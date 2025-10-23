Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

23. októbra 2025

Tibor Gašpar navrhuje väzenie za ovplyvňovanie volieb zo zahraničia, počíta s tým prílepok k novele Trestného zákona


Za ovplyvňovanie volieb zo zahraničia by mohlo hroziť väzenie. Počíta s tým prílepok k novele Trestného zákona, ktorá rieši ničenie ...



67ebd7f5626ac502169537 676x451 23.10.2025 (SITA.sk) - Za ovplyvňovanie volieb zo zahraničia by mohlo hroziť väzenie. Počíta s tým prílepok k novele Trestného zákona, ktorá rieši ničenie vojnových pamätníkov, vojnových hrobov, vojnových kultúrnych pamiatok a pamätníkov holokaustu.


„Kto v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom poruší zákaz vykonávať činnosť na podporu alebo v neprospech politických strán a hnutí, koalícií politických strán a hnutí alebo kandidátov v čase ustanovenom na volebnú kampaň, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok,“ uviedol v návrhu Tibor Gašpar (Smer).

Ochrana slobodnej politickej súťaže


Cieľom zavedenia novej skutkovej podstaty marenia volebnej kampane má byť zabezpečenie ochrany politických práv ukotvených v Ústave SR, a to v prípadoch, „ak je slobodná politická súťaž je ovplyvňovaná zo zahraničia, ako tomu bolo v recentnom prípade volieb do Národnej rady SR v roku 2023“. Ochrana slobodnej politickej súťaže pred zahraničným vplyvom nie je v európskom priestore novinkou.

„K obdobným úpravám, ktoré chránia slobodnú politickú súťaž pred zahraničnými vplyvmi, prijalo Belgicko, Rakúsko a Maďarsko,“ píše sa v návrhu. Gašpar návrhom nadväzuje na tvrdenia premiéra Roberta Fica (Smer) o tom, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru a v prospech Progresívneho Slovenska.

Ľahké politické zneužitie


Britské ministerstvo zahraničných vecí to rázne odmietlo s tým, že aktivita bola zameraná na povzbudenie mladých ľudí k účasti vo voľbách, a to bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo podporu. Platforma pre demokraciu, ktorá združuje vyše 80 slovenských mimovládnych neziskových organizácií, upozorňuje na to, že navrhnutý text je ľahko zneužiteľný.

Podľa platformy môže slúžiť nielen na oprávnené postihovania nelegálneho ovplyvňovania volieb zo zahraničia, ale dá sa ľahko politicky zneužiť aj proti legitímnym a legálnym nestraníckym občianskym kampaniam zameraným na informovanie voličov a ich nestranícku mobilizáciu pre zvýšenie volebnej účasti.

Podľa programového riaditeľa Platformy pre demokraciu Filipa Vagača je problém skrytý v interpretácii toho, čo Smer považuje za činnosť na podporu alebo v neprospech politických strán a hnutí v čase predvolebnej kampane.

Organizátorov vyšetruje polícia


„Už niekoľko mesiacov sme totiž svedkami diskreditačnej kampane, počas ktorej viacerí predstavitelia vládnej koalície obviňujú občianske organizácie zo zasahovania do volieb iba preto, že existovala napríklad volebná kalkulačka alebo že sa realizovala nestranícka kampaň, ktorej cieľom bolo zvýšiť volebnú účasť mladých ľudí,“ uviedol Vagač. Platforma v tejto súvislosti pripomína, že organizátorov nestraníckej mobilizačnej kampane dokonca v týchto dňoch vyšetruje polícia.

„Trestnoprávne riešenie je absolútne neprimerané, neadekvátne a neodôvodnené, keďže všetky ostatné porušenia súvisiace s volebnou kampaňou sa riešia v správnom a nie v trestnom konaní,“ dodala právnička a riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.


Zdroj: SITA.sk - Tibor Gašpar navrhuje väzenie za ovplyvňovanie volieb zo zahraničia, počíta s tým prílepok k novele Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

