Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Majstrovské oslavy mali krátke trvanie. Mladé dievča podkopol usporiadateľ a zlomil jej nohu – VIDEO
Muž bežal jej smerom a chcel spacifikovať iného fanúšika, no nešťastne sa pošmykol a narazil jej do nôh. Radosť zo zisku ôsmeho titulu v rade netrvala dlho. Fanúšička ŠK Slovan Bratislava sa po ...
4.5.2026 (SITA.sk) - Muž bežal jej smerom a chcel spacifikovať iného fanúšika, no nešťastne sa pošmykol a narazil jej do nôh.
Radosť zo zisku ôsmeho titulu v rade netrvala dlho. Fanúšička ŠK Slovan Bratislava sa po záverečnom hvizde spolu so stovkami ďalších priaznivcov rozbehla na trávnik.
Len 13-ročné dievča sa tešilo ako mnohí ďalší a kým sa dostala do zhluku ľudí pri futbalistoch, tak zažila nepríjemný incident s členom usporiadateľskej služby.
Muž bežal jej smerom a chcel spacifikovať iného fanúšika, no nešťastne sa pošmykol a narazil jej do nôh. Tínedžerka okamžite spadla na zem.
Odniesli ju na nosidlách
Kým niektorí si celú situáciu nevšímali a pokúsili sa predrať až k hráčom "belasých", tak pár ľudí tam ostalo a snažilo sa pomôcť. Zo záberov je vidieť, že usporiadateľ stál pri dievčine a pomohol jej vstať.
Lenže pre bolesť to nezvládla a hneď si opäť sadla. Až po chvíli sa jej venovali zdravotníci a na nosidlách ju odniesli do sanitky a previezli do nemocnice.
Starší brat mladej futbalistky, ktorá pôsobí v mládežníckych kategóriách Slovana, sa k celému incidentu vyjadril takto: "Primitív po**baný, toto sa nerobí! Kvôli tebe moju malú 13-ročnú sestričku operovali a leží na Kramároch! Toto sa nerobí ani počas zápasu, a nieto počas osláv titulu."
Zaujímajú sa o ňu
O situácii vie aj klub. "Sme v spojení s rodinou našej mladej fanúšičky, poskytujeme jej maximálnu podporu. Veľmi nás mrzí to, čo sa stalo. Situáciu sme interne prešetrili. Zo strany usporiadateľa nešlo o úmysel, bola to nešťastná náhoda s veľmi nepríjemnými dôsledkami. Aj naďalej sa o našu mladú fanúšičku budeme zaujímať a pomôžeme jej pri liečbe aj rekonvalescencii," reagoval pre web sport24.sk ŠK Slovan Bratislava.
Dievča už podstúpilo chirurgický zákrok, pretože malo zlomenú nohu od nešťastného pošmyknutia sa usporiadateľa.
Klub z hlavného mesta Slovenska sa rozlúči so sezónou o necelé dva týždne na domácej pôde proti Michalovciam, kde budú naplánované ďalšie majstrovské oslavy.
Zdroj: SITA.sk - Majstrovské oslavy mali krátke trvanie. Mladé dievča podkopol usporiadateľ a zlomil jej nohu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
