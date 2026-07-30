Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Libuša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

30. júla 2026

Messi vynechal zápas hviezd MLS, ale trest za to nedostal. Mal na to právo, vraví tréner Miami


Tagy: Dovolenka MLS Major League Soccer Návrat Útočník

Lionel Messi sa po krátkej dovolenke pripojil k svojmu tímu Inter Miami v MLS. Desať dní trvalo voľno Lionela Messiho po majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, kde ako kapitán doviedol ...



Zdieľať
argentina_wcup_soccer__29 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi sa po krátkej dovolenke pripojil k svojmu tímu Inter Miami v MLS.


Desať dní trvalo voľno Lionela Messiho po majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, kde ako kapitán doviedol Argentínu až do finále.

Krátku dovolenku strávil 39-ročný klenot argentínskej ofenzívy v rodnom Rosáriu s rodinou a vrátil sa späť do Spojených štátov amerických. V stredu ho už kamery zachytili na tréningu futbalistov Interu Miami spolu s Luisom Suárezom.

"Bolesť je obrovská a bude trvať dlho, kým sa táto rana zahojí,“ napísal Messi na sociálnych sieťach deň po finálovom zápase proti Španielsku. Argentína ho po bezkrvnom výkone prehrala 0:1 po predĺžení, hoci predtým uchvátila futbalový svet niekoľkými úžasnými výkonmi a najmä výsledkovými obratmi proti Egyptu a Anglicku.

Bez trestu


V stredu sa konal v MLS Zápas hviezd a Messi sa na ňom rovnako ako pred rokom nezúčastnil, hoci účasť býva povinná. Zatiaľ čo však v minulosti dostal jednozápasový súťažný trest, tentoraz mu to prešlo bez ujmy. Úradujúci šampión MLS Inter Miami nestanovil presný dátum návratu do klubu pre argentínskych vicemajstrov sveta Messiho a Rodriga de Paula po majstrovstvách sveta.


Tréner ich chápe


"Potrebujú čas, aby sa dali dokopy. Fyzické aj psychické vyčerpanie na majstrovstvách sveta býva enormné. Zaslúžia si priestor iba pre seba," uviedol ich klubový tréner a zároveň krajan Guillermo Hoyos.

Severoamerická MLS je aj počas leta v plnom prúde. Futbalisti Miami ešte bez Messiho nedávno zvíťazili v Montreale 1:0 a v tabuľke Východnej konferencie im po 17 kolách patrí druhá priečka s 37 bodmi o 2 body za hráčmi Nashvillu.

Najbližšie Columbus


Najbližšie sa zverenci Guillerma Hoyosa predstavia v sobotu na domácom trávniku proti Columbusu a je pravdepodobné, že už aj s Messim a De Paulom.

Už budúcu stredu štartuje v USA aj Ligový pohár, ktorý je spoločnou súťažou najlepších amerických, kanadských a mexických klubov. Prvým súperom Miami bude mexický San Luis.


Zdroj: SITA.sk - Messi vynechal zápas hviezd MLS, ale trest za to nedostal. Mal na to právo, vraví tréner Miami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolenka MLS Major League Soccer Návrat Útočník
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Celebrini tromfol Carlssona a bude najlepšie plateným hráčom v NHL. Ročne zarobí 18,8 milióna USD
<< predchádzajúci článok
Infantino čelí kritike za plán privatizácie majstrovstiev sveta, UEFA zvažuje bojkot šampionátu 2030

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 