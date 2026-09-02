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 24hod.sk    Šport

02. septembra 2026

Chlapec si vypýtal od Neymara dres, hoci hrá za rivala. Domáci fanúšikovia to dieťaťu neodpustili, nadávali mu a zasiahla až polícia – VIDEO


Tagy: agresivita Dres Fanúšikovia

Podľa novinára to pre dieťa, ktoré malo približne osem rokov, mohlo vyzerať naozaj desivo a chcelo sa len odtiaľ dostať preč. Brazílsky futbalista Neymar odohral derby so svojím Santosom na ihrisku ...



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brazil_soccer_neymar_82127 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Podľa novinára to pre dieťa, ktoré malo približne osem rokov, mohlo vyzerať naozaj desivo a chcelo sa len odtiaľ dostať preč.


Brazílsky futbalista Neymar odohral derby so svojím Santosom na ihrisku Corinthians, ktoré úspešne zvládli 1:0 a posunuli sa ďalej od pásma zostupu.

Malý chlapec, ktorý fandil domácim, mal transparent s nápisom, že hoci jeho miláčikom je klub zo Sao Paula, je aj priaznivcom bývalého hráča PSG či FC Barcelona.

Neymar mu svoj dres odovzdal, no potom začul novinár prítomný na zápase krik a urážky z južnej a západnej tribúny štadióna.

Situácia eskalovala


Ukázalo sa, že keď chlapcovi rodičia dostali dres, zdvihli ho, aby ho ukázali fanúšikom v okolí, ako akúsi trofej, ktorú dieťa získalo, no vtedy sa situácia zhoršila.

"Chlapec sa, samozrejme, vystrašil. Rodina sa cítila zahnaná do kúta a spočiatku jej pomáhali priaznivci z okolia, aby zabránili ďalšej eskalácii situácie. O niekoľko minút neskôr dorazila vojenská polícia a muži zákona na ihrisku s ochrankou Corinthians potom požiadali rodinu, aby zišla po schodoch vedúcich na ihrisko, a tak sa vyhla priamemu kontaktu s obťažujúcimi fanúšikmi," uviedol žurnalista Marco Bello Jr.

Po príchode na trávnik policajt požiadal otca dieťaťa, aby si dres dal do batohu. Bol to dobrý ťah, keďže sa urážky zintenzívnili. Viacerí začali hádzať rôzne predmety na rodinu a upokojilo sa to, až keď sa dostali do útrob štadióna.

Podľa novinára to pre dieťa, ktoré malo približne osem rokov, mohlo vyzerať naozaj desivo a chcelo sa len odtiaľ dostať preč.

Policajti ho spolu s rodinou previezli na stanicu, aby nemuseli ísť na ulicu a prípadne sa stretnúť s fanúšikmi, ktorí boli svedkami celého rozruchu.

Správali sa ako zvieratá


Bello vyzdvihol reakcie ochranky a policajtov na dueli. Zastal sa malého chlapca, ktorí ešte nevie, že by si nemal pýtať dres akéhokoľvek hráča súpera bez ohľadu na jeho úspechy v národnom tíme či v iných kluboch.

Hoci podľa neho rodičia vyzerali, že sú na štadióne prvýkrát, mali si uvedomiť, že ukázať Neymarov dres domácim fanúšikom nebolo správne rozhodnutie.

Na záver odsúdil konanie niektorých priaznivcov Corinthians, ktorí "sa v tej chvíli správali ako zvieratá", a myslí si, že to dieťa môže poznamenať a rozhodne si deň, keď dostalo Neymarov dres, zapamätá do konca života nielen pre tento krátky šťastný moment.



Zdroj: SITA.sk - Chlapec si vypýtal od Neymara dres, hoci hrá za rivala. Domáci fanúšikovia to dieťaťu neodpustili, nadávali mu a zasiahla až polícia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: agresivita Dres Fanúšikovia
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