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 24hod.sk    Šport

19. augusta 2026

Paul Pogba po sérii zranení končí v AS Monaco


Tagy: Ligue 1

Francúzsky majster sveta z roku 2018 už nebude hráčom účasntíka Ligue 1. Francúzsky futbalový útočník Paul Pogba po opakovaných zraneniach ukončil pôsobenie v AS Monaco. Účastník Ligue 1 v stredu ...



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soccer_pogba_extortion_39152 1115e5e8db50417182c1c0421106d48b scaled 1 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Francúzsky majster sveta z roku 2018 už nebude hráčom účasntíka Ligue 1.


Francúzsky futbalový útočník Paul Pogba po opakovaných zraneniach ukončil pôsobenie v AS Monaco. Účastník Ligue 1 v stredu oznámil, že sa dohodol na predčasnom ukončení zmluvy, ktorá mala trvať do júna 2027.

Tridsaťtriročný Pogba získal titul majstra sveta s francúzskou reprezentáciou v roku 2018. Počas kariéry čelil aj problému s dopingom, ktorý spôsobil jeho následné problémy s návratom na elitnú úroveň.

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AS Monaco vo svojom vyhlásení uviedol, že ciele, ktoré si stanovili vzhľadom na výkon Pogbu, boli naplnené iba čiastočne. Futbalista je v súčasnosti mimo hry kvôli zraneniu stehna, ktorému predchádzalo zranenie kolena.

Klub zároveň vyzdvihol jeho „výnimočný prístup, odhodlanie a vysoké štandardy“, ako aj jeho pozitívny vplyv na tím aj v čase zranenia, kedy svojim spoluhráčom odovzdával skúsenosti a know-how.

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Sám Pogba priznal, že neodohral toľko zápasov, koľko si predstavoval. V minulej sezóne stihol iba šesť duelu Ligue 1, na ihrisku strávil len 115 minút. Poďakoval sa prezidentovi klubu, manažmentu, spoluhráčom, celému realizačnému tímu aj fanúšikom za podporu.

V kariére zaznamenal 233 súťažných zápasov vo farbách anglického Manchestru United, hrával aj v Taliansku za Juventus Turín. Jeho najväčším úspechom je zisk titul majstra sveta s Francúzskom v roku 2018.

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V roku 2023 bol Pogba suspendovaný na štyri roky za doping po pozitívnom teste na testosterón, ktorý podľa neho pochádzal z lekársky predpísaného doplnku výživy. Po úspešnej žalobe pred Športovým arbitrážnym súdom (CAS) mu bol trest znížený na 18 mesiacov. Po uplynutí zákazu sa dohodol na spolupráci s AS Monaco.


Zdroj: SITA.sk - Paul Pogba po sérii zranení končí v AS Monaco © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ligue 1
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