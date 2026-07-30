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30. júla 2026
Messi vynechal zápas hviezd MLS, ale trest za to nedostal. Mal na to právo, vraví tréner Miami
Lionel Messi sa po krátkej dovolenke pripojil k svojmu tímu Inter Miami v MLS. Desať dní trvalo voľno Lionela Messiho po majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, kde ako kapitán doviedol ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi sa po krátkej dovolenke pripojil k svojmu tímu Inter Miami v MLS.
Desať dní trvalo voľno Lionela Messiho po majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, kde ako kapitán doviedol Argentínu až do finále.
Krátku dovolenku strávil 39-ročný klenot argentínskej ofenzívy v rodnom Rosáriu s rodinou a vrátil sa späť do Spojených štátov amerických. V stredu ho už kamery zachytili na tréningu futbalistov Interu Miami spolu s Luisom Suárezom.
"Bolesť je obrovská a bude trvať dlho, kým sa táto rana zahojí,“ napísal Messi na sociálnych sieťach deň po finálovom zápase proti Španielsku. Argentína ho po bezkrvnom výkone prehrala 0:1 po predĺžení, hoci predtým uchvátila futbalový svet niekoľkými úžasnými výkonmi a najmä výsledkovými obratmi proti Egyptu a Anglicku.
V stredu sa konal v MLS Zápas hviezd a Messi sa na ňom rovnako ako pred rokom nezúčastnil, hoci účasť býva povinná. Zatiaľ čo však v minulosti dostal jednozápasový súťažný trest, tentoraz mu to prešlo bez ujmy. Úradujúci šampión MLS Inter Miami nestanovil presný dátum návratu do klubu pre argentínskych vicemajstrov sveta Messiho a Rodriga de Paula po majstrovstvách sveta.
"Potrebujú čas, aby sa dali dokopy. Fyzické aj psychické vyčerpanie na majstrovstvách sveta býva enormné. Zaslúžia si priestor iba pre seba," uviedol ich klubový tréner a zároveň krajan Guillermo Hoyos.
Severoamerická MLS je aj počas leta v plnom prúde. Futbalisti Miami ešte bez Messiho nedávno zvíťazili v Montreale 1:0 a v tabuľke Východnej konferencie im po 17 kolách patrí druhá priečka s 37 bodmi o 2 body za hráčmi Nashvillu.
Najbližšie sa zverenci Guillerma Hoyosa predstavia v sobotu na domácom trávniku proti Columbusu a je pravdepodobné, že už aj s Messim a De Paulom.
Už budúcu stredu štartuje v USA aj Ligový pohár, ktorý je spoločnou súťažou najlepších amerických, kanadských a mexických klubov. Prvým súperom Miami bude mexický San Luis.
Zdroj: SITA.sk - Messi vynechal zápas hviezd MLS, ale trest za to nedostal. Mal na to právo, vraví tréner Miami © SITA Všetky práva vyhradené.
Desať dní trvalo voľno Lionela Messiho po majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike, kde ako kapitán doviedol Argentínu až do finále.
Krátku dovolenku strávil 39-ročný klenot argentínskej ofenzívy v rodnom Rosáriu s rodinou a vrátil sa späť do Spojených štátov amerických. V stredu ho už kamery zachytili na tréningu futbalistov Interu Miami spolu s Luisom Suárezom.
"Bolesť je obrovská a bude trvať dlho, kým sa táto rana zahojí,“ napísal Messi na sociálnych sieťach deň po finálovom zápase proti Španielsku. Argentína ho po bezkrvnom výkone prehrala 0:1 po predĺžení, hoci predtým uchvátila futbalový svet niekoľkými úžasnými výkonmi a najmä výsledkovými obratmi proti Egyptu a Anglicku.
Bez trestu
V stredu sa konal v MLS Zápas hviezd a Messi sa na ňom rovnako ako pred rokom nezúčastnil, hoci účasť býva povinná. Zatiaľ čo však v minulosti dostal jednozápasový súťažný trest, tentoraz mu to prešlo bez ujmy. Úradujúci šampión MLS Inter Miami nestanovil presný dátum návratu do klubu pre argentínskych vicemajstrov sveta Messiho a Rodriga de Paula po majstrovstvách sveta.
Tréner ich chápe
"Potrebujú čas, aby sa dali dokopy. Fyzické aj psychické vyčerpanie na majstrovstvách sveta býva enormné. Zaslúžia si priestor iba pre seba," uviedol ich klubový tréner a zároveň krajan Guillermo Hoyos.
Severoamerická MLS je aj počas leta v plnom prúde. Futbalisti Miami ešte bez Messiho nedávno zvíťazili v Montreale 1:0 a v tabuľke Východnej konferencie im po 17 kolách patrí druhá priečka s 37 bodmi o 2 body za hráčmi Nashvillu.
Najbližšie Columbus
Najbližšie sa zverenci Guillerma Hoyosa predstavia v sobotu na domácom trávniku proti Columbusu a je pravdepodobné, že už aj s Messim a De Paulom.
Už budúcu stredu štartuje v USA aj Ligový pohár, ktorý je spoločnou súťažou najlepších amerických, kanadských a mexických klubov. Prvým súperom Miami bude mexický San Luis.
Zdroj: SITA.sk - Messi vynechal zápas hviezd MLS, ale trest za to nedostal. Mal na to právo, vraví tréner Miami © SITA Všetky práva vyhradené.
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