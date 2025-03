Časť obyvateľov Bolerázu odmieta cyklotrasu pod svojimi oknami, obávajú sa stoviek cyklistov

Ulice považujú za nevhodné

10.3.2025 (SITA.sk) - Budovanie mimoriadne očakávanej cyklotrasy Trnava – Smolenice chce pribrzdiť časť obyvateľov obce Boleráz. Ľudia z miestnej časti Klčovaný podpisovali petíciu za zastavenie územného konania na cyklotrasu. Obávajú sa, že po jej vybudovaní im budú pod oknami jazdiť, hlavne počas víkendov, stovky cyklistov.Starosta obce Boleráz David Matula hovorí, že buď bude cyklotrasa v navrhovanej trase alebo nebude vôbec. Ak by sa v projekte nepokračovalo, tak obyvatelia Bolerázu by sa po bezpečnej cyklotrase nedostali ani do susedných Bohdanoviec nad Trnavou, ani do Trnavy ani do brány Malých Karpát, teda do Smoleníc.„Chceli sme zdôrazniť, že všetci obyvatelia ulíc Družstevná, Saliby a Klčovanská nie sú stotožnení s aktuálnym trasovaním cyklotrasy, ako ju presadzuje vyšší územný celok a ako ju podporuje obec Boleráz,“ vysvetlila predsedníčka petičného výboru Miriama Pristachová. Obyvateľom ide podľa nej o bezpečnosť, ulice nepovažujú vhodné na prejazd cyklistov, ktorých by v prípade dokončenia celej cyklotrasy počas víkendov mohli byť stovky.Problémom je podľa autorov petície aj to, že cyklotrasa má križovať frekventovanú cestu I/51, kde by mohli pri prechádzaní cyklistov na hlavnej ceste vznikať kolóny.Miriama Pristachová zdôraznila, že ľudia z miestnej časti Klčovaný cyklotrasu v princípe neodmietajú, len žiadajú iné trasovanie. Petícia je určená Spoločnému stavebnému úradu v Trnave a Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý je v prípade časti cyklotrasy cez obec Boleráz v pozícii investora.Za účasti obyvateľov sa petíciou a námietkami časti obyvateľov zaoberalo aj Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz.„Petíciu sme zobrali na vedomie, územné konanie bude pokračovať a predpokladám, že bude vydané aj územné rozhodnutie. Nemôžem hovoriť za investora, ale predpokladám, že pri projektovaní si budeme môcť uplatniť aj niektoré požiadavky našich občanov,“ povedal po niekoľkohodinovom rokovaní poslancov starosta David Matula.Pripomenul, že terajšie trasovanie cyklotrasy je v súlade s územným plánom obce. Na rokovaní obecného zastupiteľstva bola spomínaná aj iná trasa, aj starosta Matula pripúšťa, že bola lepšia, tú však obyvatelia Bolerázu odmietli petíciou pred štyrmi rokmi.Aj Trnavský samosprávny kraj v reakcii na vzniknutú situáciu podčiarkol, že návrh trasovania cyklotrasy je v súlade s územným plánom obce a vznikol v spolupráci s ňou. „Cyklotrasa je plánovaná podľa platných technických noriem a so zohľadnením zachovania bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Návrh počíta, že cyklotrasa bude prechádzať mimo hlavného dopravného koridoru, popri ihrisku aj v blízkosti základnej školy, čím podporíme bezpečný presun najzraniteľnejších účastníkov premávky. Na trase je v mieste priechodu cyklistov a chodcov cez cestu č. I/51 navrhnutý semafor,“ uviedla Natália Petkáčová , hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja.Kraj ráta s tým, že po získaní stavebného povolenia bude výstavbu dôležitej časti cykloturistického spojenia Trnavy a Smoleníc financovať z európskych zdrojov, konkrétne z Programu Slovensko.