Cenu Imra Weinera-Kráľa za rok 2022 získal fotograf Martin Kollár, ľudia si môžu prísť pozrieť jeho výstavu

Martin Kollár

sa narodil v Žiline a pracuje ako nezávislý fotograf a kameraman. Vyšlo mu šesť fotografických kníh, ako napríklad Nothing special v roku 2008 či Catalog v roku 2015.



Taktiež sa podieľal aj na viacerých filmoch, medzi ktoré možno zaradiť Cenzorka z roku 2021 alebo 5. október nakrútený v roku 2016.





1.11.2022 (Webnoviny.sk) - Fotografovi Martinovi Kollárovi bola vo štvrtok 27. októbra udelená cena Imra Weinera-Kráľa (IWK) za rok 2022. Ocenenie získal za dlhoročné umelecké aktivity a spolupráce v oblasti fotografie vo Francúzsku.Ako ďalej v tlačovej správe informuje Daniela Gálová z Francúzskeho inštitútu na Slovensku, tentokrát bola cena laureátovi udelená pod patronátom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR a Veľvyslanectva Francúzska na Slovensku.Pri príležitosti ocenenia sa od piatku 28. októbra koná Kollárova výstava, ktorá potrvá až do pondelka 28. novembra tohto roku.V rámci výstavy na pôde Francúzskeho inštitútu na Slovensku predstaví fotograf výber svojich fotografií zo série Provisional arrangement (Prechodné usporiadanie). Táto séria fotografií získala v roku 2016 Cenu Múzea Elysée v Lausanne.„Provisional arrangement je projekt zaoberajúci sa situáciami, ktoré obsahujú prvok neistoty a tajomstva. Pôjde o fotografický záznam, portrét zachytávajúci rozpad na dočasné a provizórne momenty v čase a priestore," uviedol tohtoročný laureát Kollár.Daniela Gálová taktiež informuje, že v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku si budú môcť návštevníci pozrieť digitálne múzeum Micro-Folie.Umožňuje vidieť a počuť výber audiovizuálnych a obrazových diel z inštitúcií ako Centre Pompidou, Parížska filharmónia, ale aj Louvre.„Návšteva Micro-Folie je príležitosťou spoznať slávne diela najväčších francúzskych i medzinárodných múzeí. Je to tiež príležitosť precvičiť si francúzštinu," uviedla Gálová. Záujemcovia môžu digitálne múzeum navštíviť každú stredu od 9. novembra do 14. decembra.