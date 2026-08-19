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 24hod.sk    Šport

19. augusta 2026

Kyrgios je suspendovaný. Priznal veľkú chybu po pozitívnom teste na kokaín


Tagy: Wimbledon

Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa ospravedlnil za dopingový prehrešok počas turnaja na španielskej Mallorce. Austrálsky tenista Nick Kyrgios priznal, že urobil „veľkú chybu“ po tom, čo mal ...



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britain_wimbledon_tennis_55757 f28e5cebb9234dafa11879b70929a71c scaled 1 676x456 19.8.2026 (SITA.sk) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa ospravedlnil za dopingový prehrešok počas turnaja na španielskej Mallorce.


Austrálsky tenista Nick Kyrgios priznal, že urobil „veľkú chybu“ po tom, čo mal pozitívny dopingový test na kokaín. Tridsaťjedenročný rodák z Canberry, ktorý v roku 2022 postúpil do finále londýnskeho Wimbledonu, neprešiel dopingovej kontrolou počas turnaja na španielskej v druhej polovici júna.

Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) medzičasom informovala, že akreditované laboratórium Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) v tele športovca potvrdilo 17. júla 2026 prítomnosť benzoylekgoninu, metabolitu kokaínu.

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Kyrgios, ktorého talent často zatienila jeho problematická povaha a zdravotné problémy, na instagrame prevzal „plnú zodpovednosť“ a vyjadril ľútosť. „Urobil som veľkú chybu. Ospravedlňujem sa fanúšikom, rodine, sponzorom a všetkým, ktorí sú mi blízki. Najviac ma mrzí, že som sklamal deti, ktoré ma sledujú. Uvedomujem si, aký zlý príklad som im dal, hlboko sa za to hanbím,“ napísal.

Kyrgios je známy kvalitným servisom a tvrdými údermi od základnej čiary. Na okruhu ATP získal sedem singlových titulov a v roku 2016 sa dostal na 13. miesto rebríčka. Jeho najlepší výsledok dosiahol na trávnatom povrchu v lodnýnskom Wimbledone v roku 2022, v ktorom prehral vo finále so Srbom Novakom Djokovičom.

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Avšak séria zdravotných problémov mu výrazne skomplikovala kariéru a momentálne je až v desiatej stovke a na turnajoch sa objavuje len sporadicky. V januári priznal, že už nikdy nebude hráčom, akým kedysi bol.

Kyrgios patrí k málo hráčom, ktorí dosiahli výhry na okruhu nad všetkými členmi tzv. „veľkej štvorky“ – Rogerom Federerom, Rafaelom Nadalom, Novakom Djokovičom a Andym Murraym.

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Jeho úspechy na kurte však sprevádzali vážne zranenia pravého lakťa, ľavého zápästia, bedier, kolien, ramien a kľúčnej kosti. Prešiel viacerými operáciami, vrátane úplnej rekonštrukcie pravého zápästia v roku 2024.

Kyrgios priznal, že zranenia na ňom zanechali veľký fyzický i psychický dopad. „Nič z toho však neospravedlňuje to, čo som spravil. Dobrým znamením je, že ma to prebudilo. Ospravedlňujem sa, budem pracovať na sebe a vrátim sa lepší,“ povedal o pozitívnom teste.

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ITIA oznámila, že suspendácia platí od 4. augusta. Počas nej nesmie Kyrgios hrať, trénovať ani sa zúčastňovať žiadnych podujatí pod hlavičkou ITF, WTA, ATP, národných tenisových asociácií ani na grandslamových turnajoch.


Zdroj: SITA.sk - Kyrgios je suspendovaný. Priznal veľkú chybu po pozitívnom teste na kokaín © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Wimbledon
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