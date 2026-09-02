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02. septembra 2026
Šoumen Monfils si dal darček k štyridsiatke. Pripomenul Connorsa spred 34 rokov – VIDEO
Gael Monfils sa dočkal víťazstva a potlesku v stoji od divákov v deň 40. narodenin. Tenis prináša občas aj bizarné príbehy. Zatiaľ čo 39-ročný grandslamový rekordér Novak Djokovič sa v New Yorku ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Gael Monfils sa dočkal víťazstva a potlesku v stoji od divákov v deň 40. narodenin.
Tenis prináša občas aj bizarné príbehy. Zatiaľ čo 39-ročný grandslamový rekordér Novak Djokovič sa v New Yorku zlomený na pokraji kolapsu zbalil už po 1. kole, o rok starší Gael Monfils si vychutnal víťazné ovácie publika.
K 40. narodeninám si pribalil darček v podobe postupu do 2. kola na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny.
Monfils zdolal Paraguajčana Adolfa Daniela Valleja 2:6, 6:1, 6:2, 6:0 a odsunul koniec svojej grandslamovej kariéry minimálne o jeden zápas. Známy tenisový šoumen sa stal najstarším mužom, ktorý vyhral zápas na US Open od čias Jimmyho Connorsa.
Legendárny Američan rovnako v deň svojich 40. narodením vyhral na US Open nad Brazílčanom Jaimem Oncinsom. Bolo to 2. septembra 1992 a jeho súper mal vtedy 22 rokov.
Monfils sa stal tretím mužom vo veku 40 a viac rokov, ktorý vyhral zápas na US Open za posledných 50 rokov. Dvojnásobný šampión US Open vo dvojhre Ken Rosewall to dokázal ako 42-ročný v roku 1977 a päťnásobný newyorský šampión, už spomenutý Connors, ako čerstvý štyridsiatnik v roku 1992.
"Veľmi špeciálny moment aj celý zápas pre mňa. Hrať v deň svojich 40. narodenín a ešte aj zvíťaziť je výnimočné. Tieto narodeniny zaraďujem medzi moje najkrajšie. Bez fanúšikov by som to však nedokázal,“ poďakoval sa Monfils fanúšikom na Štadióne Louisa Armstronga. Odpoveď z tribún sa dala očakávať: "Happy Birthday to You," zanôtili spontánni Američania oslávencovi.
Monfils hrá na US Open osemnásty a zároveň posledný raz. Už skôr sa nechal počuť, že tento rok bude jeho rozlúčkový na hlavnom profiokruhu.
Svoje posledné vystúpenie na US Open si spestril aj miešanou štvorhrou, kde sa predstavil po boku ukrajinskej manželky Eliny Svitolinovej. Prebojovali sa až do semifinále. Vo dvojhre už nemá vysoké ambície, s rebríčkovým postavením 311 sa do hlavného "pavúka" dostal len s pomocou od organizátorov.
Venovali mu jednu z recipročných voľných kariet po dohode s FFT. Najväčší úspech vo Flushing Meadows dosiahol v roku 2016. Vtedy sa prebojoval až do semifinále, kde nestačil na Novaka Djokoviča.
"Viem, čo môžem od seba očakávať. Už len to, že môžem hrať tenis ako štyridsiatnik, je úžasné. Chcem sa rozlúčiť po čo najlepšom výkone," dodal Monfils. Jeho súperom v 2. kole bude iba 20-ročný Američan Leander Tien, ktorý je vo svetovom rebríčku na 15. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Šoumen Monfils si dal darček k štyridsiatke. Pripomenul Connorsa spred 34 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tenis prináša občas aj bizarné príbehy. Zatiaľ čo 39-ročný grandslamový rekordér Novak Djokovič sa v New Yorku zlomený na pokraji kolapsu zbalil už po 1. kole, o rok starší Gael Monfils si vychutnal víťazné ovácie publika.
K 40. narodeninám si pribalil darček v podobe postupu do 2. kola na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny.
Pripomenul Connorsa
Monfils zdolal Paraguajčana Adolfa Daniela Valleja 2:6, 6:1, 6:2, 6:0 a odsunul koniec svojej grandslamovej kariéry minimálne o jeden zápas. Známy tenisový šoumen sa stal najstarším mužom, ktorý vyhral zápas na US Open od čias Jimmyho Connorsa.
Legendárny Američan rovnako v deň svojich 40. narodením vyhral na US Open nad Brazílčanom Jaimem Oncinsom. Bolo to 2. septembra 1992 a jeho súper mal vtedy 22 rokov.
Monfils sa stal tretím mužom vo veku 40 a viac rokov, ktorý vyhral zápas na US Open za posledných 50 rokov. Dvojnásobný šampión US Open vo dvojhre Ken Rosewall to dokázal ako 42-ročný v roku 1977 a päťnásobný newyorský šampión, už spomenutý Connors, ako čerstvý štyridsiatnik v roku 1992.
"Veľmi špeciálny moment aj celý zápas pre mňa. Hrať v deň svojich 40. narodenín a ešte aj zvíťaziť je výnimočné. Tieto narodeniny zaraďujem medzi moje najkrajšie. Bez fanúšikov by som to však nedokázal,“ poďakoval sa Monfils fanúšikom na Štadióne Louisa Armstronga. Odpoveď z tribún sa dala očakávať: "Happy Birthday to You," zanôtili spontánni Američania oslávencovi.
Osemnástykrát na US Open
Monfils hrá na US Open osemnásty a zároveň posledný raz. Už skôr sa nechal počuť, že tento rok bude jeho rozlúčkový na hlavnom profiokruhu.
Svoje posledné vystúpenie na US Open si spestril aj miešanou štvorhrou, kde sa predstavil po boku ukrajinskej manželky Eliny Svitolinovej. Prebojovali sa až do semifinále. Vo dvojhre už nemá vysoké ambície, s rebríčkovým postavením 311 sa do hlavného "pavúka" dostal len s pomocou od organizátorov.
Voľná karta a Tien
Venovali mu jednu z recipročných voľných kariet po dohode s FFT. Najväčší úspech vo Flushing Meadows dosiahol v roku 2016. Vtedy sa prebojoval až do semifinále, kde nestačil na Novaka Djokoviča.
"Viem, čo môžem od seba očakávať. Už len to, že môžem hrať tenis ako štyridsiatnik, je úžasné. Chcem sa rozlúčiť po čo najlepšom výkone," dodal Monfils. Jeho súperom v 2. kole bude iba 20-ročný Američan Leander Tien, ktorý je vo svetovom rebríčku na 15. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Šoumen Monfils si dal darček k štyridsiatke. Pripomenul Connorsa spred 34 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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