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02. septembra 2026
Caufield dal vyše 50 gólov, napriek tomu má byť Slafkovský lepší. Slovákovi predpovedajú životnú sezónu
Už samotná prognóza, že by mal prekonať Caufielda a stať sa najlepším strelcom Canadiens, naznačuje, ako výrazne sa očakávania od slovenského útočníka po jeho 30-gólovej sezóne posunuli.
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2.9.2026 (SITA.sk) - Už samotná prognóza, že by mal prekonať Caufielda a stať sa najlepším strelcom Canadiens, naznačuje, ako výrazne sa očakávania od slovenského útočníka po jeho 30-gólovej sezóne posunuli.
Juraj Slafkovský má za sebou prvú 30-gólovú sezónu v NHL, no podľa odvážnej prognózy z Kanady by to mohol byť iba začiatok. Komentátor Anthony Marcotte z BPM Sports predpovedá slovenskému útočníkovi v sezóne 2026/2027 až 45 presných zásahov a dokonca pozíciu najlepšieho strelca Montrealu Canadiens. Informoval o tom kanadský portál Dose.ca.
Takýto scenár by znamenal, že Slafkovský by v klubovej streleckej hierarchii predstihol aj Colea Caufielda. Práve to robí Marcottovu predpoveď mimoriadne odvážnou, keďže americký kanonier v uplynulej sezóne prekonal hranicu 50 gólov. Prognóza teda nepočíta iba s výrazným zlepšením slovenského útočníka, ale zároveň s poklesom Caufieldovej produktivity.
Slafkovského vývoj však ukazuje, prečo sa podobné úvahy vôbec objavujú. V posledných troch sezónach NHL postupne nastrieľal 20, 18 a naposledy 30 gólov. Ak by sa Marcottov tip naplnil, jednotka draftu z roku 2022 by musela svoje maximum posunúť o ďalších 15 zásahov.
Hranica 45 gólov preto podľa Dose.ca rozhodne nebude pre Slafkovského jednoduchým cieľom. Zároveň ju však pri pokračujúcom výkonnostnom raste nemožno úplne vylúčiť. Už samotná prognóza, že by mal prekonať Caufielda a stať sa najlepším strelcom Canadiens, naznačuje, ako výrazne sa očakávania od slovenského útočníka po jeho 30-gólovej sezóne posunuli.
Marcotte pritom nebol jediný, kto pred štartom tréningového kempu Montrealu prišiel s odvážnou prognózou. Gilbert Delorme očakáva veľký výkonnostný skok od Ivana Demidova, ktorému predpovedá 85 bodov. Ruský útočník nazbieral vo svojej nováčikovskej sezóne 62 bodov, hoci bol často kritizovaný za to, že málo strieľal.
Dose.ca upozornil aj na možné riziko typického poklesu výkonnosti v druhej sezóne, keď už súperi majú k dispozícii viac materiálu na analýzu hráča a dokážu sa naňho lepšie pripraviť. Ako pozitívny príklad však spomenul Lanea Hutsona, Demidovovho blízkeho tréningového partnera, ktorý sa podobnému prepadu vo svojej druhej sezóne vyhol.
Zdroj: SITA.sk - Caufield dal vyše 50 gólov, napriek tomu má byť Slafkovský lepší. Slovákovi predpovedajú životnú sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.
Juraj Slafkovský má za sebou prvú 30-gólovú sezónu v NHL, no podľa odvážnej prognózy z Kanady by to mohol byť iba začiatok. Komentátor Anthony Marcotte z BPM Sports predpovedá slovenskému útočníkovi v sezóne 2026/2027 až 45 presných zásahov a dokonca pozíciu najlepšieho strelca Montrealu Canadiens. Informoval o tom kanadský portál Dose.ca.
Takýto scenár by znamenal, že Slafkovský by v klubovej streleckej hierarchii predstihol aj Colea Caufielda. Práve to robí Marcottovu predpoveď mimoriadne odvážnou, keďže americký kanonier v uplynulej sezóne prekonal hranicu 50 gólov. Prognóza teda nepočíta iba s výrazným zlepšením slovenského útočníka, ale zároveň s poklesom Caufieldovej produktivity.
Nebude to jednoduchý cieľ
Slafkovského vývoj však ukazuje, prečo sa podobné úvahy vôbec objavujú. V posledných troch sezónach NHL postupne nastrieľal 20, 18 a naposledy 30 gólov. Ak by sa Marcottov tip naplnil, jednotka draftu z roku 2022 by musela svoje maximum posunúť o ďalších 15 zásahov.
Hranica 45 gólov preto podľa Dose.ca rozhodne nebude pre Slafkovského jednoduchým cieľom. Zároveň ju však pri pokračujúcom výkonnostnom raste nemožno úplne vylúčiť. Už samotná prognóza, že by mal prekonať Caufielda a stať sa najlepším strelcom Canadiens, naznačuje, ako výrazne sa očakávania od slovenského útočníka po jeho 30-gólovej sezóne posunuli.
Očakávanie veľkého skoku od Demidova
Marcotte pritom nebol jediný, kto pred štartom tréningového kempu Montrealu prišiel s odvážnou prognózou. Gilbert Delorme očakáva veľký výkonnostný skok od Ivana Demidova, ktorému predpovedá 85 bodov. Ruský útočník nazbieral vo svojej nováčikovskej sezóne 62 bodov, hoci bol často kritizovaný za to, že málo strieľal.
Dose.ca upozornil aj na možné riziko typického poklesu výkonnosti v druhej sezóne, keď už súperi majú k dispozícii viac materiálu na analýzu hráča a dokážu sa naňho lepšie pripraviť. Ako pozitívny príklad však spomenul Lanea Hutsona, Demidovovho blízkeho tréningového partnera, ktorý sa podobnému prepadu vo svojej druhej sezóne vyhol.
Zdroj: SITA.sk - Caufield dal vyše 50 gólov, napriek tomu má byť Slafkovský lepší. Slovákovi predpovedajú životnú sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.
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