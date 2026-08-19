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 24hod.sk    Šport

19. augusta 2026

Čelí Slovanu, no sklamala ho Trnava. Prečo skončil Frelih v Spartaku? Neznášam klamstvá a ešte viac zákernosť, tvrdí


Tagy: Kariéra Kvalifikácia Liga majstrov 2026/2027 Prestup

Žiga Frelih priblížil, že Slovan mu nikdy žiadnu ponuku neposlal a ak by tak urobil, odmietol by ju. Slovinského brankára Žigu Freliha netreba slovenským fanúšikom dlho predstavovať. V minulosti ...



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6813861651def927351064 1 scaled 1 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Žiga Frelih priblížil, že Slovan mu nikdy žiadnu ponuku neposlal a ak by tak urobil, odmietol by ju.


Slovinského brankára Žigu Freliha netreba slovenským fanúšikom dlho predstavovať. V minulosti pôsobil v Spartaku Trnava a Michalovciach, dovedna v krajine pod Tatrami strávil tri sezóny.

Hoci sa aktuálne postaví ŠK Slovanu Bratislava v play-off Ligy majstrov so svojím NK Celje, tak ťažké srdce má najmä na "bílich andelov", kde jeho koniec nedopadol podľa predstáv.

Ešte predtým sa však vyjadril k "belasým" a priznal, že dvojzápas s nimi akoby privolal, keďže si želal zápolenie s nimi. "Ak sa naplní aj tá posledná časť, čomu verím, že sa stane, bude to niečo neuveriteľné," povedal a zrejme tým myslel postup do ligovej fázy "milionárskej súťaže".

Vyrovnané šance


"Osobne si nemyslím, že Slovan bude favoritom. Ale ak to takto hovoria ostatní, potom dobre. Domnievam sa však, že to bude vyrovnaný boj, v ktorom postúpi ten, kto spraví menej chýb. Podľa mňa sú šance v tomto dvojzápase 50 na 50," prezradil pre portál sportweb.sk.

Skúsenosti z minulosti, keď nastupoval proti Bratislavčanom, využije aj tentoraz a posunul to aj trénerovi klubu Vítorovi Campelosovi. "Je však pravda, že tohtoročné mužstvo je trochu iné a má aj nového kouča (Yaya Touré, pozn.)."

Kormidelníka Slovana pochválil a podľa Freliha si vedie veľmi dobre po tom, čo lavičku opustil skúsený Vladimír Weiss starší a ujal sa slovenskej reprezentácie.

Slová hlbokého sklamania


Koniec v Spartaku Trnava pravdepodobne nastal po zlých výsledkoch z úvodu jarnej časti, keď sa tímu nedarilo a inkasoval veľa gólov, hoci podľa brankára za veľa z nich nemohol.

"Po odchode Michala Gašparíka sa v klube zmenila dynamika aj vzťahy. Nepovedal by som, že k horšiemu alebo k lepšiemu, ale jednoducho sa zmenili. Keď si len pomyslím na všetko, čo sa v tom období dialo, je mi z toho zle. Som zároveň nahnevaný aj sklamaný," vysvetľoval 28-ročný rodák z Ľubľany.

Problém nastal iba s jediným človekom a nebol to nový tréner ani Martin Škrtel. "A nie som jediný. Keď si niekto myslí, že je väčší ako klub, respektíve, že on je klub, potom vzniká problém. Neznášam klamstvá, ešte viac pokrytectvo a zákernosť. Tieto veci sa nediali zo dňa na deň. Diali sa viac ako rok, deň za dňom. Dohoda je dohoda a termín je termín. Keď niekto tento sľub poruší a urobí to opakovane, spolupráca jednoducho nie je možná. Zavádzanie a pretvarovanie... Ach..." spomínal ďalej Frelih.

Teraz sa cíti vynikajúco


"Aby jeden človek zakázal zverejniť na sociálnych sieťach tímu poďakovanie za môj prínos, zakázal akékoľvek darčeky zo strany klubu, ako je to bežné všade, a ako ich dostali aj ostatní hráči... To je ponižujúce. Nechcel som okolo svojho odchodu robiť veľký a ´pompézny´ rozruch, ale očakával som normálne poďakovanie, aké dostali aj ostatní. Nakoniec PR tím a športový riaditeľ vyriešili veci po svojom a riskovali ,´vlastné hlavy´, keď mi verejne poďakovali. To všetko veľa vypovedá o človeku, ktorého ani nechcem menovať. Škoda takého veľkého klubu, že ho nevedie schopný a zásadový človek. Pretože si myslím, že táto značka má potenciál byť minimálne na úrovni Slovana, možno ešte lepšia. Celé ma to mrzí. Trnavu nosím v srdci. Mesto aj ľudí som si zamiloval a myslím si, že som si takýto prístup zo strany tejto osoby nezaslúžil," smútil gólman NK Celje.

Frelih priblížil, že Slovan mu nikdy žiadnu ponuku neposlal a ak by tak urobil, odmietol by ju. Návrat do domoviny bol možný jedine v prípade pôsobenia v Celje. "Tu som začal svoju profesionálnu kariéru a nemal by som nič proti tomu, keby som ju tu aj ukončil."

So snúbenicou si vytvárajú domov, čaká ich svadba, doma majú zvieratá, rodinu vidí každý deň, trávi čas s priateľmi a popri tom všetkom hrá v milovanom klube. "Tak dobre som sa ešte nikdy v živote necítil," dodal fanúšik cyklistu Tadeja Pogačara s tým, že ak by sa jeho tím dostal do LM, tak bude tlačiť na to, aby tohto športovca pozvali na domáci zápas.


Zdroj: SITA.sk - Čelí Slovanu, no sklamala ho Trnava. Prečo skončil Frelih v Spartaku? Neznášam klamstvá a ešte viac zákernosť, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Kvalifikácia Liga majstrov 2026/2027 Prestup
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