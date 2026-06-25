|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tadeáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. júna 2026
Švédska politička prišla na rokovanie ministrov životného prostredia EÚ s trojmesačným synom
Romina Pourmokhtariová chce podľa vlastných slov ukázať, že žena nemusí voliť medzi verejnou funkciou a materstvom. Švédska ministerka životného prostredia
Zdieľať
Švédska ministerka životného prostredia Romina Pourmokhtariová prišla vo štvrtok na zasadnutie ministrov životného prostredia Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu so svojím trojmesačným synom Adamom.
Podľa predstaviteľa EÚ išlo pravdepodobne o prvý prípad, keď sa na ministerskom rokovaní Únie zúčastnilo aj malé dieťa.
Klokaní vak a kočík
Tridsaťročná ministerka mala syna počas rokovania v šatke (na nosenie detí) na hrudi, pričom ju sprevádzala aj asistentka s detským kočíkom.
„Som rada, že môžem byť príkladom toho, že človek si nemusí vyberať medzi tým, byť aktívnou ministerkou a zároveň prítomnou matkou,“ povedala Pourmokhtariová novinárom. Jej francúzska kolegyňa Monique Barbutová jej pri tejto príležitosti odovzdala darček pre dieťa.
Dieťa v OSN
Prípad opäť otvoril diskusiu o zosúlaďovaní pracovného a rodinného života političiek. Európsky parlament (EP) nedávno zmenil svoje vnútorné pravidlá a umožnil poslankyniam po narodení dieťaťa hlasovať prostredníctvom splnomocneného zástupcu.
Na podobný krok v minulosti upozornila aj bývalá novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, ktorá v roku 2018 priviedla svoju trojmesačnú dcéru na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN).
Zdroj: SITA.sk - Švédska politička prišla na rokovanie ministrov životného prostredia EÚ s trojmesačným synom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Ministerstvo investícií plánuje urobiť z cirkví plnohodnotného partnera pri čerpaní eurofondov – VIDEO
Celková podpora vládneho bloku sa oslabila, liberáli siahajú Republike na päty a v prieskume si pohoršil aj Hlas-SD