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 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

Hlavným lákadlom mítingu P-T-S bude Zapletalová, chýbať nebudú ani šprintéri Volko a Forster


Tagy: Atletický míting P-T-S

Svoje prvenstvá v hode kladivom spred roka budú obhajovať legendárna Poľka Anita Wlodarczyková a Maďar Bence Halász. Najväčším lákadlom pre fanúšikov na júlovom atletickom mítingu P-T-S v Banskej ...



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23.6.2026 (SITA.sk) - Svoje prvenstvá v hode kladivom spred roka budú obhajovať legendárna Poľka Anita Wlodarczyková a Maďar Bence Halász.


Najväčším lákadlom pre fanúšikov na júlovom atletickom mítingu P-T-S v Banskej Bystrici bude v tejto sezóne už štvornásobná víťazka podujatia Diamantovej ligy na 400 m prekážok Emma Zapletalová. Dvadsaťšesťročná rodáčka z Nitry ešte predtým štart v Záhrebe, zahraničné sústredenie a súťaž v Budapešti.

"Minulý rok som sa na pétéeske tešila z pokorenia hranice 54 sekúnd a atmosféra bola úžasná. Verím, že aj tento rok bude pre slovenských atlétov motivujúca a poženie nás dopredu. Vnímam to najmä na štarte pri predstavovaní mien. Aj nedávno v Ostrave, čo je hneď vedľa a akoby doma, som cítila prítomnosť a podporu slovenských fanúšikov,“ prezradila Zapletalová.

"Nikdy sa nekoncentrujem na nejaký konkrétny čas – vždy chcem dodržať plán, ktorý si stanovíme s trénerom, a predviesť moje maximum. Uvidíme, aký z toho na P-T-S bude čas v cieli,“ doplnila.

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Jednou z jej súperiek bude aj ďalšia slovenská reprezentantka Daniela Ledecká. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na oštepára Jakuba Kubínca, šprintérov Viktóriu Forster a Jána Volka či pokus osemstovkárky Gabriely Gajanovej o zavŕšenie čistého hetriku.

Zahraničné hviezdy


Slovenský atletický zväz (SAZ) zverejnil, že svoje prvenstvá v hode kladivom budú obhajovať legendárna Poľka Anita Wlodarczyková a Maďar Bence Halász. V diaľke sa predstaví jamajský majster sveta Tajay Gayle a na 110 m prekážok Japonec Šunsuke Izumija.

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"Štartové listiny hlavného programu sa nám plynule zapĺňajú a verím, že po ich uzavretí budeme vedieť ponúknuť veľmi atraktívnu kvalitu. Postupne budeme predstavovať konkrétne mená, dnes začíname prvými štyrmi. Pochopiteľne, aj v súvislosti s týmto ročníkom sa naša pozornosť upriamuje hlavne na domácich pretekárov. O to viac, že svetovú líderku nemávame až tak často,“ uviedol generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.

"Som presvedčený, že organizačné prípravy budú bez problémov. Máme skúsený tím a už sa to viackrát potvrdilo aj na podujatiach priamo v Banskej Bystrici. Veľmi si prajeme, aby nám žičilo počasie ako v tieto dni. Emmka dokázala aj vo veľkom teple v Dauhe zabehnúť najlepší výkon roka. Veríme teda, že by jej takéto počasie mohlo vyhovovať aj doma,“ dodal.

Prekonajú vlaňajšok?


Míting v Banskej Bystrici má strieborný štatút v hierarchii World Athletics Continental Tour (WACT) a uskutoční sa v utorok 21. júla. Bude to už 61. ročník podujatia, jedenásty po obnovení tradície a štvrtý za sebou pod Urpínom. Hlavný program sa začne o 18.00 h, organizátori pripravili dovedna 15 disciplín – osem mužských a sedem ženských.

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"Nepochybujem, že divácky rekord z vlaňajška prekonáme. Vstupenky sa míňajú veľmi rýchlo,“ prezradil Gubrický. Pred rokom sa na míting P-T-S prišlo približne 4500 priaznivcov.

"Minuloročné jubileum vyšlo fantasticky, boli sme veľmi spokojní. Konalo sa v elektrizujúcej atmosfére a chceme ju ešte zlepšiť, aby sme našim športovcom znova dopriali motivujúce prostredie na kvalitné výkony. Počas zostávajúceho necelého mesiaca budeme pri propagácii robiť všetko pre to, aby sa nám podarilo naplniť Štiavničky. Napríklad Emmka a Danka bežia celý okruh, budú potrebovať divácku podporu pri každej prekážke,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Hlavným lákadlom mítingu P-T-S bude Zapletalová, chýbať nebudú ani šprintéri Volko a Forster © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Atletický míting P-T-S
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