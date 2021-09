Slováci sa po rokoch dočkali, Peter Sagan sa prvýkrát s ďalšími hviezdmi predstaví na Okolo Slovenska

Trojica Slovákov v nemeckom tíme

Kvalita v Deceuninck Quick - Step

Atraktívny prológ v Košiciach

Vyvrcholenie v centre Trnavy

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Sedem zoskupení registrovaných vo World Tour na čele so špičkovým tímom Deceuninck - Quick Step, niekdajšia megahviezda Tour de France Christopher Froome , viaceré šprintérske aj klasikárske esá, ale najmä prvýkrát aj Peter Sagan Výpočet najväčších lákadiel 65. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska je ešte oveľa širší, ale aj tieto mená sú dostatočnou pozvánkou na to, aby sa cyklistické Slovensko najbližších päť dní odelo do sviatočného šatu.Vlani sa na slovenských cestách predstavili Deceuninck Quick - Step, Bora - Hansgrohe, Sunweb, Cofidis a Israel Start-Up Nation. Štyri z týchto tímov vyslali svojich reprezentantov na Slovensko aj tentokrát, okrem nich sa z najvyššej ligy predstavia ešte Team BikeExchange, Team Qhubeka NextHash a Astana. Príde aj ďalších 15 tímov, teda o štyri tímy viac ako minulý rok.Niekoľko rokov Bora-Hansgrohe odmietala uvoľniť Petra Sagana na najväčšie cyklistické podujatie pod Tatrami, v poslednom roku jeho zmluvy s nemeckým tímom sa to predsa len podarilo. Trojnásobný majster sveta a sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France bude bezpochyby najväčšou hviezdou pretekov, ktorá pritiahne do ulíc tisícky ľudí."Najlepší slovenský cyklista bude mať po svojom boku svojho brata Juraja Sagana , slovenskú zostavu v nemeckom tíme dopĺňa ešte Erik Baška . V sedemčlennej nominácii Bory nechýba ani Daniel Oss , dvorný pomocník Petra Sagana z najväčších cyklistických podujatí. Zvyšné tri miestenky dostali Maciej Bodnar , Patrick Gamper a Frederik Wandahl," informoval oficiálny web pretekov Okolo Slovenska.Prehliadku kvality ponúkne aj belgická stajňa Deceuninck Quick - Step, ktorá posiela na Slovensko elitného šprintéra Álvara Hodega. Práve tento Kolumbijčan či Holanďan Cees Bol z tímu DSM by mali byť najväčšími súpermi Sagana v rýchlych dojazdoch etáp. V tíme Deceuninck - Quick Step nebude chýbať lanský víťaz Nemec Jannik Steimle aj kvalitní šprintérski pomocníci Iljo Keisse a Michael Mörköv. Menoslov dopĺňajú Jason Osborne, Stijn Steels a bývalý šampión Nového Zélandu Shane Archbold. Zaujímavou postavou pelotónu bude aj skúsený český cyklista Roman Kreuziger. Piaty muž Tour de France 2013 bude reprezentovať ruský prokontinentálny tím Gazprom RusVelo."Sme šťastní, že sme späť na Slovensku. Čaká nás netradičný úvodný prológ na 1,6 km v Košiciach, ale aj niekoľko prekrásnych etáp na slovenských cestách, ktoré nebudú stavané vyložene pre vrchárov. Znamená to, že aj šprintéri budú mať šancu na víťazstvá. Michael Mörköv bude pomáhať Álvarovi Hodegovi, ale nesmieme zabudnúť ani na obhajcu Jannika Steimleho, ktorý má opäť vysoké ambície. S touto zostavou veríme v dobré výsledky," uviedol športový riaditeľ Deceuninck - Quick-Step Tom Steels v tlačovej správe.Fanúšikovia pri slovenských cestách budú môcť sledovať v akcii aj jedného z najúspešnejších cyklistov v histórii Tour de France. Tím Israel Start-Up Nation nominoval štvornásobného víťaza "Starej dámy" a dvojnásobného šampióna Vuelty Frooma. Team BikeExchange poslal na Slovensko Christophera Juul-Jensena a Astana Premier Tech zasa nevyspytateľného Kazacha Alexeja Lucenka, siedmeho muža tohtoročnej Tour de France. Štartovať bude aj celkovo 22 slovenských cyklistov. Siedmi z nich pod značkou reprezentácie Slovenska, siedmi za Duklu Banská Bystrica, traja v drese Bora-Hansgrohe, traja za Cycling Academy Trenčín a posledný slovenský zástupca bude Matúš Štoček v českom tíme Topforex Att Investments.Preteky Okolo Slovenska 2021 odštartujú v stredu o 16.15 h atraktívnym podvečerným prológom historickými uličkami mesta Košice. Štart aj cieľ bude na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne a napriek prísnym pandemickým opatreniam sa v uliciach metropoly východu očakávajú tisícky ľudí. Košice budú aj dejiskom prvej 151 km dlhej etapy vo štvrtok. Počas nej sa pretekári popasujú s piatimi vrchárskymi prémiami (nad Bukovcom, Štós, Folkmár, Jahodná a nad Bukovcom) a dvoma rýchlostnými (Medzev, Gelnica - vždy pri MsÚ). Svetový pelotón zostane ešte jeden deň na východe Slovenska. So štartom pod Spišským hradom prevedie cyklistov cez starobylú Levoču, Spišskú Novú Ves, Vysoké Tatry až do Dolného Kubína. Počas 190,4 km sa bude bojovať o dve rýchlostné prémie (v Spišskej Novej Vsi a Liptovskom Hrádku) a dve vrchárske prémie (v Starom Smokovci a Štrbskom Plese). Dolnokubínčania privítajú víťaza na Športovej ulici pri štadióne.V tretí deň sa cyklisti z Dolného Kubína počas 194,2 kilometrov cez oravské a kysucké cesty dostanú až do Považskej Bystrice. Na trase ich čakajú až štyri horské prémie (Lutiše, Semeteš, Manínska tiesňava a Čelkova Lehota - sedlo) a štyri rýchlostné prémie (Čadca, Bytča, Považská Bystrica pri prejazde cieľom a potom na Kukučínovej ulici).Posledná etapa odštartuje v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, a potom cez Motešice, Zlatníky, Topoľčany, Hlohovec, Šúrovce privedie pelotón do Trnavy na Štefánikovú ulicu. Po prejazde cieľom cyklisti absolvujú ešte okruh cez Ružindol, Borovú, smerom naspäť cez Suchú nad Parnou. Tohtoročné Okolo Slovenska vyvrcholí po 159 km v centre Trnavy na Štefánikovej ulici. Aj počas záverečnej etapy budú bojovať o dve vrchárske prémie (chvíľu po štarte Machnáč a potom v Hlohovci) a tri rýchlostné prémie (Topoľčany, 1. prejazd cieľom a Borová).