Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
Cena Dominika Tatarku za rok 2025 spoznala svojho laureáta, je ním spisovateľ a dramatik Viliam Klimáček
16.3.2026 (SITA.sk) - Cena Dominika Tatarku za rok 2025 spoznala laureáta za rok 2025. Je ním Viliam Klimáček. Ako informoval Radovan Kazda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, slávnostné udeľovanie ceny sa konalo v bratislavskom Pálffyho paláci. Porotu tvorili stáli členovia - René Bílik, Ján Králik, Martin Mojžiš, Gabriela Rakúsová, Monika Kompaníková, Vlado Michal, Marián Andričík, a pripojil sa k nim vlaňajší laureát József Demmel.
Cenu udelila spisovateľovi, dramatikovi, režisérovi a zakladateľovi divadla Gunagu Viliamovi Klimáčkovi. Ocenený bol za knihu hejtovaňja, ktorú vydalo vydavateľstvo Marenčin PT. Podľa informácií na jej prebale obsahuje „20 divných poviedok s divným humorom do divnej doby“. Úvodné slovo predniesol riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Gonda, meno laureáta oznámil predseda poroty CDT René Bílik.
„Vizuálna umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková odovzdala čerstvému nositeľovi ceny výtvarný dar. Po slávnostnom odovzdaní Ceny Dominika Tatarku vystúpil s laudáciou na jej nositeľa minuloročný laureát József Demmel. Nositeľ Ceny Dominika Tatarku za rok 2025 Viliam Klimáček predniesol svoju tatarkovskú reč. O hudobný program sa počas slávnostného večera postaralo sláčikové kvarteto ZOE Quartet,” priblížil Kazda.
Klimáček je slovenský básnik, prozaik, dramatik, autor kníh pre deti a divadelník, založil tiež divadlo Gunagu. V ostatných rokoch pôsobí aj ako publicista. Ja absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, niekoľko rokov pôsobil na Kardiochirurgickej klinike v Bratislave, profesionálne sa venuje divadlu.
„Jeho tvorbu charakterizuje nekonvenčný jazykový výraz, humor, irónia a literárny experiment. Tieto znaky nesie už jeho prvotina – básnická zbierka Až po uši (1988) a potvrdzujú ich aj ďalšie práce, neskôr predovšetkým prozaické (Ďalekohladenie, 1991; Karamelky, 1992; Váňa Krutov, 1999, Naďa má čas, 2002; English is easy, Csaba is dead (2004) a iné,” uviedol Kazda.
Doplnil, že Klimáček je autorom viac ako stovky divadelných hier, sedemkrát získal prestížnu divadelnú Cenu Alfréda Radoka, bol tiež nominovaný na cenu Anasoft litera s románom Námestie kozmonautov (2006). Zvíťazil v súťaži Román 2006 a v roku 2007 sa stal laureátom Ceny Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. Klimáčekov román Horúce leto 68 vyšiel v Albánsku, Litve, Spojených arabských emirátoch, Maďarsku, Francúzsku aj v USA.
„Slovo ,hejtʻ a od neho odvodené hejtovanie sa v našom verejnom priestore používa predovšetkým na označenie nenávistných prejavov na sociálnych sieťach. Jedným z jeho možných významov však je aj vyjadrenie nesúhlasu bez prejavenej nenávisti. Ak prijmeme tento výklad, potom možnou modalitou takto prejaveného nesúhlasu je aj ironický odstup od reflektovaného javu. Práve ironické gesto charakterizuje najnovšiu Klimáčkovu knihu a jej autor svojou poetikou predlžuje ironickú líniu, ktorá sa v slovenskej literatúre tiahne, povedzme, že od Jozefa Ignáca Bajzu cez Jonáša Záborského, ale aj Jána Kalinčiaka, Boženu Slančíkovú Timravu, Janka Jesenského, ale aj Pavla Hrúza, Pavla Vilikovského, Milana Lasicu až po Klimáčka a jeho rovesníkov či takmer rovesníkov: Petra Pišťanka, Dušana Taragela či Igora Otčenáša,” uviedol Kazda na margo autorovho oceneného diela. Doplnil, že viacerí z menovaných autorov sú držiteľmi ceny Dominika Tatarku.
Cena Dominika Tatarku sa radí medzi najprestížnejšie slovenské kultúrne a literárne ocenenia. Určená je autorom výnimočných diel v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré napĺňajú humanistické tradície slovenskej kultúry a občianskym postojom nadväzujú na duchovný odkaz Dominika Tatarku.
Klimáček sa pripojil k laureátom ocenenia, ktorými boli medzi rokmi 1994 až 2024 napríklad Ivan Štrpka, Dušan Dušek, Katalin Vadkerty, Tomáš Janovic, Milan Lasica, Iva Mojžišová, Mila Haugová, taktiež Irena Brežná, Martin M. Šimečka či Štefan Hríb a mnohí ďalší.
Zdroj: SITA.sk - Cena Dominika Tatarku za rok 2025 spoznala svojho laureáta, je ním spisovateľ a dramatik Viliam Klimáček © SITA Všetky práva vyhradené.
Víťaz dostal aj výtvarný dar
Autor stoviek divadelných hier
