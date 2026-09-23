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23. septembra 2026
Prezident v New Yorku hovoril o náraste vojnových konfliktov, spochybnil optimizmus Trumpa – VIDEO, FOTO
Tagy: Americký prezident Brazílsky prezident Ceny energií Charta OSN Generálny tajomník OSN medzinárodné právo Prezident SR Umelá inteligencia Valné zhromaždenie OSN v New Yorku Vojna na Ukrajine
Pri geopolitickom napätí zaznelo varovanie pred zbrojením na úkor školstva, nemocníc a priemyselnej konkurencieschopnosti. Svet je podľa prezidenta
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23.9.2026 (SITA.sk) - Pri geopolitickom napätí zaznelo varovanie pred zbrojením na úkor školstva, nemocníc a priemyselnej konkurencieschopnosti.
Svet je podľa prezidenta Petra Pellegriniho v podstatne horšej situácii ako pred rokom. Povedal to v New Yorku, kde sa zúčastňuje na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Poukázal pritom na vysoký počet otvorených vojenských konfliktov vo svete, ktorých je od 2. svetovej vojny najviac v histórii.
Príhovory generálneho tajomníka OSN, brazílskeho a amerického prezidenta podľa neho ukázali tri rozdielne pohľady na vývoj sveta a zároveň potvrdili, že „erózia multilateralizmu alebo rozklad svetového poriadku je ešte väčší a prehĺbil sa“.
Pellegrini zároveň upozornil na nové riziká spojené s umelou inteligenciou. Nejde podľa neho už iba o ochranu súkromia či bezpečnosť, ale aj o koncentráciu moci v rukách veľkých technologických spoločností a jednotlivcov. Za potrebnú považuje aj diskusiu o regulácii zbraní využívajúcich umelú inteligenciu.
„Prichádza čas, aby sme otvorili vážnu diskusiu na úrovni Európskej únie, ako regulovať aj použitie zbraní, ktoré sú riadené umelou inteligenciou, ktoré sú už reálne nasadzované vo vojnových konfliktoch a ktoré sami rozhodujú, aký cieľ trafia, ako ho zlikvidujú alebo zabijú,“ povedal prezident. Takéto zbraňové systémy podľa neho nemožno nechať „žiť si vlastným životom“.
Prezident zároveň spochybnil predstavu, že samotná reforma OSN vyrieši problémy medzinárodného systému. Podľa neho by sa mali najskôr zmeniť postupy niektorých svetových lídrov a vrátiť sa k rešpektovaniu Charty OSN a medzinárodného práva.
„Myslím si, že najprv by sme mali zreformovať správanie sa niektorých svetových lídrov, aby sa vrátili naspäť k dodržiavaniu práva, princípov a medzinárodných pravidiel a potom sa možno venovali samotnému zefektívneniu samotnej organizácie,“ uviedol Pellegrini.
V súvislosti s vojnou na Ukrajine podotkol, že situácia v posledných mesiacoch eskalovala. „Veľmi by som si želal, keby sa naplnili slová alebo optimizmus prezidenta Trumpa. Žiaľ, ten optimizmus prezentoval za posledné roky viackrát a tá situácia naopak ešte viac eskaluje,“ povedal Pellegrini.
Podľa prezidenta by si za rokovací stôl mali opäť sadnúť predstavitelia Ukrajiny, Ruskej federácie a Spojených štátov. Za dôležitú pritom považuje aj účasť Európy.
„Bolo by fajn, keďže ten konflikt je na európskom kontinente, aby za tým rokovacím stolom sedela aj Európa,“ uviedol. Európska únia by podľa neho mala hľadať osobnosť, ktorá by bola akceptovaná členskými krajinami EÚ aj ukrajinskou a ruskou stranou a mohla by pôsobiť ako negociátor.
Pellegrini upozornil aj na možnosť, že Spojené štáty by v budúcnosti mohli stratiť záujem o riešenie konfliktu. „Preto si myslím, že by sme nemali sa snažiť len podporovať vojenské ťaženie, ale v súčinnosti alebo súlade s tým hľadať aj možnosť nájsť človeka, ktorý by mohol možno ako neutrálny človek, osobnosť, prispieť k deeskalácii toho napätia a začať mierové rokovania,“ povedal.
Európska únia ako globálny hráč podľa Pellegriniho stráca dych. Zdôraznil, že EÚ musí riešiť konkrétne problémy, medzi ktoré zaradil vysoké ceny energií a palív či konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Upozornil, že rastúce výdavky na zbrojenie môžu vyvolávať diskusiu o tom, do akej miery ich možno zvyšovať na úkor zdravotníctva, školstva či konkurencieschopnosti.
