|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Krištof
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. júla 2026
Štátny prieskum prekvapil percentami pre Republiku, najviac stúpli Demokrati a Smer si pohoršil o percento
Tagy: Parlamentné voľby Prieskum agentúry AKO Prieskum Infostat Prieskum preferencií politických strán
Kto by vyhral parlamentné voľby v júli? Parlamentné voľby by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom ...
Zdieľať
28.7.2026 (SITA.sk) - Kto by vyhral parlamentné voľby v júli?
Parlamentné voľby by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 19,2 percenta hlasov. Tesne za ním by skončil Smer-SD s podporou 18,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri štátnej agentúre Infostat, ktorý sa uskutočnil od 13. do 17. júla na reprezentatívnej vzorke 1 049 respondentov.
Veľmi dobre v prieskume obstáli mimoparlamentní Demokrati, ktorých by volilo 7 percent opýtaných. Naopak, hnutiu Republika, ktoré v poslednom prieskume agentúry AKO skončilo tretie s preferenciami na úrovni 9,7 percenta, štátny prieskum nameral len 6,7 percenta.
Na treťom mieste by sa umiestnili strany Hlas-SD a Hnutie Slovensko, ktoré by zhodne získali po 8,5 percenta hlasov. Nasledujú strany Sloboda a Solidarita so ziskom 8,2 percenta hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie s 8-percentnou podporou, Demokratov by volilo 7 % účastníkov prieskumu, Republiku 6,7 % a Maďarskú alianciu 5,4 % respondentov. Do Národnej rady by sa podľa prieskumu nedostali Slovenská národná strana so ziskom 3,8 percenta, hnutie Sme rodina (3,1 %) ani strana Zoroslava Kollára Právo na pravdu (1,5 %).
Účasť v parlamentných voľbách deklarovalo 64 percent opýtaných. Z nich 32,4 percenta uviedlo, že by sa na voľbách určite zúčastnili, ďalších 31,6 percenta by sa ich pravdepodobne zúčastnili. Respondenti odpovedali na otázku: "Predstavte si, že by sa voľby do NR SR konali už nasledujúcu sobotu. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?"
Zdroj: SITA.sk - Štátny prieskum prekvapil percentami pre Republiku, najviac stúpli Demokrati a Smer si pohoršil o percento © SITA Všetky práva vyhradené.
Parlamentné voľby by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 19,2 percenta hlasov. Tesne za ním by skončil Smer-SD s podporou 18,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri štátnej agentúre Infostat, ktorý sa uskutočnil od 13. do 17. júla na reprezentatívnej vzorke 1 049 respondentov.
Veľmi dobre v prieskume obstáli mimoparlamentní Demokrati, ktorých by volilo 7 percent opýtaných. Naopak, hnutiu Republika, ktoré v poslednom prieskume agentúry AKO skončilo tretie s preferenciami na úrovni 9,7 percenta, štátny prieskum nameral len 6,7 percenta.
Na treťom mieste by sa umiestnili strany Hlas-SD a Hnutie Slovensko, ktoré by zhodne získali po 8,5 percenta hlasov. Nasledujú strany Sloboda a Solidarita so ziskom 8,2 percenta hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie s 8-percentnou podporou, Demokratov by volilo 7 % účastníkov prieskumu, Republiku 6,7 % a Maďarskú alianciu 5,4 % respondentov. Do Národnej rady by sa podľa prieskumu nedostali Slovenská národná strana so ziskom 3,8 percenta, hnutie Sme rodina (3,1 %) ani strana Zoroslava Kollára Právo na pravdu (1,5 %).
Účasť v parlamentných voľbách deklarovalo 64 percent opýtaných. Z nich 32,4 percenta uviedlo, že by sa na voľbách určite zúčastnili, ďalších 31,6 percenta by sa ich pravdepodobne zúčastnili. Respondenti odpovedali na otázku: "Predstavte si, že by sa voľby do NR SR konali už nasledujúcu sobotu. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?"
|Politický subjekt
|Preferencie - júl
|Preferencie - jún
|Progresívne Slovensko
|19,2 %
|18,6 %
|Smer-SD
|18,8 %
|19,8 %
|Hlas-SD
|8,5 %
|9,4 %
|Hnutie Slovensko
|8,5 %
|6,9 %
|Sloboda a Solidarita (SaS)
|8,2 %
|8,1 %
|Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
|8 %
|9,9 %
|Demokrati
|7 %
|4,5 %
|Republika
|6,7 %
|8,7 %
|Magyar Szövetség – Maďarská aliancia
|5,4 %
|4,1 %
|Slovenská národná strana (SNS)
|3,8 %
|2,8 %
|Sme rodina
|3,1 %
|Právo na pravdu
|1,5 %
|1,5 %
Zdroj: SITA.sk - Štátny prieskum prekvapil percentami pre Republiku, najviac stúpli Demokrati a Smer si pohoršil o percento © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Parlamentné voľby Prieskum agentúry AKO Prieskum Infostat Prieskum preferencií politických strán
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka podáva protest prokurátora, Pellegriniho rozhodnutie o zrážke zo mzdy pre šéfa SIS je nezákonné
Žilinka podáva protest prokurátora, Pellegriniho rozhodnutie o zrážke zo mzdy pre šéfa SIS je nezákonné
<< predchádzajúci článok
Často to bolo naopak. Novozélandská tajná služba spochybnila ruské tvrdenia o údajnej špionáži
Často to bolo naopak. Novozélandská tajná služba spochybnila ruské tvrdenia o údajnej špionáži