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18. júna 2026
Pripravili sa na to. Benidorm na španielskom pobreží očakával rekordnú spotrebu piva počas MS 2026
Španielsky Benidorm očakáva vysokú spotrebu piva počas zápasov reprezentácie Anglicka na futbalovom svetovom šampionáte v Severnej Amerike. Španielske mesto Benidorm pri Stredozemnom mori patrí medzi ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Španielsky Benidorm očakáva vysokú spotrebu piva počas zápasov reprezentácie Anglicka na futbalovom svetovom šampionáte v Severnej Amerike.
Španielske mesto Benidorm pri Stredozemnom mori patrí medzi tradičnú dovolenkovú destináciu Angličanov, na stredajší večer sa preto miestne bary museli dôkladne pripraviť. Pred duelom Anglicko - Chorvátsko (4:2) na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike totiž očakávali extrémny nárast spotreby piva.
Podľa prepočtov dovolenkári počas duelu mohli spotrebovať až 80-tisíc litrov piva. Asociácia pohostinstiev Abreca potvrdila, že bežná spotreba počas dňa, keď hrá anglická futbalová reprezentácia, sa odhaduje na 50-tisíc litrov. Avšak pri dôležitých zápasoch, ktorým stredajšie meranie síl nepochybne bolo, tento odhad stúpol na 60 až 80-tisíc litrov na deň. Uvedené platí v súhrne pre takmer tisícku miestnych barov, reštaurácií a zábavných podnikov v oblasti.
Benidorm je známy ako miesto, ktoré spája slnečné pláže a rušnú hotelovú infraštruktúru so živou britskou kultúrou pubov. V roku 2025 toto mesto navštívili viac ako tri milióny turistov, pričom Briti tvoria najväčšiu skupinu zahraničných návštevníkov.
Mesto má približne 50-tisíc hotelových izieb, prirátať treba súkromných prenajímateľov nehnuteľností cez rôzne platformy. Benidorm slúžil ako inšpirácia pre britského fotografa Martina Parra a bol aj miestom deja seriálu britskej televízie "Benidorm", ktorý zachytával dovolenky Britov pod španielskym slnkom.
Okrem športovej udalosti môžu zápasy veľkých futbalových krajín ako Anglicko, Nemecko alebo Škótsko prinášať zvýšenú aktivitu v miestnych podnikoch, avšak nie vždy bez problémov pre samosprávy.
Napríklad na ostrove Malorka zaviedli počas zápasov špeciálne opatrenia. Bary nesmú predlžovať otváraciu dobu a zvuk z vonkajších televízorov musí byť po polnoci stlmený, obrazovky musia byť orientované smerom dovnútra. Cieľom týchto opatrení je predísť nekonečným nočným oslavám súvisiacich s futbalom.
Uvedený trend podčiarkuje rastúci význam futbalu nielen ako športu, ale aj ekonomickej a spoločenskej udalosti v destináciách obľúbených u turistov.
Zdroj: SITA.sk - Pripravili sa na to. Benidorm na španielskom pobreží očakával rekordnú spotrebu piva počas MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielske mesto Benidorm pri Stredozemnom mori patrí medzi tradičnú dovolenkovú destináciu Angličanov, na stredajší večer sa preto miestne bary museli dôkladne pripraviť. Pred duelom Anglicko - Chorvátsko (4:2) na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike totiž očakávali extrémny nárast spotreby piva.
Podľa prepočtov dovolenkári počas duelu mohli spotrebovať až 80-tisíc litrov piva. Asociácia pohostinstiev Abreca potvrdila, že bežná spotreba počas dňa, keď hrá anglická futbalová reprezentácia, sa odhaduje na 50-tisíc litrov. Avšak pri dôležitých zápasoch, ktorým stredajšie meranie síl nepochybne bolo, tento odhad stúpol na 60 až 80-tisíc litrov na deň. Uvedené platí v súhrne pre takmer tisícku miestnych barov, reštaurácií a zábavných podnikov v oblasti.
Benidorm je známy ako miesto, ktoré spája slnečné pláže a rušnú hotelovú infraštruktúru so živou britskou kultúrou pubov. V roku 2025 toto mesto navštívili viac ako tri milióny turistov, pričom Briti tvoria najväčšiu skupinu zahraničných návštevníkov.
Mesto má približne 50-tisíc hotelových izieb, prirátať treba súkromných prenajímateľov nehnuteľností cez rôzne platformy. Benidorm slúžil ako inšpirácia pre britského fotografa Martina Parra a bol aj miestom deja seriálu britskej televízie "Benidorm", ktorý zachytával dovolenky Britov pod španielskym slnkom.
Okrem športovej udalosti môžu zápasy veľkých futbalových krajín ako Anglicko, Nemecko alebo Škótsko prinášať zvýšenú aktivitu v miestnych podnikoch, avšak nie vždy bez problémov pre samosprávy.
Napríklad na ostrove Malorka zaviedli počas zápasov špeciálne opatrenia. Bary nesmú predlžovať otváraciu dobu a zvuk z vonkajších televízorov musí byť po polnoci stlmený, obrazovky musia byť orientované smerom dovnútra. Cieľom týchto opatrení je predísť nekonečným nočným oslavám súvisiacich s futbalom.
Uvedený trend podčiarkuje rastúci význam futbalu nielen ako športu, ale aj ekonomickej a spoločenskej udalosti v destináciách obľúbených u turistov.
Zdroj: SITA.sk - Pripravili sa na to. Benidorm na španielskom pobreží očakával rekordnú spotrebu piva počas MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
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