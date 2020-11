Celoplošné testovanie na Slovensku výsledky: Pozitívne testy malo viac ako tisíc ľudí

Ako informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková, 380 z testovaných malo pozitívny test. Pozitivitu tak zaznamenali u 2,62 percenta osôb.

V nedeľu sa testuje na celkovo 445 odberových miestach, ktoré boli materiálovo aj personálne zabezpečené. Kovaľ Kakaščíková pripomenula, že odberové miesta sú otvorené do 20:00.

Do priebehu testovania sa celkovo zapojilo 4 164 ľudí, z toho 1 226 profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany, 449 policajtov, 27 hasičov, 63 príslušníkov finančnej správy, 1 588 zdravotníkov, 787 administratívnych pracovníkov a tiež 24 dobrovoľníkov.

V sobotu 21. novembra sa dalo otestovať celkovo 68 888 ľudí. Pozitívny výsledok zaznamenali u 1 366 osôb, teda u 1,98 percenta otestovaných.

V prvý deň sa otvorilo všetkých 537 plánovaných odberných miest v 458 obciach a mestách a tímy boli naplnené na 100 percent.

Minister odporučil všetkým starostom a primátorom, aby motivovali svojich občanov, aby sa išli otestovať aj dnes.

„To, že je nižšia účasť znamená, že čísla pozitívne testovaných v jednotlivých obciach sú vyššie. Testovať sa totižto chodia najmä ti, ktorí majú podozrenie, že by mohli byť pozitívni,“ objasnil. Dodal, že to môže mať následne vplyv na výber miest pre ďalšie testovanie. Rozumie však, že mnohí sa mohli otestovať v 118 stálych odberových miestach.

V sobotu a v nedeľu 22. novembra prebiehalo na Slovensku od 08:00 do 20:00 tretie kolo plošného testovania. Týkalo sa 458 miest a obcí, v ktorých bola pozitivita v poslednom testovaní vyššia ako jedno percento. Testovanie bolo dobrovoľné, z neúčasti neplynuli žiadne nevýhody.

Vyššia miera pozitivity v okresoch

„Testovanie je celkovo pokojné, evidujeme približne tretinový záujem oproti testovaniu pred dvomi týždňami, keď sa testovalo v 45 okresoch na Slovensku. Nikde sa netvoria rady, testovanie je plynulé a neevidujeme takú situáciu, žeby na odberné miesta prichádzali vo veľkom ľudia z iných regiónov. Som rád, že ľudia vypočuli našu prosbu, pretože starostovia a primátori chcú vedieť, aká je reálna situácia so zamorenosťou v ich regiónoch,“ poznamenal Naď.

Priebežné štatistiky naznačujú, že pri nižšej účasti viaceré okresy vykážu vyššiu mieru pozitivity než pred dvomi týždňami.

„Máme potvrdené takmer z každého regiónu, že na testovanie prichádzajú ľudia, ktorí pociťujú nejaké príznaky a tým sa zvyšuje percento pozitívnych prípadov v jednotlivých samosprávach. Chcel by som poprosiť starostov a primátorov, že ak chceme mať spoločne čo najpresnejšie číslo o zamorenosti regiónov, mali by sa nejakým spôsobom posnažiť motivovať svojich obyvateľov k vyššej účasti,“ podotkol minister obrany. Podľa jeho slov aktuálne najvyššiu mieru pozitívnych prípadov hlásia regionálne vojenské veliteľstvá vo Zvolene a Hlohovci.

Naď sa vyjadril aj k odmeňovaniu zdravotníkov

Naď tiež upozornil, že podobne ako pri predchádzajúcich kolách testovania každý otestovaný človek odchádza z odberného miesta s certifikátom. Vyjadril sa aj k otázke aktuálneho odmeňovania zdravotníkov.

„V záujme administratívneho zjednodušenia výpočtu bola tentoraz odmena stanovená paušálne na 200 eur za každý testovací deň,“ uviedol Naď.

Minister obrany tiež odmietol špekulácie o tom, že odovzdávanie údajov do centrálneho systému dát trvá aj viac ako týždeň.

