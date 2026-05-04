Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. mája 2026

Majstrovské oslavy mali krátke trvanie. Mladé dievča podkopol usporiadateľ a zlomil jej nohu – VIDEO


Tagy: Niké liga 2025/2026 Operácia SBS tabuľka Titul Trofej Zlomenina Zranenie

Muž bežal jej smerom a chcel spacifikovať iného fanúšika, no nešťastne sa pošmykol a narazil jej do nôh. Radosť zo zisku ôsmeho titulu v rade netrvala dlho. Fanúšička ŠK Slovan Bratislava sa po ...



Zdieľať
69f667bc68d91637441287 676x451 4.5.2026 (SITA.sk) - Muž bežal jej smerom a chcel spacifikovať iného fanúšika, no nešťastne sa pošmykol a narazil jej do nôh.


Radosť zo zisku ôsmeho titulu v rade netrvala dlho. Fanúšička ŠK Slovan Bratislava sa po záverečnom hvizde spolu so stovkami ďalších priaznivcov rozbehla na trávnik.

Len 13-ročné dievča sa tešilo ako mnohí ďalší a kým sa dostala do zhluku ľudí pri futbalistoch, tak zažila nepríjemný incident s členom usporiadateľskej služby.

Muž bežal jej smerom a chcel spacifikovať iného fanúšika, no nešťastne sa pošmykol a narazil jej do nôh. Tínedžerka okamžite spadla na zem.

Odniesli ju na nosidlách


Kým niektorí si celú situáciu nevšímali a pokúsili sa predrať až k hráčom "belasých", tak pár ľudí tam ostalo a snažilo sa pomôcť. Zo záberov je vidieť, že usporiadateľ stál pri dievčine a pomohol jej vstať.

Lenže pre bolesť to nezvládla a hneď si opäť sadla. Až po chvíli sa jej venovali zdravotníci a na nosidlách ju odniesli do sanitky a previezli do nemocnice.

Starší brat mladej futbalistky, ktorá pôsobí v mládežníckych kategóriách Slovana, sa k celému incidentu vyjadril takto: "Primitív po**baný, toto sa nerobí! Kvôli tebe moju malú 13-ročnú sestričku operovali a leží na Kramároch! Toto sa nerobí ani počas zápasu, a nieto počas osláv titulu."


Zaujímajú sa o ňu


O situácii vie aj klub. "Sme v spojení s rodinou našej mladej fanúšičky, poskytujeme jej maximálnu podporu. Veľmi nás mrzí to, čo sa stalo. Situáciu sme interne prešetrili. Zo strany usporiadateľa nešlo o úmysel, bola to nešťastná náhoda s veľmi nepríjemnými dôsledkami. Aj naďalej sa o našu mladú fanúšičku budeme zaujímať a pomôžeme jej pri liečbe aj rekonvalescencii," reagoval pre web sport24.sk ŠK Slovan Bratislava.

Dievča už podstúpilo chirurgický zákrok, pretože malo zlomenú nohu od nešťastného pošmyknutia sa usporiadateľa.

Klub z hlavného mesta Slovenska sa rozlúči so sezónou o necelé dva týždne na domácej pôde proti Michalovciam, kde budú naplánované ďalšie majstrovské oslavy.


Zdroj: SITA.sk - Majstrovské oslavy mali krátke trvanie. Mladé dievča podkopol usporiadateľ a zlomil jej nohu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2025/2026 Operácia SBS tabuľka Titul Trofej Zlomenina Zranenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Čechov nepotešil Pastrňák, na MS v hokeji nepôjde ani Faksa a otázny je aj ďalší hráč z NHL
<< predchádzajúci článok
Slafkovský nepremenil tutovku, ale na konci sa usmieval. Montreal v 7. zápase vyradil Tampu Bay – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 