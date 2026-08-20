Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. augusta 2026

Čelná zrážka s kamiónom sa skončila tragicky, dopravnú nehodu pri Dunajskej Strede neprežila spolujazdkyňa


Tagy: Dopravná nehoda Leteckí záchranári Tragická dopravná nehoda trnavská krajská polícia

Po zrážke osobného auta s kamiónom museli vodiča osobného auta transportovať do nemocnice leteckí záchranári. Policajti vyšetrujú okolnosti vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala vo štvrtok ...



Zdieľať
778700700_1025276033831700_8837757428341575849_n e1787239404245 676x451 20.8.2026 (SITA.sk) - Po zrážke osobného auta s kamiónom museli vodiča osobného auta transportovať do nemocnice leteckí záchranári.


Policajti vyšetrujú okolnosti vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala vo štvrtok dopoludnia na hlavnom ťahu medzi obcami Holice a Vieska v okrese Dunajská Streda.

Zrážka s protiidúcim kamiónom


Po zrážke osobného auta s kamiónom museli vodiča osobného auta transportovať do nemocnice leteckí záchranári. Jeho 57 ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.

Podľa prvotných informácií išiel 60 ročný vodič auta VW Caddy smerom z Dunajskej Stredy na obec Holice, z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcim nákladným vozidlom.

Spolujazdkyňa nehodu neprežila


Po dopravnej nehode skončilo osobné vozidlo prevrátené na boku. Vodič utrpel zranenia, spolujazdkyňa nehodu neprežila.

Ako informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, cestu I. triedy museli policajti na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. Vyšetrovanie dopravnej nehody si prevzala dunajskostredská vyšetrovateľka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Čelná zrážka s kamiónom sa skončila tragicky, dopravnú nehodu pri Dunajskej Strede neprežila spolujazdkyňa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Leteckí záchranári Tragická dopravná nehoda trnavská krajská polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Bratislave popadali pre búrku stromy aj strechy. Polícia upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Okupácia zastavila slobodnú umeleckú tvorbu, pripomíname si 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 