IMT Smile vydávajú výberovku Aj to je život, B strana a rarity & Live

Skupina IMT Smile vydáva kompilačný album s názvom Aj to je život, zložený z B strán, rarít a live nahrávok. Ponúka celkom 15 skladieb, ktoré uzatvárajú pohľad na tvorbu skupiny v rokoch 1998 - 2020. Je pokračovaním kompilácie Život IMT Smile 1998 - 2020, ktorá vyšla v júni tohto roka.





Album obsahuje raritné spolupráce, aká je napríklad v skladbe Miluj blížneho/Ľúbim ťa z roku 2006. „Je to asi najraritnejšie vystúpenie IMT Smile. Hrali sme v Slovenskom národnom divadle. Spomínam si, že sme mali veľký rešpekt pred pánom Dočolomanským,“ približuje nahrávku líder kapely Ivan Tásler.Medzi rarity sa zaradilo aj demo megahitu skupiny Ľudia nie sú zlí z roku 1998. „Hrali sme ešte v pôvodnom zložení s bubeníkom Martinom Migašom, Petrom Bičom a bola to vlastne posledná nahrávka tejto zostavy. V tejto zostave sme sa už do štúdia na nahrávanie albumu Valec nedostali,“ dodáva Tásler.B strana a rarity & Live, to je aj nedávno uverejnená akustická verzia skladby Navždy s videoklipom, tiež cover verzia hitu Mekyho Žbirku Deni alebo špeciálna verzia piesne Najkrajšie Vianoce spoločne so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu (SRo) a Detským a dievčenským speváckym zborom SRo.Live repertoár zastupuje aj skladba Nad Sázavou, ktorá vznikla počas koncertu v pražskom Forum Karlín, keď sa na koncerte k IMT Smile v nej pridali aj František a Vojta Nedvědovci. „Tento príbeh súvisí ešte s Nikol Štíbrovou, lebo práve ona si svojho času zaspievala Nad Sázavou na Instagrame. Práve vtedy som si ju všimol a rozhodli sme sa pre ňu do našej piesne Príliš osobná známosť. Pred koncertom v Prahe sme sa rozhodli osloviť Frantu, či by si s nami nezaspieval Nad Sázavou, a vyšlo to,“ uzatvára líder kapely.Práve k tomuto koncertnému vystúpeniu pripravili IMT Smile aj graficky animovaný videoklip, o ktorý sa postaral gitarista skupiny Tomáš Slávik. Cover design albumu vytvoril Viktor Frešo.