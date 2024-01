Čavrič začal zimnú prípravu so Slovanom Bratislava, jeho odchod je však čoraz reálnejší (video+foto)

Futbalista zrejme opustí Bratislavu

Návštevnosť na domácich dueloch

10.1.2024 (SITA.sk) - Futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava začali v stredu so spoločnou prípravou na zostávajúcu časť aktuálnej sezóny.Na úvodnom tréningu nechýbal ani srbský útočník Aleksandar Čavrič , o ktorého sa zaujímajú viaceré kluby zo zahraničia. Na mediálnom brífingu však generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší informoval, že srbský futbalista zrejme už čoskoro opustí Bratislavu."Začína s nami a uvidíme, ako sa to vyvinie. Momentálne je jeho odchode reálnejší ako v lete. Čavrič s najväčšou pravdepodobnosťou odíde. Možno by už potreboval zmenu. Budeme sa s ním o tom baviť, lebo aj držať v klube nasilu by nebolo správne,“ ozrejmil Ivan Kmotrík mladší.Dodal tiež: "Sú tam kluby z Číny, Japonska či okolitých krajín, ale konkretizovať to by bolo neprofesionálne. Ponuky sú zaujímavé pre klub a aj pre hráča, my sa nemôžeme rovnať s Japonskom či Čínou." Priznal aj to, že v klube už majú rozpracovaný aj príchod prípadnej náhrady.Rozhodnúť by mali najbližšie dni. Dvadsaťdeväťročný Srb bol blízko odchodu zo Slovana Bratislava už v lete 2022, keď mal podľa viacerých zdrojov odísť do Ruska alebo Saudskej Arábie."Ono je to podobné každý rok. Aj počas sviatkov sme pracovali na tom, aby sme pripravili stratégiu, ako budeme postupovať v prípade ponúk resp. odchodov hráčov. A pripravovali stratégiu príchodov. Máme ponuky na štyroch konkrétnych hráčov a tým sa zaoberáme," ozrejmil Kmotrík mladší a uviedol, že okrem Čavriča je záujem napríklad aj o Lucasa Lovata . Slovan tiež pracuje na ukončení zmluvy s Uchem Agbom.Slovan Bratislava pracuje zároveň na posilnení kádra. Staronovou tvárou by mohol byť v belasom drese Giorgi Čakvetadze . Ten aktuálne pôsobí v anglickom Watforde, kde je na hosťovaní z belgického Gentu."Je to v rovine našich túžob, ale nie je to veľmi reálne. Som pravidelne v kontakte s jeho agentom. V anglickom klube veľmi nehráva, prišlo tam k nejakým zmenám. V hre by bolo hosťovanie, ale vyzerá to skôr negatívne,“ doplnil Ivan Kmotrík mladší.Fanúšikov tiež vyzval, že aj návštevnosť na domácich ligových dueloch podmieňuje zotrvanie hviezdnych hráčov v klube. Možný príchod kanoniera Róberta Polievku z Banskej Bystrice označil za nekonečný príbeh, rokovania o prestupe údajne stále prebiehajú, ale zatiaľ neboli úspešné.Ako hlavný cieľ označil zisk domáceho titulu a možnosť bojovať v lete o prienik do skupinovej časti Ligy majstrov . Okrem toho aj v Európskej konferenčnej lige túžia ísť čo najďalej, v šestnásťfinále na bratislavský klub čaká rakúsky Sturm Graz