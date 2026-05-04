Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Polícia rieši explóziu vo Svidníku ako všeobecné ohrozenie, škody presiahli 127-tisíc eur
Udalosť sa stala v piatok 1. mája okolo 21:00 v objekte na Pionierskej ulici. Výbuch a následný požiar v areáli firmy vo Svidníku z piatkového večera vyšetruje polícia ako trestný čin všeobecného ...
4.5.2026 (SITA.sk) - Udalosť sa stala v piatok 1. mája okolo 21:00 v objekte na Pionierskej ulici.
Výbuch a následný požiar v areáli firmy vo Svidníku z piatkového večera vyšetruje polícia ako trestný čin všeobecného ohrozenia. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, predbežná vyčíslená škoda je vo výške viac ako 127-tisíc eur. Pri výbuchu a následnom požiari sa zranila jedna osoba.
Udalosť sa stala v piatok 1. mája okolo 21:00 v objekte na Pionierskej ulici. „Pri výbuchu utrpel 40-ročný muž ťažký úraz, vyžiada si liečenie niekoľko týždňov,“ uviedla Ligdayová. Výbuch zároveň spôsobil rozsiahle materiálne škody. Zničené bolo osobné vozidlo, poškodená strešná konštrukcia aj obvodové múry firmy. Následky explózie zasiahli aj okolité obytné domy a zaparkované vozidlá. „Okresný vyšetrovateľ sa okolnosťami ako aj presnou príčinou tejto udalosti intenzívne zaoberá,“ skonštatovala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rieši explóziu vo Svidníku ako všeobecné ohrozenie, škody presiahli 127-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa skorších informácií prešovskej polície mohlo byť príčinou nešťastia manipulovanie s plynom. Na mieste zasahovali záchranné zložky vrátane 17 hasičov so siedmimi kusmi techniky. Zranený muž utrpel popáleniny ruky, krku a hlavy. Výbuch zasiahol aj infraštruktúru kotolne v blízkosti areálu, pričom explózia spôsobila výrazné poškodenie strešnej krytiny objektu.
Bezprostredne po výbuchu museli odstaviť celú prevádzku kotolne vrátane dodávok plynu a elektriny. Už v sobotu dopoludnia sa v skúšobnej prevádzke podarilo obnoviť dodávky teplej vody a tepla pre občanov v okrsku kotolne K2 na ulici Čsl. armády.