Zdroj: SITA.sk - Prezident v New Yorku hovoril o náraste vojnových konfliktov, spochybnil optimizmus Trumpa – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Svet je podľa prezidenta Petra Pellegriniho v podstatne horšej situácii ako pred rokom. Povedal to v New Yorku, kde sa zúčastňuje na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Poukázal pritom na vysoký počet otvorených vojenských konfliktov vo svete, ktorých je od 2. svetovej vojny najviac v histórii.
Príhovory generálneho tajomníka OSN, brazílskeho a amerického prezidenta podľa neho ukázali tri rozdielne pohľady na vývoj sveta a zároveň potvrdili, že „erózia multilateralizmu alebo rozklad svetového poriadku je ešte väčší a prehĺbil sa“.
Riziká spojené s umelou inteligenciou
Pellegrini zároveň upozornil na nové riziká spojené s umelou inteligenciou. Nejde podľa neho už iba o ochranu súkromia či bezpečnosť, ale aj o koncentráciu moci v rukách veľkých technologických spoločností a jednotlivcov. Za potrebnú považuje aj diskusiu o regulácii zbraní využívajúcich umelú inteligenciu.
„Prichádza čas, aby sme otvorili vážnu diskusiu na úrovni Európskej únie, ako regulovať aj použitie zbraní, ktoré sú riadené umelou inteligenciou, ktoré sú už reálne nasadzované vo vojnových konfliktoch a ktoré sami rozhodujú, aký cieľ trafia, ako ho zlikvidujú alebo zabijú,“ povedal prezident. Takéto zbraňové systémy podľa neho nemožno nechať „žiť si vlastným životom“.
Problém vidí v správaní svetových lídrov
Prezident zároveň spochybnil predstavu, že samotná reforma OSN vyrieši problémy medzinárodného systému. Podľa neho by sa mali najskôr zmeniť postupy niektorých svetových lídrov a vrátiť sa k rešpektovaniu Charty OSN a medzinárodného práva.
„Myslím si, že najprv by sme mali zreformovať správanie sa niektorých svetových lídrov, aby sa vrátili naspäť k dodržiavaniu práva, princípov a medzinárodných pravidiel a potom sa možno venovali samotnému zefektívneniu samotnej organizácie,“ uviedol Pellegrini.
Vojna na Ukrajine
V súvislosti s vojnou na Ukrajine podotkol, že situácia v posledných mesiacoch eskalovala. „Veľmi by som si želal, keby sa naplnili slová alebo optimizmus prezidenta Trumpa. Žiaľ, ten optimizmus prezentoval za posledné roky viackrát a tá situácia naopak ešte viac eskaluje,“ povedal Pellegrini.
Podľa prezidenta by si za rokovací stôl mali opäť sadnúť predstavitelia Ukrajiny, Ruskej federácie a Spojených štátov. Za dôležitú pritom považuje aj účasť Európy.
„Bolo by fajn, keďže ten konflikt je na európskom kontinente, aby za tým rokovacím stolom sedela aj Európa,“ uviedol. Európska únia by podľa neho mala hľadať osobnosť, ktorá by bola akceptovaná členskými krajinami EÚ aj ukrajinskou a ruskou stranou a mohla by pôsobiť ako negociátor.
Európska únia podľa neho stráca dych
Pellegrini upozornil aj na možnosť, že Spojené štáty by v budúcnosti mohli stratiť záujem o riešenie konfliktu. „Preto si myslím, že by sme nemali sa snažiť len podporovať vojenské ťaženie, ale v súčinnosti alebo súlade s tým hľadať aj možnosť nájsť človeka, ktorý by mohol možno ako neutrálny človek, osobnosť, prispieť k deeskalácii toho napätia a začať mierové rokovania,“ povedal.
Európska únia ako globálny hráč podľa Pellegriniho stráca dych. Zdôraznil, že EÚ musí riešiť konkrétne problémy, medzi ktoré zaradil vysoké ceny energií a palív či konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Upozornil, že rastúce výdavky na zbrojenie môžu vyvolávať diskusiu o tom, do akej miery ich možno zvyšovať na úkor zdravotníctva, školstva či konkurencieschopnosti.
Zdroj: SITA.sk - Prezident v New Yorku hovoril o náraste vojnových konfliktov, spochybnil optimizmus Trumpa – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Brazílsky prezident Ceny energií Charta OSN Generálny tajomník OSN medzinárodné právo Prezident SR Umelá inteligencia Valné zhromaždenie OSN v New Yorku Vojna na Ukrajine
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