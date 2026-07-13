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 24hod.sk    Šport

13. júla 2026

Legenda Forlán bude nástupca Bielsu pri kormidle Uruguaja, zatiaľ iba dočasne


Tagy: MS vo futbale 2026 nový tréner Reprezentácia uruguajský útočník

Uruguaj čakajú voľby aj zmena na poste trénera futbalovej reprezentácie. Diego Forlán by sa mal stať nástupcom Marcela Bielsu pri kormidle národného tímu futbalistov Uruguaja. Očakáva sa, ...



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forlan 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Uruguaj čakajú voľby aj zmena na poste trénera futbalovej reprezentácie.


Diego Forlán by sa mal stať nástupcom Marcela Bielsu pri kormidle národného tímu futbalistov Uruguaja.

Očakáva sa, že legendárny útočník bude dočasný tréner reprezentácie niekdajšieho futbalového giganta až do marca budúceho roka, keď bude v kalendári termín vyhradený pre reprezentačné tímy.

Podľa správ zo španielskych médií sa bývalý hviezdny útočník Atlética Madrid a Manchestru United považuje za nástupcu Marcela Bielsu, ktorý opustil "Celeste" po ich nečakanom konci už v skupinovej fáze majstrovstiev sveta.

Veľké sklamanie


Uruguaj sa zaradil k veľkým sklamaniam na MS 2026. Remíza s Kapverdami (2:2) a Saudskou Arábiou (1:1) a len tri strelené góly v troch zápasoch skupinovej fázy odsunuli niekdajšieho juhoamerického velikána na tretie miesto v H-skupine bez nároku na postup do šestnásťfinále.

Aj tím do 20 rokov


Keďže na konci tohto roka sa v uruguajskom futbale uskutočnia voľby, až vtedy sa rozhodne, či Forlán zostane alebo nie. Spočiatku mal trénovať uruguajský tím do 20 rokov na majstrovstvách Južnej Ameriky v januári budúceho roka. To by sa nemalo zmeniť, ale teraz to bude musieť kombinovať so seniorským národným tímom, informovala Marca.

Najlepší hráč MS 2010


Forlán je víťaz Copa América s Uruguajom z roku 2011. Niekdajší skvelý útočník odohral za svoju krajinu 112 zápasov a v nich strelil 36 gólov. V roku 2010 získal ocenenie Zlatá lopta pre najlepšieho hráča MS v Južnej Afrike. Forlán strelil na turnaji 5 gólov a výraznou mierou prispel k senzačnému postupu Uruguaja až do semifinále, jeho tím napokon obsadil konečné 4. miesto

Na klubovej úrovni sa s Manchestrom United stal víťazom Premier League v sezóne 2002/2003 aj FA Cupu o rok neskôr. Ako hráč Atlética Madrid zasa zdvihol nad hlavu víťaznú trofej v Európskej lige 2009/2010.


Zdroj: SITA.sk - Legenda Forlán bude nástupca Bielsu pri kormidle Uruguaja, zatiaľ iba dočasne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 nový tréner Reprezentácia uruguajský útočník
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