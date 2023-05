Čecha uviedli do Siene slávy Premier League

Niekdajšieho českého futbalového brankára Petra Čecha uviedli v stredu do Siene slávy Premier League. Je to najvyššie individuálne ocenenie, ktoré liga udeľuje.





Bývalého brankára londýnskych klubov FC Chelsea a FC Arsenal vybrali fanúšikovia v online hlasovaní a komisia pre udeľovanie cien v Premier League."Je pre mňa cťou, že ma zvolili do Siene slávy najlepšej ligy na svete. Je to naozaj výnimočné uznanie, ktoré zanecháva odkaz. Som hrdý na to, že fanúšikovia hlasovali za mňa a ocenili tak moje výkony," uviedol Čech pre anglické médiá.