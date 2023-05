Djokovič sa môže zúčastniť US Open v New Yorku, americké úrady rušia zákaz vstupu neočkovaným osobám do krajiny

Pre obmedzenia vynechal turnaje

Šampión a obľúbenec fanúšikov

3.5.2023 - Srbský tenista Novak Djokovič napokon bude môcť štartovať na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku napriek tomu, že nie je očkovaný proti ochoreniu COVID-19.Americké úrady totiž 11. mája zrušia zákaz vstupu neočkovaným osobám do krajiny, pričom tohtoročná edícia podujatia vo Flushing Meadows sa začne v auguste.Tridsaťpäťročný Djokovič chýbal vlani na US Open práve pre obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. V USA sa nepredstavil ani na turnajoch v Indian Wells, Kalifornii a Miami, a to v minulom ani v tomto roku.Úradujúca svetová jednotka nemohla súťažiť na vlaňajšom Australian Open pre nezrovnalosti v očkovacom preukaze, v januári 2023 sa tam vrátila a získala 22. grandslamový titul v kariére.„Novak Djokovič je veľký šampión a obľúbenec fanúšikov. Keďže federálna vláda zrušila obmedzenia spojené s očkovaním pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, tešíme sa, že ho opäť privítame v New Yorku na US Open 2023," uviedol hovorca Americkej tenisovej asociácie (USTA) Chris Widmaier pre agentúru AP.Rodák z Belehradu momentálne zdieľa historický rekord v počte singlových titulov na turnajoch „veľkej štvorky" so Španielom Rafaelom Nadalom Ani jeden z nich nesúťaží na prebiehajúcom turnaji ATP v Madride, Djokovič nehrá pre problémy s pravým lakťom a Nadal sa zotavuje zo zranenia bedra. Obaja by sa však mali zúčastniť na druhom grandslamovom podujatí sezóny Roland Garros v Paríži, ktoré štartuje 28. mája.