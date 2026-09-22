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22. septembra 2026
Centrum Košíc má novú zaujímavosť, bronzový model Dómu sv. Alžbety, Urbanovej veže a Kaplnky sv. Michala – FOTO
Tagy: Dóm svätej Alžbety Hlavná ulica v Košiciach Kaplnka sv. Michala Kultúrne dedičstvo Nevidiaci Urbanova veža
Model možno nájsť v parku na Hlavnej ulici, pri Urbanovej veži a Zvone Urban. V historickom centre metropoly východu pribudol nový umelecký objekt, bronzový model zachytáva Dóm sv. Alžbety, Urbanovu ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Model možno nájsť v parku na Hlavnej ulici, pri Urbanovej veži a Zvone Urban.
V historickom centre metropoly východu pribudol nový umelecký objekt, bronzový model zachytáva Dóm sv. Alžbety, Urbanovu vežu a Kaplnku sv. Michala. Informoval o tom I. Lions Club Košice, ktorý model slávnostne odhalil. Model možno nájsť v parku na Hlavnej ulici, pri Urbanovej veži a Zvone Urban.
Ako I. Lions Club Košice uviedol, myšlienka vytvoriť podobné dielo v centre mesta dozrievala niekoľko rokov, inšpirovali sa aj podobnými projektmi v zahraničí, napríklad v rakúskej Viedni, kde bronzový model Dómu sv. Štefana vznikol takisto z iniciatívy miestneho Lions klubu.
Košický model nie určený iba na pohľad, návštevníci sa ho môžu dotýkať a hmatom spoznávať podobu a architektonické členenie troch stavieb košického historického centra. Na modeli sú základné informácie uvedené aj v Braillovom písme.
„Práve tento rozmer projektu má pre Lions osobitný význam. V roku 1925 vyzvala Helen Keller členov Lions, aby sa stali „Rytiermi nevidiacich v boji proti tme“. Jej výzva ovplyvnila ďalšie smerovanie organizácie a pomoc nevidiacim a slabozrakým spolu s ochranou zraku patria už celé desaťročia medzi najvýraznejšie oblasti pôsobenia Lions,” uvádza klub.
Model prepája myšlienku pripomínania kultúrneho dedičstva Košíc s tým, že ho približuje aj ľuďom, ktorí ho nemôžu vnímať zrakom.
„Myšlienku vytvoriť tento model sme sa v našom klube zaoberali niekoľko rokov. Chceli sme Košiciam zanechať niečo trvalé, čo bude slúžiť ľuďom a zároveň približovať krásu a históriu nášho mesta. Osobitný význam má pre nás to, že model umožní spoznávať tieto pamiatky dotykom aj nevidiacim a slabozrakým. Práve v tom vidíme naplnenie nášho dlhodobého poslania,“ vraví prezident I. Lions Clubu Košice Peter Berinšter.
Náhodné nebolo ani to, že model bol odhalený v septembri, tento mesiac je totiž na Slovensku i v celej Európe tradične spojený s Dňami európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré by verejnosti mali približovať hodnoty spoločného kultúrneho dedičstva a pripomínať potrebu jeho ochrany.
„Téma roku 2026 – Dedičstvo v ohrození: Oživiť, vzdorovať, znovu si predstaviť – dáva odhaleniu košického modelu ďalší symbolický rozmer. Historické dominanty mesta totiž predstavuje novým spôsobom a približuje ich aj tým, ktorí ich nemôžu vnímať zrakom,” doplnil klub.
Spoluautorom i výtvarníkom diela je Peter Beňo, na bronzovej časti sa ako spoluautor a zlievač podieľal Jakub Cmarko a zodpovedným projektantom bol Pavol Mészáros. Bronzový odliatok zachytáva časť košickej Hlavnej ulice s trojicou významných pamiatok. Má zhruba 123 × 97 centimetrov a je vysoký približne 53 centimetrov. Model váži bezmála 200 kilogramov, pričom je osadený na kamennom podstavci, celkovo tak meria približne 127 centimetrov.
„Umiestnenie bolo zvolené tak, aby model prirodzene komunikoval so skutočnými stavbami, ktoré zobrazuje. Návštevník tak bude môcť na jednom mieste vnímať reálnu architektúru historického centra a zároveň jej zmenšenú podobu,” uvádza I. Lions Club Košice, ktorý bol iniciátorom aj donorom projektu.
Na dielo použil svoje vlastné prostriedky a príspevky svojich členov, mesto Košice zas poskytlo pozemok na osadenie diela i súčinnosť pri príprave a realizácii projektu. Model klub venoval všetkým obyvateľom a návštevníkom metropoly východu, ako prejav úcty k jej histórii a kultúrnemu dedičstvu.
