodom Slovákov na Cyprus bola správa z Nemecka, že bundesligové kluby napriek prísnym protipandemickým opatreniam uvoľnili trio Slovákov.Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnom) a László Bénes (FC Augsburg) sa už v pondelok presunuli priamo na Cyprus.Budú k dispozícii len na duel v Nikózii, ďalšie dva domáce súboje Slovákov v úvodnom kvalifikačnom bloku v Trnave proti Malťanom (27. 3.) a Rusom (30. 3.) budú bez nich.Dobrá správa je aj príchod stopéra Milana Škriniara z Interu Miláno. Líder talianskej Serie A napriek výskytu viacerých prípadov koronavírusu v šatni napokon povolil všetkým svojim zahraničným hráčom odchod za reprezentačnými povinnosťami."Hamšík je náš kľúčový hráč, líder, ktorý by chýbal akémukoľvek mužstvu. Verím však, že táto predkvalifikačná rana bude zároveň obrovská motivácia pre ostatných chalanov. Na druhej strane je skvelé, že Milanovi Škriniarovi sa podarilo po krátkej karanténe odletieť z Milána a pripojiť sa k reprezentačným spoluhráčom. Nepochybujem, že tréneri už mali pripravené v hlave alternatívy, ako by ho chceli nahradiť. Určite by to zvládla napríklad dvojica Šatka - Valjent. Obaja už v minulosti predvádzali v národnom tíme solídne výkony. Práve Šatka bol so Škriniarom základný stavebný kameň víťazstva vo finále play-off proti Severnému Írsku. Vystrábil sa už zo zranenia a hoci mu bude chýbať zápasová prax, určite by si zastal svoju pozíciu," uviedol Martin Škrtel, niekdajší kapitán slovenskej reprezentácie, vo svojej pravidelnej rubrike v denníku Šport.Podľa Škrtela nahradiť Hamšíka v strede poľa však nebude ľahké. Tréner sa preto bude možno zamýšľať aj nad zmenou systému."Ešte pred víkendom som si myslel, že by sa mohol v dobrom svetle ukázať Vlado Weiss, ktorý je využiteľný na viacerých pozíciách. Opäť sa však zranil. Je to veľká škoda, pretože mohol naskočiť nielen na krídle, ale práve aj na podhrotovom poste, kde mohol zužitkovať svoje dirigentské schopnosti. Stále sú tam však aj ďalší hráči. Kucka zrejme prevezme po Hamšíkovi nielen kapitánsku pásku, ale bude aj prirodzený líder stredu poľa. K dispozícii sú aj Hrošovský, Greguš či Duda, ktorý má režisérsku taktovku v krvi. Isté je, že absencie opôr musí mužstvo nahradiť spoločnými silami," myslí si Škrtel.Slováci sa na Cypre predstavia presne 14 rokov po triumfe 3:1 v kvalifikácii ME 2008. Jeden z troch gólov vtedajšieho výberu trénera Jána Kociana strelil práve stopér Škrtel."Zápasy na Cypre môžu rozhodovať o kvalifikačnom úspechu či neúspechu. Kto v Nikózii stratí body, bude to mať veľmi ťažké. My tam ideme ako prví a aj z psychologického hľadiska je nesmierne dôležité začať cyklus víťazstvom. Kvalita by mala byť na našej strane. Keď sa hráči dobre nastavia a každý predvedie optimálny výkon, zvíťazíme," verí Škrtel.Súboj Cyprus - Slovensko sa v stredu 24. 3. začne o 20.45 h a rozhodovať budú arbitri zo Severného Macedónska. Hlavným bude Aleksandar Stavrev.Z historického pohľadu sa oba tímy stretli štyri razy a trikrát zvíťazili Slováci. Iba prípravný zápas v roku 2009 v Nikózii sa skončil cyperským triumfom 3:2.