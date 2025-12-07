Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ambróz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. decembra 2025

Časť armády v Benine tvrdí, že zosadila prezidenta, jeho okruh to popiera



Príslušníci armády v africkom štáte v Benin v nedeľu oznámili, že zosadili prezidenta Patricea Talona. Ľudia z jeho okruhu však vyhlásili, že Talon je v ...



Zdieľať
benin military_takeover_90898 676x451 7.12.2025 (SITA.sk) - Príslušníci armády v africkom štáte v Benin v nedeľu oznámili, že zosadili prezidenta Patricea Talona. Ľudia z jeho okruhu však vyhlásili, že Talon je v bezpečí a pravidelná armáda v krajine znovu získava kontrolu.


Vojaci, ktorí sa označili za „Vojenský výbor pre obnovu“, v štátnej televízii uviedli, že sa stretli a rozhodli, že „Patrice Talon je odvolaný z funkcie prezidenta republiky“.

„Ide o malú skupina ľudí, ktorí ovládajú iba televíziu. Pravidelná armáda znovu získava kontrolu," uviedol pre agentúru AFP prezidentov úrad.

Politická história Beninu je poznačená niekoľkými prevratmi a pokusmi o prevraty. Funkčné obdobie Talona, ktorý sa dostal k moci v roku 2016, by sa malo skončiť v budúcom roku. Hlavná opozičná strana však bola z volieb novej hlavy štátu vylúčená a vládnuca strana bude bojovať o moc s takzvanou „umiernenou“ opozíciou. Bývalý podnikateľ Talon prezývaný „bavlnový kráľ“ z Cotonou pomohol hospodárskemu rozvoju Beninu, ale jeho kritici ho pravidelne obviňujú z autoritárstva.



Zdroj: SITA.sk - Časť armády v Benine tvrdí, že zosadila prezidenta, jeho okruh to popiera © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Viac ľudí získa nárok na ošetrovné, novela po roku 2026 mení pravidlá a zjednodušuje legislatívu
<< predchádzajúci článok
V lodi pri ostrove Kréta našli 17 mŕtvych migrantov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 