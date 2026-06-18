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 24hod.sk    Šport

18. júna 2026

Čechom ide na MS o holý život, chystajú možno až päť zmien v zostave


Tagy: Českí futbalisti MS vo futbale 2026 Tréner Zmeny zostava

Českí futbalisti sa v zápase proti hráčom JAR predstavia s viacerými zmenami v zostave. Po úvodnom miernom rozčarovaní a prehre s Kórejskou republikou (1:2) pôjde českým futbalistom v zápase proti ...



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czechia_south_korea_wcup_soccer_9661_ 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Českí futbalisti sa v zápase proti hráčom JAR predstavia s viacerými zmenami v zostave.


Po úvodnom miernom rozčarovaní a prehre s Kórejskou republikou (1:2) pôjde českým futbalistom v zápase proti hráčom Juhoafrickej republiky "o holý život".

Inými slovami: ak v tomto zápase zverenci Miroslava Koubka nezabodujú, zrejme sa pobalia a pôjdu predčasne domov zo svetového šampionátu v Severnej Amerike.

Možno až piati


Podľa informácií českého denníka Sport sa chystá viacero zmien v základnej zostave a možno až piati hráči, ktorí začali proti Kórejčanom, budú v druhom súboji len v pozícii náhradníkov.

Sú nimi Tomáš Souček, Lukáš Provod, Štěpán Chaloupek, Pavel Šulc a Jaroslav Zelený. A to trénerský bard Koubek rozhodne nepatrí medzi tých koučov, ktorí radi šachujú so svojimi hráčmi.

Musia reagovať


"Nejaké zmeny budú. Hráčov máme pred očami každý deň a skladáme si z toho mozaiku poznatkov. Určité štandardy v našej hre sa trochu nalomili a my na to musíme reagovať," cituje trénera Koubka web isport.blesk.cz.



Podľa českých novinárov by sa vo štvrtok proti JAR do základu mohli dostať Tomáš Holeš (namiesto Chaloupka), David Jurásek (namiesto Zeleného), Lukáš Čery (namiesto Součka) a tiež Adam Hložek (namiesto Šulca) a Michal Sadílek (namiesto Provoda).

Krejčí pôjde príkladom


"Očakáva sa, že znova zaberie kapitán Ladislav Krejčí, pridajú sa Patrik Schick a Vladimír Coufal. Spoľahlivosť sa požaduje od Robina Hranáča. Kŕčovitý prejav si už nemôže dovoliť," myslí si český Sport.


Na klimatizovanom štadióne


Súboj Česko - JAR odohrajú na klimatizovanom Mercedes-Benz Stadium v Atlante vo štvrtok od 18.00 h SELČ. Druhý zápas A-skupiny Mexiko - Kórejská republika príde na rad o 3.00 h v piatok nadránom.

"Budem sa spoliehať najmä na tímových lídrov, aby správnym spôsobom motivovali ostatných. Máme určité nastavenie a hierarchiu v tíme," skonštatoval tréner Koubek.


Zdroj: SITA.sk - Čechom ide na MS o holý život, chystajú možno až päť zmien v zostave © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Českí futbalisti MS vo futbale 2026 Tréner Zmeny zostava
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