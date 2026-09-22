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22. septembra 2026
Mimovládky otvorili diskusiu o násilí a sexizme v parlamente, systémové zmeny sú nevyhnutnosťou
Okrúhly stôl reagoval na zistenia dvoch samostatných, no tematicky sa dopĺňajúcich výskumov zameraných na postavenie žien a rodovú rovnosť v slovenskom parlamente. V priestoroch
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22.9.2026 (SITA.sk) - Okrúhly stôl reagoval na zistenia dvoch samostatných, no tematicky sa dopĺňajúcich výskumov zameraných na postavenie žien a rodovú rovnosť v slovenskom parlamente.
V priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa v pondelok uskutočnil okrúhly stôl s názvom Ženy v parlamente: Od výskumných zistení k systémovým zmenám organizácie. Podujatie zorganizovali občianske združenia Bez sexizmu a Možnosť voľby. Okrúhly stôl reagoval na zistenia dvoch samostatných, no tematicky sa dopĺňajúcich výskumov zameraných na postavenie žien a rodovú rovnosť v slovenskom parlamente.
„Obe výskumné správy presne identifikujú, že tak sexizmus, ako aj násilie páchané na poslankyniach a zamestnankyniach NR SR sú súčasťou vážneho spoločenského problému. Systémové a štrukturálne nedostatky a zlyhania si vyžadujú zo strany verejných a politických aktérov efektívne systémové opatrenia, ktorých návrhy prinášajú aj obe spomínané správy,“ povedala riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová.
Cieľom odborného stretnutia bolo predstaviť výsledky výskumov oboch organizácií a vytvoriť priestor pre diskusiu o implementácii účinných opatrení, ktoré prispejú k systémovej zmene fungovania Národnej rady SR a k odstráneniu násilia páchaného na političkách. Na diskusii sa zúčastnili poslankyne a poslanci NR SR, zástupkyne a zástupcovia relevantných verejných inštitúcií, odborníčky a odborníci a zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti.
Výskum Parlament bez sexizmu realizuje občianske združenie Bez sexizmu (ktoré pôvodne vzniklo z iniciatívy Sexistický kix). Ide o rodový výskum o práci, moci a atmosfére v NR SR, ktorý skúmal vnútornú kultúru a fungovanie parlamentu z pohľadu poslankýň, poslancov, poslaneckých asistentiek a zamestnanectva Kancelárie NR SR.
Ukázal, aké podmienky parlament vytvára pre výkon politickej moci a každodennej práce, a koho tieto podmienky podporujú alebo, naopak, znevýhodňujú. Charakter týchto podmienok rozhoduje o tom, či parlament zostane inštitúciou prispôsobenou úzkej predstave „ideálneho“ politika, alebo sa bude rozvíjať ako demokratická inštitúcia, ktorá vytvára bezpečné, spravodlivé a inkluzívne prostredie.
„Náš výskum ukazuje, že sexizmus v parlamente nie je len otázkou sexistických výrokov či nevhodného správania. Je vpísaný aj do toho, ako je parlament nastavený a ako funguje. Ak chceme, aby ženy a muži mali rovnaké podmienky na výkon svojej práce a politickej moci, nestačí meniť správanie jednotlivcov. Musíme meniť aj pravidlá a podmienky, ktoré nerovnosť vytvárajú a udržiavajú,“ uviedla predsedníčka občianskeho združenia Bez sexizmu Jitka Humeník Dvořáková.
Druhý výskum Poslankyne na Slovensku a rodovo podmienené násilie: Demokracia s mužskou tvárou? vykonaný občianskym združením Možnosť voľby sa zameral na skúsenosti političiek s rôznymi formami rodovo podmieneného násilia a diskriminácie. Výsledky ukázali, že političky čelia častému psychickému, sexuálnemu, fyzickému aj ekonomickému násiliu a potvrdili jeho závažné dopady na ženy pôsobiace v slovenskej politike. Zároveň odhalili nedostatok účinných mechanizmov na prevenciu, nahlasovanie a prešetrovanie incidentov násilia.
