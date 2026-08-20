Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. augusta 2026

V Bratislave popadali pre búrku stromy aj strechy. Polícia upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia – VIDEO, FOTO


Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Búrka Diaľnica D2 Dopravná nehoda Dopravné obmedzenia Dopravné obmedzenia v Bratislave Počasie Popadané stromy Prístavný most v Bratislave Senec

Popadané stromy a ďalšie prekážky blokujú vozovky v piatom a druhom bratislavskom okrese, ako aj v okrese Senec. Dopravní policajti



Zdieľať
img_20260820_180446_098 676x507 20.8.2026 (SITA.sk) - Popadané stromy a ďalšie prekážky blokujú vozovky v piatom a druhom bratislavskom okrese, ako aj v okrese Senec.


Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave upozorňujú vodičov na vážne obmedzenia v doprave v dôsledku aktuálnych poveternostných podmienok.

Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, popadané stromy a ďalšie prekážky blokujú vozovky v piatom a druhom bratislavskom okrese, ako aj v okrese Senec.

Spadnutá strecha a protihluková stena


„Z dôvodu padnutia stromov sú neprejazdné Topoľčianska ulica, Budatínska ulica, Rusovská cesta a Antolská v piatom bratislavskom okrese, a ulica Jesenná v okrese Bratislava II. V okrese Senec je zasa neprejazdná obec Hrubý Šúr,“ uviedla Šimková. Dodala, že na ulici Podunajská zase dopravnú premávku blokuje spadnutá strecha.

Ďalšie problémy sú podľa Šimkovej na Prístavnom moste smerom na diaľnicu R7, kde je cestná premávka zablokovaná v jazdnom pruhu v dôsledku spadnutej protihlukovej steny. Na diaľnici D2 pri kilometri 66,5 smer Maďarsko je na vozovke strom, ktorý blokuje pravý jazdný aj odstavný pruh približne tri kilometre pred odpočívadlom.




Fotogaléria k článku:

















12 fotografií v galérii








Škody na zaparkovaných vozidlách


„Výjazd z Dolnozemskej cesty je zaplavený a ťažko prejazdný. Na Drieňovej ulici a Krajinskej ceste zas vykonávajú policajti potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo po tom, čo počas jazdy spadli na autá stromy. Na miesto smeruje aj rýchla zdravotná pomoc,“ upozornila Šimková. Popadané stromy spôsobili tiež škody na viacerých zaparkovaných vozidlách v rôznych častiach Bratislavy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Na mieste sú hasiči a záchranný zbor, ktorí odstraňujú spadnuté stromy. Vodičov a občanov vyzývame, aby sa striktne riadili pokynmi polície a nezasahovali samostatne do práce záchranných zložiek,“ dodala policajná hovorkyňa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Dopravné obmedzenia zasiahli viaceré ulice a komunikácie v hlavnom meste a jeho okolí, čo spôsobuje komplikácie v doprave a nebezpečné situácie pre motoristov i chodcov. Silná búrka s krupobitím a silný vietor spôsobili v Bratislave a jeho okolí rozsiahle škody, ktorých odstraňovanie koordinujú záchranné služby a polícia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V Bratislave popadali pre búrku stromy aj strechy. Polícia upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Búrka Diaľnica D2 Dopravná nehoda Dopravné obmedzenia Dopravné obmedzenia v Bratislave Počasie Popadané stromy Prístavný most v Bratislave Senec
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (20. august 2026): Následky vojen, škody po silnej búrke a Putin sa prežehnáva
<< predchádzajúci článok
Čelná zrážka s kamiónom sa skončila tragicky, dopravnú nehodu pri Dunajskej Strede neprežila spolujazdkyňa

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 