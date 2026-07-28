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28. júla 2026

Štátny prieskum prekvapil percentami pre Republiku, najviac stúpli Demokrati a Smer si pohoršil o percento


Tagy: Parlamentné voľby Prieskum agentúry AKO Prieskum Infostat Prieskum preferencií politických strán

Kto by vyhral parlamentné voľby v júli?  Parlamentné voľby by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom ...



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65eb0134dedc0216628730 scaled 1 28.7.2026 (SITA.sk) - Kto by vyhral parlamentné voľby v júli? 


Parlamentné voľby by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 19,2 percenta hlasov. Tesne za ním by skončil Smer-SD s podporou 18,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri štátnej agentúre Infostat, ktorý sa uskutočnil od 13. do 17. júla na reprezentatívnej vzorke 1 049 respondentov.

Veľmi dobre v prieskume obstáli mimoparlamentní Demokrati, ktorých by volilo 7 percent opýtaných. Naopak, hnutiu Republika, ktoré v poslednom prieskume agentúry AKO skončilo tretie s preferenciami na úrovni 9,7 percenta, štátny prieskum nameral len 6,7 percenta.

Na treťom mieste by sa umiestnili strany Hlas-SD a Hnutie Slovensko, ktoré by zhodne získali po 8,5 percenta hlasov. Nasledujú strany Sloboda a Solidarita so ziskom 8,2 percenta hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie s 8-percentnou podporou, Demokratov by volilo 7 % účastníkov prieskumu, Republiku 6,7 % a Maďarskú alianciu 5,4 % respondentov. Do Národnej rady by sa podľa prieskumu nedostali Slovenská národná strana so ziskom 3,8 percenta, hnutie Sme rodina (3,1 %) ani strana Zoroslava Kollára Právo na pravdu (1,5 %).



Účasť v parlamentných voľbách deklarovalo 64 percent opýtaných. Z nich 32,4 percenta uviedlo, že by sa na voľbách určite zúčastnili, ďalších 31,6 percenta by sa ich pravdepodobne zúčastnili. Respondenti odpovedali na otázku: "Predstavte si, že by sa voľby do NR SR konali už nasledujúcu sobotu. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?"




































































Politický subjekt Preferencie - júl Preferencie - jún
Progresívne Slovensko 19,2 % 18,6 %
Smer-SD 18,8 % 19,8 %
Hlas-SD 8,5 % 9,4 %
Hnutie Slovensko 8,5 % 6,9 %
Sloboda a Solidarita (SaS) 8,2 % 8,1 %
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 8 % 9,9 %
Demokrati 7 % 4,5 %
Republika 6,7 % 8,7 %
Magyar Szövetség – Maďarská aliancia 5,4 % 4,1 %
Slovenská národná strana (SNS) 3,8 % 2,8 %
Sme rodina 3,1 %
Právo na pravdu 1,5 % 1,5 %



Zdroj: SITA.sk - Štátny prieskum prekvapil percentami pre Republiku, najviac stúpli Demokrati a Smer si pohoršil o percento © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby Prieskum agentúry AKO Prieskum Infostat Prieskum preferencií politických strán
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