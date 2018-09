MAJSTRI SVETA: Rehák Štefečeková a Varga získali na MS zlato v trape

Čchangwon 7. septembra - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga vybojovali na 52. MS v juhokórejskom Čchangwone zlato v súťaži miešaných tímov v trape. V piatkovom finále trafili 45 z 50 terčov a suverénne triumfovali pred ruskou dvojicou Jekaterina Rabajová a Alexej Alipov (40), bronz si vystrieľali Briti Kirsty Barrová a Aaron Heading (33).





Slovenské duo sa vo výbornom svetle predviedlo už v kvalifikácii, v ktorej nástrelom 146 bodov vyrovnalo kvalifikačný svetový rekord v mix trape. Rehák Štefečeková trafila 72 (25-25-22) a Varga 74 (25-24-25) terčov. Do šesťčlenného finále postúpili z druhého miesta, keď získali rovnaký počet bodov ako prví Rusi.Vo finále začali Slováci skvele, bez zaváhania zostrelili prvých 16 terčov. Do vedenia sa dostali po druhom výstrele v druhej položke, v ktorej Rusi minuli. Rehák Štefečeková s Vargom potom už svoje vedenie bezpečne strážili až do konca, napokon zvíťazili s náskokom piatich terčov.Slovenskí strelci tak rozšírili medailovú zbierku na prebiehajúcich MS na 2-1-1. Rehák Štefečeková už predtým v Čchangwone získala titul majsterky sveta v trape žien, Varga si vystrieľal striebro v mužskom trape a Daniela Demjén-Pešková bola bronzová v disciplíne puška v ľahu na 50 metrov 60 rán.Rehák Štefečeková s Vargom nadviazali na zisk striebra v mix trape z augustových ME v rakúskom Leobersdorfe. Dosiahli už štvrtý spoločný úspech, keď predtým dominovali aj na dvoch podujatiach tohtoročného Svetového pohára v tejto novej olympijskej disciplíne v maltskom Siggiewi a práve Čchangwone. V minulosti získali titul v mixe aj na európskych hrách v Baku 2015.Menej sa darilo druhej slovenskej dvojici Jana Špotáková a Michal Slamka, ktorí skončili v kvalifikácii s nástrelom 131 bodov na 39. priečke. Iba o jeden bod ušlo osemčlenné finále Matejovi Medveďovi v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40, v eliminácii obsadil 11. miesto so ziskom 1176 b. Jeho krajanovi Patrikovi Jánymu (1163) patrila konečná 51. priečka.

výsledky



mix trap - finále: 1. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, Erik VARGA (SR) 45 (v kvalifikácii 146 – vyrovnaný svet. rekord), 2. Jekaterina Rabajová, Alexej Alipov (Rus.) 40 (146 - vyrovnaný svet. rekord), 3. Kirsty Barrová, Aaron Heading (V.Brit.) 33 (141+7), ..., kval.: 39. Jana ŠPOTÁKOVÁ, Michal SLAMKA (SR) 131



ľubovoľná malokalibrovka 3x40 - muži - finále: 1. Tomasz Bartnik (Poľ.) 460,4 (1182), 2. Petar Gorša (Chorv.) 457,4 (1179), 3. Michael McPhail (USA) 446,9 (1177),..., 11. Matej MEDVEĎ 1176, 51. Patrik JÁNY (obaja SR) 1163



vzduchová puška 60 - finále:



juniori: 1. Hriday Hazarika (India) 250,1 – k.o. rozstrel 10,3 (627,3), 2. Amir Mohammad Nekounam (Irán) 250,1 – k.o. rozstrel 10,2 (627,5), 3. Grigorij Šamakov (Rus.) 228,6 (626,3),..., 51. Štefan ŠULEK (SR) 615,2



družstvá: 1. Čína 1876,2 – jun. svet. rekord, 2. Irán 1874,3, 3. Rusko 1873,7



juniorky: 1. Š‘ Meng-jao (Čína) 250,5 (627,4), 2. Elavenil Valarivanová 249,8 (631,0), 3. Shreya Agrawalová (obe India) 228,4 (628,5),..., 58. Diana BENIKOVÁ (SR) 614,9



družstvá: 1. India 1880,7 – jun. svet. rekord, 2. Čína 1874,6, 3. Kórejská rep. 1871,9