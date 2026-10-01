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Lucia Gröneová zo Swiss Re je novou prezidentkou združenia Business Leaders Forum


Tagy: PR

Nová prezidentka chce posilniť úlohu Business Leaders Forum. Nová prezidentka chce posilniť úlohu Business Leaders Forum (BLF) ako platformy, ktorá prepája firmy, odborníkov a lídrov pri ...



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mmph0268 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Nová prezidentka chce posilniť úlohu Business Leaders Forum.


Nová prezidentka chce posilniť úlohu Business Leaders Forum (BLF) ako platformy, ktorá prepája firmy, odborníkov a lídrov pri hľadaní konkrétnych riešení pre udržateľné a zodpovedné podnikanie. Lucia Gröneová, CEO spoločnosti Swiss Re Slovakia, bude túto čestnú funkciu zastávať najbližšie dva roky.

Lucia Gröneová verí, že združenie BLF, ktoré pri Nadácii Pontis pôsobí a prepája firmy už 22 rokov, bude aj naďalej vytvárať priestor pre otvorený dialóg, zdieľanie dobrej praxe a konkrétne partnerstvá medzi firmami. Za najlepšiu cestu k dlhodobému pozitívnemu dopadu na spoločnosť aj biznis považuje spoluprácu a zdieľanie skúseností.

"Moja profesijná cesta – od pôsobenia v IT sektore až po súčasnú pozíciu v Swiss Re – ma naučila, že schopnosť adaptovať sa na zmenu, rozvíjať ľudí a prepájať rôzne perspektívy je dnes kľúčová pre úspešné organizácie. Aj preto by som sa vo svojich aktivitách pre BLF chcela zamerať najmä na oblasti rozvoja talentov, budúcnosť práce a podporu lídrov pri zvládaní transformačných zmien, ktoré prináša napríklad nástup umelej inteligencie," povedala Lucia Gröneová.

Dôležitou témou je pre novú prezidentku inklúzia a budovanie pracovného prostredia založeného na dôvere, férovosti a zodpovednosti, ktoré sú zároveň základom jej líderského prístupu.

Lucia Gröneová preberá čestnú funkciu prezidentky združenia Business Leaders Forum od Martina Kuruca, CEO spoločnosti Tesco Stores SR. Členské firmy volia prezidenta alebo prezidentku združenia na dvojročné obdobie. "Ďakujeme Martinovi Kurucovi za to, že počas svojho pôsobenia v BLF aktívne podporoval význam zodpovedného podnikania. Tešíme sa, že aj vďaka jeho pôsobeniu si Business Leaders Forum naďalej udržiava svoju hodnotu pre členské firmy," dodala Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka združenia.

Lucia Gröneová je výkonnou riaditeľkou a zároveň vedúcou HR oddelenia v spoločnosti Swiss Re Slovakia. Vedie druhú najväčšiu pobočku po centrále v Zürichu a zodpovedá za strategický rozvoj, personálnu stratégiu a udržateľnosť prevádzky. Má viac ako 20 rokov skúseností vo vedúcich pozíciách v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich v oblasti high-tech a finančného sektora. Počas svojej kariéry si vybudovala silnú reputáciu v oblasti budovania vysoko výkonných tímov, riadenia transformačných iniciatív a dosahovania udržateľných obchodných výsledkov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Lucia Gröneová zo Swiss Re je novou prezidentkou združenia Business Leaders Forum © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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