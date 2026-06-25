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25. júna 2026

Švédska politička prišla na rokovanie ministrov životného prostredia EÚ s trojmesačným synom


Tagy: Dieťa Švédska ministerka životné prostedie

Romina Pourmokhtariová chce podľa vlastných slov ukázať, že žena nemusí voliť medzi verejnou funkciou a materstvom. Švédska ministerka životného prostredia



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belgium_eu_environment_63250 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Romina Pourmokhtariová chce podľa vlastných slov ukázať, že žena nemusí voliť medzi verejnou funkciou a materstvom.

Švédska ministerka životného prostredia Romina Pourmokhtariová prišla vo štvrtok na zasadnutie ministrov životného prostredia Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu so svojím trojmesačným synom Adamom.


Podľa predstaviteľa EÚ išlo pravdepodobne o prvý prípad, keď sa na ministerskom rokovaní Únie zúčastnilo aj malé dieťa.



Klokaní vak a kočík


Tridsaťročná ministerka mala syna počas rokovania v šatke (na nosenie detí) na hrudi, pričom ju sprevádzala aj asistentka s detským kočíkom.


„Som rada, že môžem byť príkladom toho, že človek si nemusí vyberať medzi tým, byť aktívnou ministerkou a zároveň prítomnou matkou,“ povedala Pourmokhtariová novinárom. Jej francúzska kolegyňa Monique Barbutová jej pri tejto príležitosti odovzdala darček pre dieťa.



Dieťa v OSN


Prípad opäť otvoril diskusiu o zosúlaďovaní pracovného a rodinného života političiek. Európsky parlament (EP) nedávno zmenil svoje vnútorné pravidlá a umožnil poslankyniam po narodení dieťaťa hlasovať prostredníctvom splnomocneného zástupcu.


Na podobný krok v minulosti upozornila aj bývalá novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, ktorá v roku 2018 priviedla svoju trojmesačnú dcéru na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN).




Zdroj: SITA.sk - Švédska politička prišla na rokovanie ministrov životného prostredia EÚ s trojmesačným synom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dieťa Švédska ministerka životné prostedie
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