„Naše dáta jasne preukázali, že politické prostredie na Slovensku je pre ženy vysoko nepriateľské. Zažitú skúsenosť s násilím v online priestore uviedla každá jedna z opýtaných poslankýň, 96 % sa stretlo s psychickým násilím a každá druhá zažila sexuálne obťažovanie. Alarmujúci je fakt, že nemáme vytvorené účinné mechanizmy na jeho riešenie. To sa musí zmeniť. Bezpečnosť žien vo verejnom živote nie je osobitným záujmom jednej skupiny. Je podmienkou slobodnej demokracie. Preto vyzývame všetky politické strany a zodpovedné inštitúcie, aby sa pridali k nám, prelomili mlčanie o násilí na političkách a začali konať,“ uviedla štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Možnosť voľby Adriana Mesochoritisová.
Súčasťou podujatia bolo predstavenie dvoch iniciatív smerujúcich k zmenám. Prvou iniciatívou je otvorený list poslankyniam a poslancom NR SR, v ktorom organizácia Bez sexizmu prepája zistenia oboch výskumov s konkrétnou výzvou na systémové zmeny.
List upozorňuje na potrebu predchádzať sexizmu a rodovo podmienenému násiliu a navrhuje vypracovanie akčného plánu rodovej rovnosti, úpravu etického kódexu a rokovacieho poriadku, zavedenie anonymných mechanizmov nahlasovania obťažovania či prispôsobenie podmienok výkonu mandátu tak, aby boli zlučiteľné so starostlivosťou o rodinu.
Druhou iniciatívou je deklarácia nulovej tolerancie voči násiliu, ktorú iniciovala organizácia Možnosť voľby a dáva političkám, politikom, verejným inštitúciám a organizáciám možnosť verejne sa prihlásiť k odmietnutiu rodovo podmieneného násilia v politike a zaviazať sa ku konkrétnym krokom na jeho predchádzanie a riešenie.
Vytvorenie rodovo citlivého, bezpečného a spravodlivého parlamentu nie je podľa organizácií len otázkou práv žien, ale základnou podmienkou pre fungujúcu, modernú a spravodlivú demokraciu na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládky otvorili diskusiu o násilí a sexizme v parlamente, systémové zmeny sú nevyhnutnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.
V priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa v pondelok uskutočnil okrúhly stôl s názvom Ženy v parlamente: Od výskumných zistení k systémovým zmenám organizácie. Podujatie zorganizovali občianske združenia Bez sexizmu a Možnosť voľby. Okrúhly stôl reagoval na zistenia dvoch samostatných, no tematicky sa dopĺňajúcich výskumov zameraných na postavenie žien a rodovú rovnosť v slovenskom parlamente.
„Obe výskumné správy presne identifikujú, že tak sexizmus, ako aj násilie páchané na poslankyniach a zamestnankyniach NR SR sú súčasťou vážneho spoločenského problému. Systémové a štrukturálne nedostatky a zlyhania si vyžadujú zo strany verejných a politických aktérov efektívne systémové opatrenia, ktorých návrhy prinášajú aj obe spomínané správy,“ povedala riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová.
Parlament bez sexizmu
Cieľom odborného stretnutia bolo predstaviť výsledky výskumov oboch organizácií a vytvoriť priestor pre diskusiu o implementácii účinných opatrení, ktoré prispejú k systémovej zmene fungovania Národnej rady SR a k odstráneniu násilia páchaného na političkách. Na diskusii sa zúčastnili poslankyne a poslanci NR SR, zástupkyne a zástupcovia relevantných verejných inštitúcií, odborníčky a odborníci a zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti.
Výskum Parlament bez sexizmu realizuje občianske združenie Bez sexizmu (ktoré pôvodne vzniklo z iniciatívy Sexistický kix). Ide o rodový výskum o práci, moci a atmosfére v NR SR, ktorý skúmal vnútornú kultúru a fungovanie parlamentu z pohľadu poslankýň, poslancov, poslaneckých asistentiek a zamestnanectva Kancelárie NR SR.
