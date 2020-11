Vláda plánuje ďalšie plošné testovania, viac chce zverejniť v najbližšom čase.

„Keď uvidíme, že sa ľudia nechcú zúčastniť dobrovoľného testovania, budeme rozmýšľať, či nepôjdeme cestou ako predtým,“ povedal premiér Matovič s tým, že v hre je aj decembrový lockdown, čo je podľa neho najhoršie riešenie pre slovenskú ekonomiku.

Podľa premiéra nebol na vláde proti ďalšiemu plošnému testovaniu žiadny minister.

Do 2. decembra má ministerstvo hospodárstva obstarať 4 milióny testov, do 9. decembra ďalšie 4 milióny, podobne aj do 16. decembra.