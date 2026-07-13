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13. júla 2026
Časy solených rýb či kapustných listov sú preč. Klimatická kríza núti Tour de France meniť prístup k horúčavám
Extrémne teploty počas tohtoročnej Tour de France posúvajú cyklistov na hranicu fyzických možností. Odborníci upozorňujú, že klimatická zmena môže v budúcnosti prinútiť organizátorov prehodnotiť tradičný ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Extrémne teploty počas tohtoročnej Tour de France posúvajú cyklistov na hranicu fyzických možností. Odborníci upozorňujú, že klimatická zmena môže v budúcnosti prinútiť organizátorov prehodnotiť tradičný termín aj podobu najprestížnejších etapových pretekov sveta.
Horúčavy boli súčasťou Tour de France vždy, no podľa odborníkov dnes dosahujú úroveň, ktorá mení podmienky pre jazdcov aj organizátorov. Kým v minulosti sa cyklisti spoliehali na obmedzený príjem tekutín či improvizované spôsoby ochladzovania, moderný pelotón využíva vedecky pripravené hydratačné programy, ľadové vesty, kúpele aj desiatky kilogramov ľadu denne.
Ako referuje web The Guardian, podľa historických záznamov sa ešte v 70. rokoch za extrémne považovali etapy s teplotami okolo 25 až 29 stupňov Celzia. Tohtoročná Tour však priniesla aj približne 40-stupňové horúčavy. Jeden z jazdcov ich prirovnal k jazde „do zapnutého fénu“. Tímy dnes pravidelne monitorujú hydratáciu pretekárov a používajú individuálne pripravené výživové a chladiace stratégie.
Prístup k zvládaniu horúčav sa výrazne zmenil aj v porovnaní s minulosťou. V 60. rokoch mali cyklisti počas etapy povolený len obmedzený počet fliaš s vodou a občerstvenie z tímových áut bolo zakázané. Niektorí jazdci preto zastavovali pri cestách alebo v baroch, aby si doplnili vodu, čo niekedy viedlo aj k zdravotným problémom. V tréningu sa dokonca používali metódy, ktoré sú dnes považované za prekonané, vrátane konzumácie solených rýb na zvýšenie odolnosti voči dehydratácii či nosenia kapustových listov pod prilbou na ochranu pred slnkom. Tieto časy sú však dávno preč a pamätníci na ne spomínajú už len s úsmevom.
Od začiatku tohto storočia sa tímy čoraz viac opierajú o vedecké poznatky. Už v roku 2004 britskí cyklisti využívali ľadové kúpele na znižovanie telesnej teploty a od roku 2010 začali niektoré tímy analyzovať individuálne potreby minerálov a tekutín svojich jazdcov. Dnes môže jeden tím počas jedinej etapy spotrebovať 80 až 100 kilogramov ľadu.
Podľa odborníkov však existujú limity, za ktoré sa ľudský organizmus nedokáže prispôsobiť. Klimatická zmena preto môže v budúcnosti prinútiť organizátorov Tour de France prehodnotiť tradičný júlový termín pretekov, časy štartov či ďalšie organizačné opatrenia. Okrem extrémnych horúčav totiž rastie aj riziko ďalších prejavov počasia vrátane prívalových dažďov a zosuvov pôdy, ktoré už v minulosti ovplyvnili priebeh pretekov.
Zdroj: SITA.sk - Časy solených rýb či kapustných listov sú preč. Klimatická kríza núti Tour de France meniť prístup k horúčavám © SITA Všetky práva vyhradené.
Horúčavy boli súčasťou Tour de France vždy, no podľa odborníkov dnes dosahujú úroveň, ktorá mení podmienky pre jazdcov aj organizátorov. Kým v minulosti sa cyklisti spoliehali na obmedzený príjem tekutín či improvizované spôsoby ochladzovania, moderný pelotón využíva vedecky pripravené hydratačné programy, ľadové vesty, kúpele aj desiatky kilogramov ľadu denne.
Ako referuje web The Guardian, podľa historických záznamov sa ešte v 70. rokoch za extrémne považovali etapy s teplotami okolo 25 až 29 stupňov Celzia. Tohtoročná Tour však priniesla aj približne 40-stupňové horúčavy. Jeden z jazdcov ich prirovnal k jazde „do zapnutého fénu“. Tímy dnes pravidelne monitorujú hydratáciu pretekárov a používajú individuálne pripravené výživové a chladiace stratégie.
Prístup k zvládaniu horúčav sa výrazne zmenil aj v porovnaní s minulosťou. V 60. rokoch mali cyklisti počas etapy povolený len obmedzený počet fliaš s vodou a občerstvenie z tímových áut bolo zakázané. Niektorí jazdci preto zastavovali pri cestách alebo v baroch, aby si doplnili vodu, čo niekedy viedlo aj k zdravotným problémom. V tréningu sa dokonca používali metódy, ktoré sú dnes považované za prekonané, vrátane konzumácie solených rýb na zvýšenie odolnosti voči dehydratácii či nosenia kapustových listov pod prilbou na ochranu pred slnkom. Tieto časy sú však dávno preč a pamätníci na ne spomínajú už len s úsmevom.
Od začiatku tohto storočia sa tímy čoraz viac opierajú o vedecké poznatky. Už v roku 2004 britskí cyklisti využívali ľadové kúpele na znižovanie telesnej teploty a od roku 2010 začali niektoré tímy analyzovať individuálne potreby minerálov a tekutín svojich jazdcov. Dnes môže jeden tím počas jedinej etapy spotrebovať 80 až 100 kilogramov ľadu.
Podľa odborníkov však existujú limity, za ktoré sa ľudský organizmus nedokáže prispôsobiť. Klimatická zmena preto môže v budúcnosti prinútiť organizátorov Tour de France prehodnotiť tradičný júlový termín pretekov, časy štartov či ďalšie organizačné opatrenia. Okrem extrémnych horúčav totiž rastie aj riziko ďalších prejavov počasia vrátane prívalových dažďov a zosuvov pôdy, ktoré už v minulosti ovplyvnili priebeh pretekov.
Zdroj: SITA.sk - Časy solených rýb či kapustných listov sú preč. Klimatická kríza núti Tour de France meniť prístup k horúčavám © SITA Všetky práva vyhradené.
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