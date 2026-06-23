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23. júna 2026
Centrá olympijskej prípravy dostali nové mikrobusy, slávnostne ich odovzdalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu – VIDEO
Tagy: Memorandum o spolupráci Mikrobus Minister cestovného ruchu a športu SR predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) štátny tajomník ministerstva školstva
Podpora mladých športových talentov musí byť systematická a dlhodobá. Nestačí hovoriť o úspechoch slovenského športu, musíme vytvárať podmienky, aby mohli vyrastať ďalší olympionici a reprezentanti ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Podpora mladých športových talentov musí byť systematická a dlhodobá. Nestačí hovoriť o úspechoch slovenského športu, musíme vytvárať podmienky, aby mohli vyrastať ďalší olympionici a reprezentanti Slovenska, dodal Huliak.
Centrá olympijskej prípravy dostali nové mikrobusy, v areáli Gymnázia a Strednej športovej školy Jozefa Herdu v Trnave ich slávnostne odovzdalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Ako rezort informoval, osem nových mikrobusov bolo určených pre Centrá olympijskej prípravy (COP) zriadené pri stredných športových školách.
V rámci podujatia tiež bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi MCRŠ SR, Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Združením Samosprávne kraje Slovenska a Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Prítomní boli minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič, štátny tajomník rezortu školstva Ján Krišanda, prezident SOŠV Anton Siekel i zástupcovia samosprávnych krajov, športových škôl a národných športových zväzov.
„Odovzdanie mikrobusov predstavuje ďalší konkrétny krok v rozvoji projektu Generácia Olymp, ktorého cieľom je vytvárať kvalitné podmienky pre prípravu mladých športovcov v olympijských športoch,” uviedol rezort cestovného ruchu. Doplnil, že na obstaranie ôsmich mikrobusov smerovalo 340-tisíc eur z rozpočtu projektu. Peniaze boli alokované ešte vlani, no samotný nákup bol zrealizovaný v roku 2026.
Na financovanie projektu bolo medzi minuloročným septembrom až decembrom vyčlenených 400-tisíc eur na činnosť centier olympijskej prípravy, v tomto roku predstavuje rozpočet projektu 1,1 milióna eur. Projekt patrí medzi kľúčové nástroje podpory mládežníckeho športu na Slovensku, tvorí podmienky na systematickú prípravu budúcich reprezentantov SR.
„Podpora mladých športových talentov musí byť systematická a dlhodobá. Nestačí hovoriť o úspechoch slovenského športu, musíme vytvárať podmienky, aby mohli vyrastať ďalší olympionici a reprezentanti Slovenska. Dnešné odovzdanie mikrobusov je praktickou pomocou športovým školám a centrám olympijskej prípravy. Som rád, že zároveň podpisujeme memorandum, ktoré dáva našej spolupráci jasný rámec a potvrdzuje spoločný záväzok štátu, samospráv a športového hnutia rozvíjať mladé športové talenty vo všetkých regiónoch Slovenska,“ uviedol minister Huliak.
Memorandum o spolupráci predstavuje oficiálny základ pre koordináciu projektu Centier olympijskej prípravy, a to MCRŠ SR, samosprávnymi krajmi, športovými školami, SOŠV i národnými športovými zväzmi. Cieli na posilnenie vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní kvalitných podmienok pre športovú prípravu mladých talentov a rozvoj projektu v regiónoch.
„Bol som 16 rokov predsedom Slovenského zväzu džuda, zažil som centrá olympijskej prípravy a viem čo prinášal talentovaným športovcom. Vytvárali najlepšie možné podmienky pre mládežníckych športovcov. Preto som rád, že to pán minister s prezidentom SOŠV znova naštartovali,“ povedal štátny tajomník ministerstva školstva Krišanda.
Prezident SOŠV Anton Siekel doplnil, že symbolicky ukazujú, aké výsledky môže priniesť spolupráca medzi štátnymi inštitúciami, samosprávami a športovým hnutím. „Podpisom memoranda táto spolupráca ani zďaleka nekončí. Naším cieľom je, aby, športovci dostali kvalitnú prípravu a rovnako kvalitné vzdelávanie,“ zdôraznil.
Osem škôl v každom z krajov dostalo i certifikát o zriadení Centra olympijskej prípravy. Tieto centrá boli znovu zriadené po štrnástich rokoch, určené sú športovcom, ktorí splnili stanovené výkonnostné kritériá v olympijských športoch a disciplínach. Do centier sú zaraďovaní na základe návrhov národných športových zväzov. Tie zároveň odporúčajú školu s najlepšími podmienkami pre prípravu v konkrétnom športe. Koordináciu má na starosti rezort cestovného ruchu a športu, realizáciu zabezpečuje SOŠV.
„V trnavskej župe dlhodobo investujeme do rozvoja športovej infraštruktúry, rekonštruujeme telocvične a športoviská, budujeme nové športové zázemie a podporujeme mladé talenty. Teší ma preto, že Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave získalo nový mikrobus, ktorý pomôže športovcom pri ich každodennej príprave, cestách na súťaže či sústredenia. Som presvedčený, že kvalitné podmienky sú dôležitou súčasťou športových úspechov všetkých študentov na celom Slovensku,“ uviedol predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.
