Práce na obnove Kúrie Zuzana v Markušovciach začnú v novembri, pôjdu na ňu viac než dva milióny eur

Partnerom je aj župa

Vzniknú nové expozície



Renesančný kaštieľ

v obci Markušovce patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky v regióne, je vysunutou expozíciou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Jeho história je spojená s významným šľachtickým rodom regiónu – Máriássy.



V polovici 17. storočia ho dal vybudovať František Mariássy v renesančnom slohu a pôvodne mal charakter pevnosti.



Svoju podobu zmenil v druhej polovici 18. storočia, keď ho prestavali na reprezentatívne rokokové šľachtické sídlo.



Obkolesuje ho francúzsky park s tromi stupňovitými terasami a na najvyššej z nich stojí letohrádok Dardanely.





1.11.2022 (Webnoviny.sk) - S prácami na renovácii historickej budovy pri kaštieli v Markušovciach (okres Spišská Nová Ves), známej ako Kúria Zuzana, sa začne v novembri. Uviedla to pre agentúru SITA riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská.Odovzdávanie stavby dodávateľovi je naplánované na 16. novembra. Práce bude realizovať víťaz verejného obstarávania Metrostav Slovakia, pričom vysúťažená suma predstavuje viac ako 2,2 milióna eur s DPH.Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv by mal zhotoviteľ zrealizovať práce za 279 kalendárnych dní.Na projekt obnovy s názvom „Kúria Zuzana – zážitok v múzeu“ získalo múzeum grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska vo výške jeden milión eur, a ďalších 150-tisíc eur z prostriedkov štátneho rozpočtu. Partnerom je aj zriaďovateľ múzea Košický samosprávny kraj Samotná hospodárska budova, ktorá je už veľmi zdevastovaná, by mala po rekonštrukcii slúžiť ako polyfunkčný kultúrny objekt.„Okrem renovácie historickej budovy chceme tiež vytvárať zázemie pre workshopy, expozície či podujatia pre širokú verejnosť,“ vysvetlila Krempaská v minulosti.Súčasťou kúrie budú viaceré nové expozície, vzniknú tam aj nové pracoviská pre zamestnancov či remeselné ateliéry pre letné školy umenia.Múzeum Spiša na premene kúrie spolupracuje s islandským partnerom Gagarín ehf, Strednou odbornou školou drevárskou v Spišskej Novej Vsi a s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský Raj & Spiš.