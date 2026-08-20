|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 20.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2026
Čelná zrážka s kamiónom sa skončila tragicky, dopravnú nehodu pri Dunajskej Strede neprežila spolujazdkyňa
Po zrážke osobného auta s kamiónom museli vodiča osobného auta transportovať do nemocnice leteckí záchranári. Policajti vyšetrujú okolnosti vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala vo štvrtok ...
Zdieľať
20.8.2026 (SITA.sk) - Po zrážke osobného auta s kamiónom museli vodiča osobného auta transportovať do nemocnice leteckí záchranári.
Policajti vyšetrujú okolnosti vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala vo štvrtok dopoludnia na hlavnom ťahu medzi obcami Holice a Vieska v okrese Dunajská Streda.
Po zrážke osobného auta s kamiónom museli vodiča osobného auta transportovať do nemocnice leteckí záchranári. Jeho 57 ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Podľa prvotných informácií išiel 60 ročný vodič auta VW Caddy smerom z Dunajskej Stredy na obec Holice, z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcim nákladným vozidlom.
Po dopravnej nehode skončilo osobné vozidlo prevrátené na boku. Vodič utrpel zranenia, spolujazdkyňa nehodu neprežila.
Ako informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, cestu I. triedy museli policajti na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. Vyšetrovanie dopravnej nehody si prevzala dunajskostredská vyšetrovateľka.
Zdroj: SITA.sk - Čelná zrážka s kamiónom sa skončila tragicky, dopravnú nehodu pri Dunajskej Strede neprežila spolujazdkyňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti vyšetrujú okolnosti vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala vo štvrtok dopoludnia na hlavnom ťahu medzi obcami Holice a Vieska v okrese Dunajská Streda.
Zrážka s protiidúcim kamiónom
Po zrážke osobného auta s kamiónom museli vodiča osobného auta transportovať do nemocnice leteckí záchranári. Jeho 57 ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Podľa prvotných informácií išiel 60 ročný vodič auta VW Caddy smerom z Dunajskej Stredy na obec Holice, z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcim nákladným vozidlom.
Spolujazdkyňa nehodu neprežila
Po dopravnej nehode skončilo osobné vozidlo prevrátené na boku. Vodič utrpel zranenia, spolujazdkyňa nehodu neprežila.
Ako informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, cestu I. triedy museli policajti na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. Vyšetrovanie dopravnej nehody si prevzala dunajskostredská vyšetrovateľka.
Zdroj: SITA.sk - Čelná zrážka s kamiónom sa skončila tragicky, dopravnú nehodu pri Dunajskej Strede neprežila spolujazdkyňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V Bratislave popadali pre búrku stromy aj strechy. Polícia upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia – VIDEO, FOTO
V Bratislave popadali pre búrku stromy aj strechy. Polícia upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Okupácia zastavila slobodnú umeleckú tvorbu, pripomíname si 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy – FOTO
Okupácia zastavila slobodnú umeleckú tvorbu, pripomíname si 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy – FOTO