„Chcem upozorniť, že do 48 hodín sú všetky údaje o pozitívne testovaných ohlásené na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva tak, aby ich pracovníci mohli, podobne ako pri PCR testoch, dohľadávať kontakty a vykonávať ďalšie príslušné úkony,“ dodal Naď s tým, že regionálnym hygienikom po celom Slovensku naďalej pomáha 300 vojakov.

Pozitívne výsledky testov mali len cezpoľní

Počas víkendového testovania na ochorenie COVID-19 evidovali v Križovanoch nad Dudváhom v okrese Trnava v nedeľu dopoludnia päť pozitívne testovaných, ani jeden z nich však nebol obyvateľom obce. V nedeľu dopoludnia v dedine otestovali 71 ľudí, až 40 z nich boli cezpoľní. Agentúru SITA o tom informovala starostka Svetlana Královičová.

„V sobotu sme na dvoch odberných miestach otestovali 283 ľudí, traja mali pozitívny výsledok, ani jeden nebol obyvateľ našej obce. V nedeľu dopoludnia boli ďalší pozitívne testovaní tiež z iných obcí,“ potvrdila Královičová. Ľudia z iných obcí podľa nej vysvetľovali, že výsledok testu potrebujú do zamestnania alebo pred návštevou lekára.

Počas prvého kola testovania na COVID-19 na prelome októbra a novembra v Križovanoch nad Dudváhom otestovali 1 468 ľudí, 20 z nich malo pozitívny test, z toho bolo 15 obyvateľov obce. Podiel pozitívne testovaných dosiahol 1,36 percenta. V okrese Trnava sa druhé kolo testovania už nekonalo, pretože podiel pozitívnych testov v okrese bol nižší ako 0,7 percenta.

V Púchove sa prišlo otestovať menej ľudí

Druhý deň dnes pokračuje celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 aj v meste Púchov. Ako informuje púchovská samospráva na sociálnej sieti, v prvý deň otestovali 2 486 ľudí, čo je o 4 505 menej ako v prvý deň testovania pred dvomi týždňami. Odberné tímy odhalili 48 pozitívnych prípadov, čo zodpovedá miere infekčnosti 1,93 percenta.

„Aktuálne testovanie je dobrovoľné a napriek tomu, že sa vydávali i certifikáty, prišlo sa otestovať menej občanov. Je dosť možné, že sa prišli nechať otestovať najmä tí, ktorí pociťovali jednotlivé príznaky, a preto je aj percento pozitívne testovaných vyššie ako v minulom kole,“ zhodnotila prvý deň testovania primátorka Katarína Heneková.

Priebeh testovania bol podľa jej slov pokojný. „Predpokladám, že v takomto duchu sa bude niesť aj nedeľné testovanie, ktorého sa môžu naši občania zúčastniť. Certifikáty o absolvovaní testovania a negatívnom výsledku vyžadujú niektorí lekári ako aj nemocnice v prípade vykonávania operačných zákrokov a špeciálnych vyšetrení,“ dodala Heneková.

Okres Púchov v prvom kole celoplošného testovania dosiahol mieru pozitivity vo výške 2,65 percenta, čo bol z regionálneho pohľadu tretí najhorší výsledok po okresoch Čadca a Stará Ľubovňa. O týždeň neskôr v okrese Púchov otestovali 28 017 ľudí a odhalili 461 pozitívnych. Miera infekčnosti tak dosiahla 1,65 percenta, čo bolo najviac na Slovensku.

V Čadci s nižším záujmom počítali

Záujem obyvateľov Čadce o antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 je podstatne menší ako v prvých dvoch kolách. Ako informovala čadčianska radnica na sociálnej sieti, v sobotu sa prišlo nechať otestovať 1 601 ľudí, z ktorých 21 bolo identifikovaných ako pozitívnych.

