 Meniny má Florián
04. mája 2026

Čech Jakub Dolejš sa cez víkend stal víťazom top kategórie 1A európskych majstrovstiev v jojo v Bratislave


Dolejš zaujal rýchlou a technicky náročnou zostavou, v ktorej skombinoval presnosť, dynamiku aj choreografické prvky. Čech Jakub Dolejš získal hlavný titul v kategórii 1A na



4.5.2026 (SITA.sk) - Dolejš zaujal rýchlou a technicky náročnou zostavou, v ktorej skombinoval presnosť, dynamiku aj choreografické prvky.


Čech Jakub Dolejš získal hlavný titul v kategórii 1A na Majstrovstvách Európy v jojo (European Yo-Yo Championship), ktoré sa konali 2. až 3. mája v bratislavskom Kultúrnom centre Karlova Ves. Podľa portálu Euronews podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším kontinentálnym akciám v tejto disciplíne, prilákalo desiatky súťažiacich z celej Európy.

Dolejš zaujal rýchlou a technicky náročnou zostavou, v ktorej skombinoval presnosť, dynamiku aj choreografické prvky. Organizátori uviedli, že výkony súťažiacich potvrdili rýchly vývoj jojo športu, najmä medzi mladšími hráčmi, ktorí posúvajú hranice techniky aj kreativity.

Súťaž prebiehala vo viacerých kategóriách a diváci sledovali vystúpenia od voľných freestyle zostáv až po komplexné stringové triky. Podľa organizátorov šampionát opäť ukázal, že Európa má silnú a rýchlo rastúcu komunitu hráčov, pričom bratislavské podujatie patrilo medzi najnavštevovanejšie v posledných rokoch.




Zdroj: SITA.sk - Čech Jakub Dolejš sa cez víkend stal víťazom top kategórie 1A európskych majstrovstiev v jojo v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.

