 Pondelok 16.3.2026
 Meniny má Boleslav
16. marca 2026

Cenu Dominika Tatarku za rok 2025 získal Viliam Klimáček


Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1994.



V Bratislave v pondelok slávnostne udelili Cenu Dominika Tatarku za rok 2025. V 32. ročníku prestížneho slovenského kultúrneho a literárneho ocenenia ju rozhodnutím poroty zloženej zo stálych členov a vlaňajšieho laureáta získal spisovateľ, dramatik, režisér a zakladateľ Divadla GUnaGU Viliam Klimáček za knihu hejtovaňja. Poviedkovú zbierku, ktorá obsahuje „20 divných poviedok s divným humorom do divnej doby“, vydalo vydavateľstvo Marenčin PT. Informuje o tom Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.


Viliam Klimáček (1958) je básnik, prozaik, dramatik, autor kníh pre deti, divadelník, zakladateľ divadla GunaGu, jeden z najhranejších slovenských dramatikov, a v ostatných rokoch aj publicista. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Po deväťročnej praxi na Kardiochirurgickej klinike v Bratislave odišiel na voľnú nohu a profesionálne sa venuje divadlu.

„Jeho tvorbu charakterizuje nekonvenčný jazykový výraz, humor, irónia a literárny experiment. Tieto znaky nesie už jeho prvotina - básnická zbierka Až po uši (1988) a potvrdzujú ich aj ďalšie práce, neskôr predovšetkým prozaické,“ približuje Konzervatívny inštitút autora a pripomína jeho diela Ďalekohladenie (1991), Karamelky (1992), Váňa Krutov (1999), Naďa má čas (2002) či English is easy, Csaba is dead (2004).

Klimáček napísal vyše 100 divadelných hier, získal sedemkrát prestížnu divadelnú Cenu Alfréda Radoka. Román Námestie kozmonautov (2006) bol nominovaný na cenu Anasoft litera, zvíťazil v súťaži Román 2006 a v roku 2007 získal Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. Román Horúce leto 68 vyšiel v Albánsku, Litve, Spojených arabských emirátoch, Maďarsku, Francúzsku a USA.

Najnovšiu Klimáčkovu knihu charakterizuje ironické gesto. „Jej autor svojou poetikou predlžuje ironickú líniu, ktorá sa v slovenskej literatúre tiahne povedzme, že od Jozefa Ignáca Bajzu, cez Jonáša Záborského, ale aj Jána Kalinčiaka, Boženu Slančíkovú Timravu, Janka Jesenského, ale aj Pavla Hrúza, Pavla Vilikovského, Milana Lasicu až po Klimáčka a jeho rovesníkov či takmer rovesníkov: Petra Pišťanka, Dušana Taragela či Igora Otčenáša,“ uvádza k ocenenému dielu porota a poukazuje na to, že viacerí autori z tohto „zoznamu“ sú tiež držiteľmi Ceny Dominika Tatarku.

O aktuálnom laureátovi rozhodovala v zložení René Bílik, Ján Králik, Martin Mojžiš, Gabriela Rakúsová, Monika Kompaníková, Vlado Michal, Marián Andričík a vlaňajší laureát József Demmel.

Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1994. Určená je autorovi za výnimočné dielo v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a občianskym postojom nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku.