Ukázal, aké podmienky parlament vytvára pre výkon politickej moci a každodennej práce, a koho tieto podmienky podporujú alebo, naopak, znevýhodňujú. Charakter týchto podmienok rozhoduje o tom, či parlament zostane inštitúciou prispôsobenou úzkej predstave „ideálneho“ politika, alebo sa bude rozvíjať ako demokratická inštitúcia, ktorá vytvára bezpečné, spravodlivé a inkluzívne prostredie.
„Náš výskum ukazuje, že sexizmus v parlamente nie je len otázkou sexistických výrokov či nevhodného správania. Je vpísaný aj do toho, ako je parlament nastavený a ako funguje. Ak chceme, aby ženy a muži mali rovnaké podmienky na výkon svojej práce a politickej moci, nestačí meniť správanie jednotlivcov. Musíme meniť aj pravidlá a podmienky, ktoré nerovnosť vytvárajú a udržiavajú,“ uviedla predsedníčka občianskeho združenia Bez sexizmu Jitka Humeník Dvořáková.
Demokracia s mužskou tvárou
Druhý výskum Poslankyne na Slovensku a rodovo podmienené násilie: Demokracia s mužskou tvárou? vykonaný občianskym združením Možnosť voľby sa zameral na skúsenosti političiek s rôznymi formami rodovo podmieneného násilia a diskriminácie. Výsledky ukázali, že političky čelia častému psychickému, sexuálnemu, fyzickému aj ekonomickému násiliu a potvrdili jeho závažné dopady na ženy pôsobiace v slovenskej politike. Zároveň odhalili nedostatok účinných mechanizmov na prevenciu, nahlasovanie a prešetrovanie incidentov násilia.
„Naše dáta jasne preukázali, že politické prostredie na Slovensku je pre ženy vysoko nepriateľské. Zažitú skúsenosť s násilím v online priestore uviedla každá jedna z opýtaných poslankýň, 96 % sa stretlo s psychickým násilím a každá druhá zažila sexuálne obťažovanie. Alarmujúci je fakt, že nemáme vytvorené účinné mechanizmy na jeho riešenie. To sa musí zmeniť. Bezpečnosť žien vo verejnom živote nie je osobitným záujmom jednej skupiny. Je podmienkou slobodnej demokracie. Preto vyzývame všetky politické strany a zodpovedné inštitúcie, aby sa pridali k nám, prelomili mlčanie o násilí na političkách a začali konať,“ uviedla štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Možnosť voľby Adriana Mesochoritisová.
Dve iniciatívy smerujúce k zmenám
Súčasťou podujatia bolo predstavenie dvoch iniciatív smerujúcich k zmenám. Prvou iniciatívou je otvorený list poslankyniam a poslancom NR SR, v ktorom organizácia Bez sexizmu prepája zistenia oboch výskumov s konkrétnou výzvou na systémové zmeny.
List upozorňuje na potrebu predchádzať sexizmu a rodovo podmienenému násiliu a navrhuje vypracovanie akčného plánu rodovej rovnosti, úpravu etického kódexu a rokovacieho poriadku, zavedenie anonymných mechanizmov nahlasovania obťažovania či prispôsobenie podmienok výkonu mandátu tak, aby boli zlučiteľné so starostlivosťou o rodinu.
Druhou iniciatívou je deklarácia nulovej tolerancie voči násiliu, ktorú iniciovala organizácia Možnosť voľby a dáva političkám, politikom, verejným inštitúciám a organizáciám možnosť verejne sa prihlásiť k odmietnutiu rodovo podmieneného násilia v politike a zaviazať sa ku konkrétnym krokom na jeho predchádzanie a riešenie.
Vytvorenie rodovo citlivého, bezpečného a spravodlivého parlamentu nie je podľa organizácií len otázkou práv žien, ale základnou podmienkou pre fungujúcu, modernú a spravodlivú demokraciu na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládky otvorili diskusiu o násilí a sexizme v parlamente, systémové zmeny sú nevyhnutnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.
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