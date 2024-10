Centrálne zásobovanie teplom čaká už budúci rok skúška „účinnosti“

31.10.2024 (SITA.sk) - Slovenskí výrobcovia a dodávatelia tepla majú už len budúci rok na to, aby sa ich systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) stali účinnými. V praxi si to bude vyžadovať, aby minimálne 50 % tepla dodávateľ tepla zabezpečil z obnoviteľných zdrojov energií, odpadného tepla, alebo vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny. V opačnom prípade sa budú môcť odberatelia tepla od systému CZT odpojiť, ak si zabezpečia teplo, ktoré bude pochádzať zo zdroja s o 20 % vyšším podielom obnoviteľných zdrojov energií.Zaujala vás téma účinného CZT? Sledujte bezplatne diskusiu k tejto téme v rámci online konferencie SmartNRGForum už 7. 11. 2024 na SmartNRGForum Účinným CZT sa rozumie systém zásobovania teplom, kde aspoň polovica tepla pochádza z obnoviteľných zdrojov, odpadového tepla z priemyslu, prípadne tri štvrtiny z kombinovanej výroby elektriny a tepla, alebo aspoň polovica z kombinácie týchto zdrojov. Na Slovensku dnes pritom práve CZT zabezpečujú dodávku tepla pre približne milión domácnosti. Aj preto sa považujú za jednu z najlepších možností ako vo väčšom znižovať spotrebu fosílnych palív, a naopak zvyšovať podiel zelenej alebo efektívne vyrobenej energie.Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že slovenské teplárne sú na túto povinnosť dobre pripravené. Plán prechodu, teda plán akým spôsobom a do kedy sa stanú účinnými CZT, predložili Ministerstvu hospodárstva SR iba štrnásti výrobcovia . Z prostredia výrobcov tepla sa však ozývajú obavy súvisiace najmä s vysokými investíciami, ktoré si doplnenie existujúcich výrobných zdrojov o zelené zdroje vyžiadajú.Súvisia aj s tým, že podľa údajov Slovenského zväzu výrobcov tepla, síce ešte z roku 2017, v tom čase kritérium účinného CZT spĺňalo iba 30 % okruhov CZT na Slovensku.Zatiaľ jedinou možnosťou financovania prechodu na účinné CZT z európskych peňazí sú prostriedky z Modernizačného fondu , ktoré spravuje Environmentálny fond. Ten v rámci len nedávno ukončenej výzvy na predkladanie projektov plánuje podporiť aj tento typ projektov sumou 100 miliónov eur. V závislosti od veľkosti jednotlivých projektov tak táto výzva uspokojí 20 až 30 projektov.Informačný servis