Zdroj: SITA.sk - Centrá olympijskej prípravy dostali nové mikrobusy, slávnostne ich odovzdalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Centrá olympijskej prípravy dostali nové mikrobusy, v areáli Gymnázia a Strednej športovej školy Jozefa Herdu v Trnave ich slávnostne odovzdalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Ako rezort informoval, osem nových mikrobusov bolo určených pre Centrá olympijskej prípravy (COP) zriadené pri stredných športových školách.
Podpísali aj Memorandum o spolupráci
V rámci podujatia tiež bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi MCRŠ SR, Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Združením Samosprávne kraje Slovenska a Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Prítomní boli minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič, štátny tajomník rezortu školstva Ján Krišanda, prezident SOŠV Anton Siekel i zástupcovia samosprávnych krajov, športových škôl a národných športových zväzov.
„Odovzdanie mikrobusov predstavuje ďalší konkrétny krok v rozvoji projektu Generácia Olymp, ktorého cieľom je vytvárať kvalitné podmienky pre prípravu mladých športovcov v olympijských športoch,” uviedol rezort cestovného ruchu. Doplnil, že na obstaranie ôsmich mikrobusov smerovalo 340-tisíc eur z rozpočtu projektu. Peniaze boli alokované ešte vlani, no samotný nákup bol zrealizovaný v roku 2026.
Na financovanie projektu bolo medzi minuloročným septembrom až decembrom vyčlenených 400-tisíc eur na činnosť centier olympijskej prípravy, v tomto roku predstavuje rozpočet projektu 1,1 milióna eur. Projekt patrí medzi kľúčové nástroje podpory mládežníckeho športu na Slovensku, tvorí podmienky na systematickú prípravu budúcich reprezentantov SR.
„Podpora mladých športových talentov musí byť systematická a dlhodobá. Nestačí hovoriť o úspechoch slovenského športu, musíme vytvárať podmienky, aby mohli vyrastať ďalší olympionici a reprezentanti Slovenska. Dnešné odovzdanie mikrobusov je praktickou pomocou športovým školám a centrám olympijskej prípravy. Som rád, že zároveň podpisujeme memorandum, ktoré dáva našej spolupráci jasný rámec a potvrdzuje spoločný záväzok štátu, samospráv a športového hnutia rozvíjať mladé športové talenty vo všetkých regiónoch Slovenska,“ uviedol minister Huliak.
Kvalitné podmienky pre športovú prípravu
Memorandum o spolupráci predstavuje oficiálny základ pre koordináciu projektu Centier olympijskej prípravy, a to MCRŠ SR, samosprávnymi krajmi, športovými školami, SOŠV i národnými športovými zväzmi. Cieli na posilnenie vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní kvalitných podmienok pre športovú prípravu mladých talentov a rozvoj projektu v regiónoch.
„Bol som 16 rokov predsedom Slovenského zväzu džuda, zažil som centrá olympijskej prípravy a viem čo prinášal talentovaným športovcom. Vytvárali najlepšie možné podmienky pre mládežníckych športovcov. Preto som rád, že to pán minister s prezidentom SOŠV znova naštartovali,“ povedal štátny tajomník ministerstva školstva Krišanda.
Prezident SOŠV Anton Siekel doplnil, že symbolicky ukazujú, aké výsledky môže priniesť spolupráca medzi štátnymi inštitúciami, samosprávami a športovým hnutím. „Podpisom memoranda táto spolupráca ani zďaleka nekončí. Naším cieľom je, aby, športovci dostali kvalitnú prípravu a rovnako kvalitné vzdelávanie,“ zdôraznil.
Osem škôl v každom z krajov dostalo i certifikát o zriadení Centra olympijskej prípravy. Tieto centrá boli znovu zriadené po štrnástich rokoch, určené sú športovcom, ktorí splnili stanovené výkonnostné kritériá v olympijských športoch a disciplínach. Do centier sú zaraďovaní na základe návrhov národných športových zväzov. Tie zároveň odporúčajú školu s najlepšími podmienkami pre prípravu v konkrétnom športe. Koordináciu má na starosti rezort cestovného ruchu a športu, realizáciu zabezpečuje SOŠV.
„V trnavskej župe dlhodobo investujeme do rozvoja športovej infraštruktúry, rekonštruujeme telocvične a športoviská, budujeme nové športové zázemie a podporujeme mladé talenty. Teší ma preto, že Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave získalo nový mikrobus, ktorý pomôže športovcom pri ich každodennej príprave, cestách na súťaže či sústredenia. Som presvedčený, že kvalitné podmienky sú dôležitou súčasťou športových úspechov všetkých študentov na celom Slovensku,“ uviedol predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.
Zdroj: SITA.sk - Centrá olympijskej prípravy dostali nové mikrobusy, slávnostne ich odovzdalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Memorandum o spolupráci Mikrobus Minister cestovného ruchu a športu SR predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) štátny tajomník ministerstva školstva
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