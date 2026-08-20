|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 20.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2026
V Bratislave popadali pre búrku stromy aj strechy. Polícia upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia – VIDEO, FOTO
Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Búrka Diaľnica D2 Dopravná nehoda Dopravné obmedzenia Dopravné obmedzenia v Bratislave Počasie Popadané stromy Prístavný most v Bratislave Senec
Popadané stromy a ďalšie prekážky blokujú vozovky v piatom a druhom bratislavskom okrese, ako aj v okrese Senec. Dopravní policajti
Zdieľať
20.8.2026 (SITA.sk) - Popadané stromy a ďalšie prekážky blokujú vozovky v piatom a druhom bratislavskom okrese, ako aj v okrese Senec.
Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave upozorňujú vodičov na vážne obmedzenia v doprave v dôsledku aktuálnych poveternostných podmienok.
Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, popadané stromy a ďalšie prekážky blokujú vozovky v piatom a druhom bratislavskom okrese, ako aj v okrese Senec.
„Z dôvodu padnutia stromov sú neprejazdné Topoľčianska ulica, Budatínska ulica, Rusovská cesta a Antolská v piatom bratislavskom okrese, a ulica Jesenná v okrese Bratislava II. V okrese Senec je zasa neprejazdná obec Hrubý Šúr,“ uviedla Šimková. Dodala, že na ulici Podunajská zase dopravnú premávku blokuje spadnutá strecha.
Ďalšie problémy sú podľa Šimkovej na Prístavnom moste smerom na diaľnicu R7, kde je cestná premávka zablokovaná v jazdnom pruhu v dôsledku spadnutej protihlukovej steny. Na diaľnici D2 pri kilometri 66,5 smer Maďarsko je na vozovke strom, ktorý blokuje pravý jazdný aj odstavný pruh približne tri kilometre pred odpočívadlom.
„Výjazd z Dolnozemskej cesty je zaplavený a ťažko prejazdný. Na Drieňovej ulici a Krajinskej ceste zas vykonávajú policajti potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo po tom, čo počas jazdy spadli na autá stromy. Na miesto smeruje aj rýchla zdravotná pomoc,“ upozornila Šimková. Popadané stromy spôsobili tiež škody na viacerých zaparkovaných vozidlách v rôznych častiach Bratislavy.
„Na mieste sú hasiči a záchranný zbor, ktorí odstraňujú spadnuté stromy. Vodičov a občanov vyzývame, aby sa striktne riadili pokynmi polície a nezasahovali samostatne do práce záchranných zložiek,“ dodala policajná hovorkyňa.
Dopravné obmedzenia zasiahli viaceré ulice a komunikácie v hlavnom meste a jeho okolí, čo spôsobuje komplikácie v doprave a nebezpečné situácie pre motoristov i chodcov. Silná búrka s krupobitím a silný vietor spôsobili v Bratislave a jeho okolí rozsiahle škody, ktorých odstraňovanie koordinujú záchranné služby a polícia.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave popadali pre búrku stromy aj strechy. Polícia upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave upozorňujú vodičov na vážne obmedzenia v doprave v dôsledku aktuálnych poveternostných podmienok.
Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, popadané stromy a ďalšie prekážky blokujú vozovky v piatom a druhom bratislavskom okrese, ako aj v okrese Senec.
Spadnutá strecha a protihluková stena
„Z dôvodu padnutia stromov sú neprejazdné Topoľčianska ulica, Budatínska ulica, Rusovská cesta a Antolská v piatom bratislavskom okrese, a ulica Jesenná v okrese Bratislava II. V okrese Senec je zasa neprejazdná obec Hrubý Šúr,“ uviedla Šimková. Dodala, že na ulici Podunajská zase dopravnú premávku blokuje spadnutá strecha.
Ďalšie problémy sú podľa Šimkovej na Prístavnom moste smerom na diaľnicu R7, kde je cestná premávka zablokovaná v jazdnom pruhu v dôsledku spadnutej protihlukovej steny. Na diaľnici D2 pri kilometri 66,5 smer Maďarsko je na vozovke strom, ktorý blokuje pravý jazdný aj odstavný pruh približne tri kilometre pred odpočívadlom.
Škody na zaparkovaných vozidlách
„Výjazd z Dolnozemskej cesty je zaplavený a ťažko prejazdný. Na Drieňovej ulici a Krajinskej ceste zas vykonávajú policajti potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo po tom, čo počas jazdy spadli na autá stromy. Na miesto smeruje aj rýchla zdravotná pomoc,“ upozornila Šimková. Popadané stromy spôsobili tiež škody na viacerých zaparkovaných vozidlách v rôznych častiach Bratislavy.
„Na mieste sú hasiči a záchranný zbor, ktorí odstraňujú spadnuté stromy. Vodičov a občanov vyzývame, aby sa striktne riadili pokynmi polície a nezasahovali samostatne do práce záchranných zložiek,“ dodala policajná hovorkyňa.
Dopravné obmedzenia zasiahli viaceré ulice a komunikácie v hlavnom meste a jeho okolí, čo spôsobuje komplikácie v doprave a nebezpečné situácie pre motoristov i chodcov. Silná búrka s krupobitím a silný vietor spôsobili v Bratislave a jeho okolí rozsiahle škody, ktorých odstraňovanie koordinujú záchranné služby a polícia.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave popadali pre búrku stromy aj strechy. Polícia upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Búrka Diaľnica D2 Dopravná nehoda Dopravné obmedzenia Dopravné obmedzenia v Bratislave Počasie Popadané stromy Prístavný most v Bratislave Senec
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (20. august 2026): Následky vojen, škody po silnej búrke a Putin sa prežehnáva
Top foto dňa (20. august 2026): Následky vojen, škody po silnej búrke a Putin sa prežehnáva
<< predchádzajúci článok
Čelná zrážka s kamiónom sa skončila tragicky, dopravnú nehodu pri Dunajskej Strede neprežila spolujazdkyňa
Čelná zrážka s kamiónom sa skončila tragicky, dopravnú nehodu pri Dunajskej Strede neprežila spolujazdkyňa