Neďaleko Košíc prišiel po zrážke s autom o život mladý chodec, vodič z miesta nehody odišiel

10.3.2025 (SITA.sk) - Mladý chodec prechádzal cez cestu na mieste, kde je zákaz pohybu chodcov, zrážku s vozidlom neprežil. Vodič z miesta nehody odišiel.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , nehoda sa stala v pondelok, krátko pred 2:00.Motorové vozidlo, pravdepodobne nákladné, smerovalo do mesta Košice. Doterajšie zistenia ukazujú, že vodič sa zrejme dostatočne nevenoval riadeniu vozidla a sledovaniu cestnej premávky a narazil do 26-ročného muža. Ten zraneniam na mieste podľahol.„Počas dokumentovania dopravnej nehody, aj za účasti znalca z odboru cestná doprava, bol úsek cesty, a to cesty I/20 v smere od Budimíra po krematórium v Košiciach, uzavretý a dopravu v tomto úseku policajti odkláňali na druhý zjazd z diaľnice. Nakoľko išlo o vjazd do mesta Košice, navyše, čas rannej dopravnej špičky, tvorili sa pred vstupom do mesta Košice v smere od Prešova aj v smere od Michaloviec rozsiahle kolóny," uviedla Ivanová.Polícia po vodičovi pátra. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. To, či bol zosnulý muž pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok, určí pitva.