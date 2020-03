Cena práce jedného zamestnanca od začiatku tohto roka stúpla, upozorňuje analytik

Modelový zamestnanec

Kalkulačka zráta náklady

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Cena práce zamestnanca sa od začiatku tohto roka zvýšila. Môže za to nárast povinných príplatkov za prácu v noci a soboty a nedele, ako aj zvýšenie rozsahu ročnej dovolenky pre zamestnanca mladšieho ako 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa, zo štyroch na päť týždňov.Ako uvádza Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) , na portáli cenazamestnanca.sk je možné sledovať, ako vplývajú tieto zmeny na náklady spojené so zamestnávaním.Ako príklad analytik INESS Martin Vlachynský uvádza modelového zamestnanca v priemysle vo veku 30 rokov, s hrubou zmluvnou mzdou 900 eur, 20 hodinami nadčasov, 48 hodinami odpracovanými v nočnej smene, 8 hodinami práce v sobotu a 8 hodinami v nedeľu."Náklad na reálne odpracovaný človekomesiac v takomto prípade skokovo narastie vďaka vyšším príplatkom o 16 eur, z 1 827 eur na 1 843 eur, čo je nárast o necelých 0,9 %," tvrdí.Zvýšenie povinných príplatkov nie je jediná zmena, ktorá od januára tohto roka nastala. Po novom platí, že nárok na 5-týždňové platené voľno má aj zamestnanec mladší ako 33 rokov, ktorý sa stará o dieťa.Len táto samotná zmena podľa analytika INESS znamená mesačné zvýšenie nákladov na modelový človekomesiac o 36 eur, teda 2 %. "Spolu s rastúcimi príplatkami modelový zamestnanec od 1. januára zdražel o 52 eur, teda 2,85 %," dodal Vlachynský.Kalkulačka cenazamestnanca.sk na základe vstupov používateľa zráta celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca – mzdu, dane a odvody, príplatky ku mzde, 13. a 14. mzdu, ale aj príspevok na stravu, sociálny fond, či rekreačné poukazy.Kalkulačka berie do úvahy aj reálne odpracovaný čas, preto odrátava dovolenky, práceneschopnosť, či návštevy lekára. Výsledkom je náklad na človekomesiac a človekohodinu – náklad na zamestnancom reálne odpracovaný mesiac, či hodinu.