Zdroj: SITA.sk - Centrum Košíc má novú zaujímavosť, bronzový model Dómu sv. Alžbety, Urbanovej veže a Kaplnky sv. Michala – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V historickom centre metropoly východu pribudol nový umelecký objekt, bronzový model zachytáva Dóm sv. Alžbety, Urbanovu vežu a Kaplnku sv. Michala. Informoval o tom I. Lions Club Košice, ktorý model slávnostne odhalil. Model možno nájsť v parku na Hlavnej ulici, pri Urbanovej veži a Zvone Urban.
Ako I. Lions Club Košice uviedol, myšlienka vytvoriť podobné dielo v centre mesta dozrievala niekoľko rokov, inšpirovali sa aj podobnými projektmi v zahraničí, napríklad v rakúskej Viedni, kde bronzový model Dómu sv. Štefana vznikol takisto z iniciatívy miestneho Lions klubu.
Aj pre nevidiacich a slabozrakých
Košický model nie určený iba na pohľad, návštevníci sa ho môžu dotýkať a hmatom spoznávať podobu a architektonické členenie troch stavieb košického historického centra. Na modeli sú základné informácie uvedené aj v Braillovom písme.
„Práve tento rozmer projektu má pre Lions osobitný význam. V roku 1925 vyzvala Helen Keller členov Lions, aby sa stali „Rytiermi nevidiacich v boji proti tme“. Jej výzva ovplyvnila ďalšie smerovanie organizácie a pomoc nevidiacim a slabozrakým spolu s ochranou zraku patria už celé desaťročia medzi najvýraznejšie oblasti pôsobenia Lions,” uvádza klub.
Model prepája myšlienku pripomínania kultúrneho dedičstva Košíc s tým, že ho približuje aj ľuďom, ktorí ho nemôžu vnímať zrakom.
„Myšlienku vytvoriť tento model sme sa v našom klube zaoberali niekoľko rokov. Chceli sme Košiciam zanechať niečo trvalé, čo bude slúžiť ľuďom a zároveň približovať krásu a históriu nášho mesta. Osobitný význam má pre nás to, že model umožní spoznávať tieto pamiatky dotykom aj nevidiacim a slabozrakým. Práve v tom vidíme naplnenie nášho dlhodobého poslania,“ vraví prezident I. Lions Clubu Košice Peter Berinšter.
Model váži takmer 200 kilogramov
Náhodné nebolo ani to, že model bol odhalený v septembri, tento mesiac je totiž na Slovensku i v celej Európe tradične spojený s Dňami európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré by verejnosti mali približovať hodnoty spoločného kultúrneho dedičstva a pripomínať potrebu jeho ochrany.
„Téma roku 2026 – Dedičstvo v ohrození: Oživiť, vzdorovať, znovu si predstaviť – dáva odhaleniu košického modelu ďalší symbolický rozmer. Historické dominanty mesta totiž predstavuje novým spôsobom a približuje ich aj tým, ktorí ich nemôžu vnímať zrakom,” doplnil klub.
Spoluautorom i výtvarníkom diela je Peter Beňo, na bronzovej časti sa ako spoluautor a zlievač podieľal Jakub Cmarko a zodpovedným projektantom bol Pavol Mészáros. Bronzový odliatok zachytáva časť košickej Hlavnej ulice s trojicou významných pamiatok. Má zhruba 123 × 97 centimetrov a je vysoký približne 53 centimetrov. Model váži bezmála 200 kilogramov, pričom je osadený na kamennom podstavci, celkovo tak meria približne 127 centimetrov.
Venované obyvateľom a návštevníkom Košíc
„Umiestnenie bolo zvolené tak, aby model prirodzene komunikoval so skutočnými stavbami, ktoré zobrazuje. Návštevník tak bude môcť na jednom mieste vnímať reálnu architektúru historického centra a zároveň jej zmenšenú podobu,” uvádza I. Lions Club Košice, ktorý bol iniciátorom aj donorom projektu.
Na dielo použil svoje vlastné prostriedky a príspevky svojich členov, mesto Košice zas poskytlo pozemok na osadenie diela i súčinnosť pri príprave a realizácii projektu. Model klub venoval všetkým obyvateľom a návštevníkom metropoly východu, ako prejav úcty k jej histórii a kultúrnemu dedičstvu.
Zdroj: SITA.sk - Centrum Košíc má novú zaujímavosť, bronzový model Dómu sv. Alžbety, Urbanovej veže a Kaplnky sv. Michala – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dóm svätej Alžbety Hlavná ulica v Košiciach Kaplnka sv. Michala Kultúrne dedičstvo Nevidiaci Urbanova veža
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