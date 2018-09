Čechom narušila plán prehra s Ukrajinou, v závere ich šokoval Zinčenko

Ukrajinský hráč Jaroslav Rakickij (vpravo) v súboji s Čechom Michaelom Krmenčíkom vo futbalovom zápase 1. kola Ligy národov B-divízie Česko - Ukrajina v Uherskom Hradišti 6. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Uherské Hradiště 7. septembra (TASR) - Plány českých futbalistov na prvenstvo v "slovenskej" 1. skupine B-divízie Ligy národov dostali hneď na úvod poriadnu trhlinu. V premiérovom dueli v novej súťaži podľahli doma Ukrajine 1:2, keď hostia rozhodli o svojom víťazstve akciou z posledného útoku.priznal tréner ČR Karel Jarolím.povzdychol si domáci kouč.Duel odštartoval s približne 15-minútovým oneskorením, pretože na štadióne v Uherskom Hradišti mali problémy s osvetlením. Už vo 4. minúte sa domáci tešili z gólu - Patrik Schick dostal príliš veľa priestoru na ľavej strane a prudkou strelou po individuálnej akcii otvoril skóre. Dve veľké príležitosti potom na druhej strane nepremenil Roman Jaremčuk a brankár Tomáš Vaclík zneškodnil aj pokus Marlosa spoza šestnástky. Aktívnejší Ukrajinci ale vyrovnali gólom Jevhena Konopľanku "do šatne". Aj po zmene strán mali hostia viac šancí, no Čechov podržal Vaclík. O triumfe hostí napokon v 93. minúte rozhodol striedajúci Oleksandr Zinčenko, keď po nedorozumení domácej obrany upratal do prázdnej brány loptu odrazenú od Jana Bořila.tvrdil Jarolím po jednostranne sa vyvíjajúcej partii. "citovali Jarolíma české médiá.Ukrajinci by vzhľadom na priebeh stretnutia brali aj remízu, s výsledkom 2:1 sú samozrejme ešte spokojnejší.vyjadril sa ukrajinský kormidelník Andrij Ševčenko. V nasledujúcom dueli tejto skupiny sa Slováci v nedeľu predstavia v Ľvove proti domácej Ukrajine (15.00 h).