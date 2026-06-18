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 24hod.sk    Šport

18. júna 2026

Pripravili sa na to. Benidorm na španielskom pobreží očakával rekordnú spotrebu piva počas MS 2026


Tagy: Anglická futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Španielsky Benidorm očakáva vysokú spotrebu piva počas zápasov reprezentácie Anglicka na futbalovom svetovom šampionáte v Severnej Amerike. Španielske mesto Benidorm pri Stredozemnom mori patrí medzi ...



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725989102_1868363324550173_6638712365720230541_n e1781779165316 676x390 18.6.2026 (SITA.sk) - Španielsky Benidorm očakáva vysokú spotrebu piva počas zápasov reprezentácie Anglicka na futbalovom svetovom šampionáte v Severnej Amerike.


Španielske mesto Benidorm pri Stredozemnom mori patrí medzi tradičnú dovolenkovú destináciu Angličanov, na stredajší večer sa preto miestne bary museli dôkladne pripraviť. Pred duelom Anglicko - Chorvátsko (4:2) na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike totiž očakávali extrémny nárast spotreby piva.

Podľa prepočtov dovolenkári počas duelu mohli spotrebovať až 80-tisíc litrov piva. Asociácia pohostinstiev Abreca potvrdila, že bežná spotreba počas dňa, keď hrá anglická futbalová reprezentácia, sa odhaduje na 50-tisíc litrov. Avšak pri dôležitých zápasoch, ktorým stredajšie meranie síl nepochybne bolo, tento odhad stúpol na 60 až 80-tisíc litrov na deň. Uvedené platí v súhrne pre takmer tisícku miestnych barov, reštaurácií a zábavných podnikov v oblasti.

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Benidorm je známy ako miesto, ktoré spája slnečné pláže a rušnú hotelovú infraštruktúru so živou britskou kultúrou pubov. V roku 2025 toto mesto navštívili viac ako tri milióny turistov, pričom Briti tvoria najväčšiu skupinu zahraničných návštevníkov.

Mesto má približne 50-tisíc hotelových izieb, prirátať treba súkromných prenajímateľov nehnuteľností cez rôzne platformy. Benidorm slúžil ako inšpirácia pre britského fotografa Martina Parra a bol aj miestom deja seriálu britskej televízie "Benidorm", ktorý zachytával dovolenky Britov pod španielskym slnkom.

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Okrem športovej udalosti môžu zápasy veľkých futbalových krajín ako Anglicko, Nemecko alebo Škótsko prinášať zvýšenú aktivitu v miestnych podnikoch, avšak nie vždy bez problémov pre samosprávy.

Napríklad na ostrove Malorka zaviedli počas zápasov špeciálne opatrenia. Bary nesmú predlžovať otváraciu dobu a zvuk z vonkajších televízorov musí byť po polnoci stlmený, obrazovky musia byť orientované smerom dovnútra. Cieľom týchto opatrení je predísť nekonečným nočným oslavám súvisiacich s futbalom.

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Uvedený trend podčiarkuje rastúci význam futbalu nielen ako športu, ale aj ekonomickej a spoločenskej udalosti v destináciách obľúbených u turistov.


Zdroj: SITA.sk - Pripravili sa na to. Benidorm na španielskom pobreží očakával rekordnú spotrebu piva počas MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anglická futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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