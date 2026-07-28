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28. júla 2026

Okolie Michaloviec zasiahla ničivá supercela, veľké krúpy zničili strechy aj autá – FOTO, VIDEO


Tagy: Búrka Krúpy poškodenie majetku Supercela

Okolie Michaloviec zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. Obec Zemplínska Široká v okrese Michalovce bola v pondelok 27. júla zasiahnutá prechodom takzvanej supercely. Ako ...



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shutterstock_381729559 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Okolie Michaloviec zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta.


Obec Zemplínska Široká v okrese Michalovce bola v pondelok 27. júla zasiahnutá prechodom takzvanej supercely. Ako na sociálnej sieti informoval portál iMeteo.sk, búrka tam udrela v plnej sile a zanechala po sebe spúšť, akú si miestni dlho nepamätajú.

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"Obyvatelia hlásia zničené domy a strechy. Niektoré rodinné domy prišli o strechu úplne, do interiérov zateká voda. Krúpy veľké ako vajcia prerážali čelné sklá a ničili karosérie vozidiel," uviedol portál. Obrovský ľad podľa iMeteo udieral s takou silou, že na dvoroch zabíjal dokonca aj sliepky. "Vietor s rýchlosťou cez 70 kilometrov za hodinu strhával krytiny a ničil všetko okolo," zdôraznil portál.

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Okolie Michaloviec v pondelok podľa iMeteo zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. "Z oblasti Lastomíra, južne od mesta, už skôr prichádzali informácie o poškodených fasádach, úrode a ďalšom majetku. V samotných Michalovciach samospráva po prechode silnej búrky začala kontrolovať terén a vyzvala obyvateľov, aby hlásili spadnuté konáre alebo poškodenie mestského majetku," informoval portál.

Pondelňajšie popoludnie podľa iMeteo.sk ukázalo, aké veľké rozdiely môžu vzniknúť aj na pomerne malom území. "Kým niektoré miesta zasiahne najmä silný dážď, pod jadrom supercely môžu v priebehu niekoľkých minút padať veľké krúpy, ktoré spôsobia výrazné materiálne škody. V okolí Michaloviec sa tento scenár naplnil v mimoriadne výraznej podobe," dodal portál.


Zdroj: SITA.sk - Okolie Michaloviec zasiahla ničivá supercela, veľké krúpy zničili strechy aj autá – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Búrka Krúpy poškodenie majetku Supercela
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