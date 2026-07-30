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30. júla 2026
Celebrini tromfol Carlssona a bude najlepšie plateným hráčom v NHL. Ročne zarobí 18,8 milióna USD
Macklin Celebrini podpísal 5-ročný konktrakt so San Jose Sharks na 94 miliónov USD. Severoamerická NHL má nového najlepšie zarábajúceho hokejistu. Teda ešte len bude mať. Volá sa Macklin Celebrini a ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Macklin Celebrini podpísal 5-ročný konktrakt so San Jose Sharks na 94 miliónov USD.
Severoamerická NHL má nového najlepšie zarábajúceho hokejistu. Teda ešte len bude mať. Volá sa Macklin Celebrini a od sezóny 2027/2028 bude zarábať 18,8 milióna dolárov. Celebrini tromfol o rok staršieho Švéda Lea Carlssona, ktorému megazmluva v Anaheime vynesie 18 miliónov ročne.
Stále iba 20-ročný Celebrini sa s tímom San Jose Sharks dohodol na 5-ročnej zmluve za 94 miliónov dolárov. V najbližšej sezóne mu bude plynúť ešte nováčikovský kontrakt vo výške 975-tisíc USD.
"Nemôžem byť šťastnejší. Zmluva, ktorú som dostal od pánov Plattnera, Griera aj celého vedenia klubu, je prejavom dôvery počas predchádzajúcich dvoch sezón. Zároveň je to dôkaz toho, že spolu budujeme niečo výnimočné," vyhlásil Celebrini. cituje ho web iDnes.cz.
Generány manažér Mike Grier na margo podpísaného kontraktu s budúcou hviezdou NHL poznamenal: "Chceme sa Macklinovi a jeho zástupcom poďakovať za korektné rokovania. Všetkým nám ide o to, aby San Jose v najbližších sezónach bojovalo o Stanleyho pohár."
V uplynulom ročníku NHL to ešte s postupom do play-off tesne nevyšlo, ale boli to len 4 body, ktoré delili Sharks od vyraďovacej časti. Celebrini žiaril aj v zápasoch, keď jeho spoluhráči zaostávali hernej aj produktivitou. Vo svojej druhej sezóne v NHL nazbieral 115 bodov za 45 gólov a 70 asistencií v 82 zápasoch.
Skončil štvrtý v počte kanadských bodov aj gólov v celej NHL. V asistenciách mu patrila siedma priečka. Pre porovnanie rok predtým to bolo 63 bodov v 70 zápasoch. V mladom veku Celebrini stihol aj dve účasti na majstrovstvách sveta, ale vlani vo Švédsku ani tento rok vo Švajčiarsku Kanaďania zostali bez medailí.
"Chceme urobiť ďalší krok ku konečnému cieľu - zisku Stanleyho pohára pre toto mesto a jeho úžasných fanúšikov. Už sa nemôžem dočkať momentu, keď sa do toho pustíme," vyhlásil Celebrini.
"S hráčom takého kalibru sme chceli podpísať maximálne možný osemročný kontakt, ale sme vďační aj za tých päť rokov, na ktorých sme sa dohodli. Uvidíme, čo bude o päť rokov, či budeme víťaziť a kde sa bude nachádzať platový strop v NHL," doplnil Grier, generálny manažér San Jose, na adresu Celebriniho.
Zdroj: SITA.sk - Celebrini tromfol Carlssona a bude najlepšie plateným hráčom v NHL. Ročne zarobí 18,8 milióna USD © SITA Všetky práva vyhradené.
Severoamerická NHL má nového najlepšie zarábajúceho hokejistu. Teda ešte len bude mať. Volá sa Macklin Celebrini a od sezóny 2027/2028 bude zarábať 18,8 milióna dolárov. Celebrini tromfol o rok staršieho Švéda Lea Carlssona, ktorému megazmluva v Anaheime vynesie 18 miliónov ročne.
Stále iba 20-ročný Celebrini sa s tímom San Jose Sharks dohodol na 5-ročnej zmluve za 94 miliónov dolárov. V najbližšej sezóne mu bude plynúť ešte nováčikovský kontrakt vo výške 975-tisíc USD.
"Nemôžem byť šťastnejší. Zmluva, ktorú som dostal od pánov Plattnera, Griera aj celého vedenia klubu, je prejavom dôvery počas predchádzajúcich dvoch sezón. Zároveň je to dôkaz toho, že spolu budujeme niečo výnimočné," vyhlásil Celebrini. cituje ho web iDnes.cz.
Korektné rokovania
Generány manažér Mike Grier na margo podpísaného kontraktu s budúcou hviezdou NHL poznamenal: "Chceme sa Macklinovi a jeho zástupcom poďakovať za korektné rokovania. Všetkým nám ide o to, aby San Jose v najbližších sezónach bojovalo o Stanleyho pohár."
V uplynulom ročníku NHL to ešte s postupom do play-off tesne nevyšlo, ale boli to len 4 body, ktoré delili Sharks od vyraďovacej časti. Celebrini žiaril aj v zápasoch, keď jeho spoluhráči zaostávali hernej aj produktivitou. Vo svojej druhej sezóne v NHL nazbieral 115 bodov za 45 gólov a 70 asistencií v 82 zápasoch.
Štvrtý a siedmy
Skončil štvrtý v počte kanadských bodov aj gólov v celej NHL. V asistenciách mu patrila siedma priečka. Pre porovnanie rok predtým to bolo 63 bodov v 70 zápasoch. V mladom veku Celebrini stihol aj dve účasti na majstrovstvách sveta, ale vlani vo Švédsku ani tento rok vo Švajčiarsku Kanaďania zostali bez medailí.
"Chceme urobiť ďalší krok ku konečnému cieľu - zisku Stanleyho pohára pre toto mesto a jeho úžasných fanúšikov. Už sa nemôžem dočkať momentu, keď sa do toho pustíme," vyhlásil Celebrini.
Vďační aj za 5 rokov
"S hráčom takého kalibru sme chceli podpísať maximálne možný osemročný kontakt, ale sme vďační aj za tých päť rokov, na ktorých sme sa dohodli. Uvidíme, čo bude o päť rokov, či budeme víťaziť a kde sa bude nachádzať platový strop v NHL," doplnil Grier, generálny manažér San Jose, na adresu Celebriniho.
Zdroj: SITA.sk - Celebrini tromfol Carlssona a bude najlepšie plateným hráčom v NHL. Ročne zarobí 18,8 milióna USD © SITA Všetky práva vyhradené.
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