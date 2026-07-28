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28. júla 2026
Často to bolo naopak. Novozélandská tajná služba spochybnila ruské tvrdenia o údajnej špionáži
Novozélandská spravodajská služba spochybnila tvrdenia Ruska, podľa ktorých mala získať ruského občana na odovzdávanie citlivých informácií. Premiér Christopher Luxon sa k prípadu odmietol vyjadriť s ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Novozélandská spravodajská služba spochybnila tvrdenia Ruska, podľa ktorých mala získať ruského občana na odovzdávanie citlivých informácií. Premiér Christopher Luxon sa k prípadu odmietol vyjadriť s odvolaním sa na pravidlá týkajúce sa spravodajských záležitostí.
Novozélandská spravodajská služba v utorok spochybnila tvrdenia Ruska, podľa ktorých Wellington naverboval ruského občana na získavanie citlivých informácií. Moskva tvrdí, že muža zadržali v meste Chabarovsk na ruskom Ďalekom východe.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) uviedla, že zadržaný muž mal odovzdávať informácie novozélandskej tajnej službe. Podľa FSB ruský občan sám nadviazal kontakt s Novozélandskou bezpečnostnou spravodajskou službou a následne ho presvedčili, aby poskytoval údaje, ktoré mohli poškodiť bezpečnosť Ruska.
Novozélandská spravodajská služba vo vyhlásení uviedla, že dlhodobo nekomentuje záležitosti, ktoré môžu súvisieť s jej operáciami. Zároveň však dodala, že „ruské štátne médiá často nepatria medzi najspoľahlivejšie zdroje presných informácií“.
Premiér Christopher Luxon sa odmietol k obvineniam vyjadriť. „Nevyjadrujem sa k otázkam bezpečnostných spravodajských služieb,“ povedal novinárom.
Expert na medzinárodné vzťahy Alexander Gillespie z Univerzity Waikato vyzval, aby sa ruské tvrdenia brali „s veľkou rezervou“. Podľa neho má Nový Zéland síce skúsenosti so špionážou, no väčšinou bol objektom spravodajských aktivít iných krajín. „História ukazuje, že Rusko špehovalo nás, nie naopak,“ uviedol.
Gillespie zároveň upozornil, že zadržanie môže byť využité na medializovaný súdny proces s cieľom poškodiť povesť novozélandskej vlády. Dodal, že ak sa situácia vyostrí, vzťahy medzi oboma krajinami sa môžu ešte viac zhoršiť. Nový Zéland patrí medzi štáty, ktoré po ruskej invázii na Ukrajinu uvalili na Moskvu sankcie.
Zdroj: SITA.sk - Často to bolo naopak. Novozélandská tajná služba spochybnila ruské tvrdenia o údajnej špionáži © SITA Všetky práva vyhradené.
Novozélandská spravodajská služba v utorok spochybnila tvrdenia Ruska, podľa ktorých Wellington naverboval ruského občana na získavanie citlivých informácií. Moskva tvrdí, že muža zadržali v meste Chabarovsk na ruskom Ďalekom východe.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) uviedla, že zadržaný muž mal odovzdávať informácie novozélandskej tajnej službe. Podľa FSB ruský občan sám nadviazal kontakt s Novozélandskou bezpečnostnou spravodajskou službou a následne ho presvedčili, aby poskytoval údaje, ktoré mohli poškodiť bezpečnosť Ruska.
Novozélandská spravodajská služba vo vyhlásení uviedla, že dlhodobo nekomentuje záležitosti, ktoré môžu súvisieť s jej operáciami. Zároveň však dodala, že „ruské štátne médiá často nepatria medzi najspoľahlivejšie zdroje presných informácií“.
Premiér Christopher Luxon sa odmietol k obvineniam vyjadriť. „Nevyjadrujem sa k otázkam bezpečnostných spravodajských služieb,“ povedal novinárom.
Expert na medzinárodné vzťahy Alexander Gillespie z Univerzity Waikato vyzval, aby sa ruské tvrdenia brali „s veľkou rezervou“. Podľa neho má Nový Zéland síce skúsenosti so špionážou, no väčšinou bol objektom spravodajských aktivít iných krajín. „História ukazuje, že Rusko špehovalo nás, nie naopak,“ uviedol.
Gillespie zároveň upozornil, že zadržanie môže byť využité na medializovaný súdny proces s cieľom poškodiť povesť novozélandskej vlády. Dodal, že ak sa situácia vyostrí, vzťahy medzi oboma krajinami sa môžu ešte viac zhoršiť. Nový Zéland patrí medzi štáty, ktoré po ruskej invázii na Ukrajinu uvalili na Moskvu sankcie.
Zdroj: SITA.sk - Často to bolo naopak. Novozélandská tajná služba spochybnila ruské tvrdenia o údajnej špionáži © SITA Všetky práva vyhradené.
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