V Čadci s nižším záujmom o testovanie počítali, počet odberných miest znížili zo 16 na 14, keď bolo zrušené jedno z dvoch odberných miest na tribúne futbalového štadióna a tiež odberné miesto na mestskom kúpalisku. Kým však pred tromi týždňami sa prišlo v prvý deň testovania nechať otestovať 8 822 ľudí a o týždeň neskôr len o dve stovky menej, teraz účasť poklesla o 80 percent.

Okres Čadca v prvom kole celoplošného testovania zaznamenal najvyššiu mieru infekčnosti zo všetkých okresov na Slovensku. Nasledujúci týždeň jej hodnota poklesla z 3,22 na 0,97 percenta. V samotnom okresnom meste pozitivita presiahla jedno percento, a preto bolo zaradené aj do najnovšieho testovania spoločne s ďalšími ôsmimi obcami okresu.

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji prebieha v sobotu a v nedeľu ďalšie kolo antigénového testovania len v približne dvoch desiatkach obcí, ktoré mali v predchádzajúcom kole jedno a viac percent pozitívne testovaných. Niektorým z nich sa o zvýšený podiel pozitívnych testov v prvom kole „postarali“ ľudia, ktorí nemali v obci trvalý pobyt.

Týkalo so to aj Špačiniec v okrese Trnava, kde zaznamenali v prvom kole 32 pozitívnych prípadov, čo bol podiel 1,31 percenta. Až polovica polovica pozitívnych sa prišla do Špačiniec otestovať z iných obcí.

Testovanie sa počas víkendu koná aj v obci Boleráz v okrese Trnava. V prvom kole, na prelome októbra a novembra, tu otestovali takmer 1 700 ľudí, pozitívny výsledok malo 17 z nich. Podiel pozitívnych testov tak dosiahol jedno percento.

Starostovia už neorganizujú žiadne poradovníky podľa ulíc, ani podľa priezvisk obyvateľov. Ľuďom pripomínajú, že testovanie počas tohto víkendu nie je povinné a za neúčasť nehrozia žiadne obmedzenia.

„Testovanie je dobrovoľné a je na vašom zvážení, či sa ho zúčastníte a zistíte aktuálnu informáciu o svojom zdravotnom stave,“ informovala obyvateľov obce Križovany nad Dudváhom v okrese Trnava starostka Svetlana Královičová.

V Trnavskom kraji sa prvé kolo testovania na ochorenie COVID-19 konalo 31. októbra a 1. novembra vo všetkých obciach. Druhé kolo o týždeň neskôr bolo len v okresoch Skalica, Senica a Dunajská Streda. Tieto okresy mali v prvom kole testovania viac ako 0,7 percenta pozitívnych.

Mesto Ilava chcela testovať len jeden deň

V jednom z najmenších okresných miest na Slovensku sa cez víkend koná celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 už po tretí raz. Radnica po dohode s krízovým štábom mesta chcela testovanie obmedziť iba na jeden deň, rezort obrany to však neumožnil.

Po oba dni sa v Ilave bude testovať od 8:00 do 20:00 s obednou a podvečernou prestávkou. „Mesto Ilava žiadalo ozbrojené sily o zníženie počtu odberových miest a testovacích dní z dôvodu úspory finančných prostriedkov a personálneho stavu. Našej požiadavke však nebolo vyhovené a testovanie v uvedenom rozsahu je rozhodnutím ministerstva obrany,“ uviedol ilavský primátor Viktor Wiedermann.

Počet odberných miest je v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi kolami testovania nižší, vzhľadom na poveternostné podmienky zrušili odberné miesto v areáli futbalového ihriska. K dispozícii sú tak štyri odberné miesta v dome kultúry, telocvični základnej školy, budove bývalej obchodnej akadémie a v kultúrnom dome v miestnej časti Klobušice.

Ilava mala v oboch predchádzajúcich kolách celoplošného testovania podobné výsledky, pri prvom odhalili 44 pozitívnych prípadov a pri druhom ešte o dva viac. Miera pozitivity tak dosiahla 1,30 percenta. V Ilavskom okrese boli do opakovaného testovania zaradené ešte obce Červený Kameň, Ladce, Slavnica, Sedmerovec, Košeca a Krivoklát.